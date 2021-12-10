© Port of Genova

Il s’agit du premier projet en Italie cofinancé par la BEI et les pouvoirs publics avec les ressources du Fonds complémentaire de la facilité pour la reprise et la résilience. Provenant de celui-ci, un montant de 500 millions d’EUR est alloué à la construction de la nouvelle digue du port de Gênes.

La BEI contribue à la construction d’une digue qui permettra aux cargos modernes d’accéder au port en toute sécurité et à la modernisation du réseau ferroviaire afin de faciliter le transit de marchandises et de réduire le trafic routier.

Des connexions électriques terre-navire seront mises en place afin que les navires amarrés s’alimentent en énergie à partir du réseau électrique terrestre, réduisant les émissions dues au carburant.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt-cadre de 300 millions d’EUR à l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (Autorité du système portuaire de la Mer ligurienne occidentale), qui administre les ports de Gênes, Pra’, Savone et Vado Ligure, afin d’appuyer le financement de la plus grande rénovation de l’aire portuaire ligure de ces vingt-cinq dernières années. Envisagé avant l’effondrement du pont Morandi en 2018, le projet s’est révélé encore plus nécessaire et urgent depuis une catastrophe qui a incité de multiples entités publiques de la région à s’engager dans un ambitieux programme d’investissements visant à améliorer l’accès aux aires portuaires et aéroportuaires ligures.

Le prêt de la BEI servira notamment à financer la construction de la nouvelle digue du port de Gênes, à laquelle l’État italien affecte un montant total de 600 millions d’EUR (500 millions d’EUR provenant du Fonds complémentaire de la facilité pour la reprise et la résilience et 100 millions d’EUR du Fonds pour les infrastructures portuaires). L’ouvrage limitera les risques d’inondation dus aux changements climatiques et facilitera l’accès au site portuaire des cargos modernes qui pourront effectuer leurs manœuvres de chargement et de déchargement de marchandises de manière sûre et durable. L’accès au port de Gênes sera grandement facilité, conférant à ce dernier un atout stratégique à l’appui de son développement sur le plan des capacités et de la production.

Le projet vise également à moderniser le réseau ferroviaire de FuoriMuro par l’ajout de 750 mètres de voies qui bénéficieront au transport de marchandises et réduiront le trafic routier généré par les camions entrants. Le financement de la BEI permettra de restaurer les quais existants et de mettre en place des connexions électriques terre-navire, afin que les navires amarrés puissent s’alimenter en énergie à partir du réseau électrique terrestre, réduisant ainsi les émissions dues au carburant.

Les travaux devraient débuter en 2022 pour se terminer au plus tard fin 2026 pour la digue, et fin 2024 pour les interventions restantes.

En incluant cette opération, le soutien global de la BEI aux ports italiens dépasse 1 milliard d’EUR. La BEI devient ainsi le principal bailleur de fonds des autorités portuaires italiennes, soutenant un secteur stratégique pour la connectivité des transports et pour le développement économique italien et européen. Ce secteur jouera également un rôle décisif dans la lutte contre les changements climatiques, et s’inscrira dans le droit fil des priorités de la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes fiers de soutenir le développement des infrastructures et de l’environnement du port de Gênes, qui est un pôle essentiel pour l’économie, l’exportation et le tourisme en Italie. L’un des principaux objectifs de la BEI est d’investir dans des infrastructures qui promeuvent la connectivité et la durabilité environnementale, en tant qu’outil permettant de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie et d’affirmer le positionnement stratégique européen à l’échelle mondiale. »

Paolo Emilio Signorini, président de l’autorité du système portuaire de la Mer ligurienne occidentale : « Nous nous réjouissons de la signature d’aujourd’hui. Elle témoigne de l’engagement de la principale institution financière européenne à l’égard du développement du premier port italien, appartenant au réseau central européen, et de la valeur stratégique de la nouvelle digue du port de Gênes, qui permettra de perfectionner le système logistique portuaire dans un esprit de sécurité et de durabilité. Nous sommes également fiers du dispositif de programmation, de planification technique, de financement et d’autorisation des travaux, dont la rigueur et la qualité d’analyse sont sans précédent. »

Pour la BEI, il s’agit d’un ambitieux projet d’intérêt commun, au sens du traité de Lisbonne, ainsi que d’un soutien à la transition écologique vers des modes de transport moins néfastes pour l’environnement, conformément aux objectifs de l’Union européenne. La réalisation de cet objectif sur le sol italien permettra de promouvoir davantage le transport maritime et ferroviaire à travers l’introduction d’infrastructures rendant possibles d’autres modes d’alimentation énergétique dans les ports.

Le financement de la BEI contribuera ainsi à la croissance et à l’expansion des ports ligures, et renforcera la compétitivité de l’économie italienne sur les plans de la durabilité, de la sécurité et de l’emploi. Quelque 4 900 emplois devraient être ainsi soutenus chaque année pendant la phase de mise en œuvre.

Le projet représente la troisième opération financière signée entre la BEI et les autorités portuaires ligures, à la suite du succès des investissements en 2012 et 2013 à l’appui de la rénovation des ports de Gênes et de Savone.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2020, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

L’autorité du système portuaire de la mer Ligurienne occidentale (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) gère les plateformes portuaires de Gênes, Pra’, Savone et Vado Ligure, qui constituent le pôle portuaire italien le plus important du point de vue des volumes traités, de la diversification productive et de la valeur économique. Porte méridionale d’accès à l’Europe, le pôle portuaire est aussi le terminus méditerranéen du corridor Rhin-Alpes. Depuis 2016, les quatre ports sont administrés par une autorité portuaire unique fournissant des services selon des normes élevées aux opérateurs et aux clients, en améliorant les infrastructures tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en optimisant le flux de marchandises et en perfectionnant l’organisation du système avec la contribution de l’innovation technologique.