La titrisation synthétique menée par le Groupe BEI permettra à Deutsche Bank de prêter jusqu’à 300 millions d’EUR aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire allemandes pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

Il s’agit de la première titrisation synthétique simple, transparente et standardisée (STS) sans mise de fonds dans laquelle le Groupe BEI investit.

Cette opération bénéficie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé une garantie de 75 millions d’EUR à Deutsche Bank. Cette garantie libèrera du capital pour Deutsche Bank et permettra à la plus grande banque commerciale d’Allemagne d’accorder de nouveaux prêts pour un montant de 300 millions d’EUR à des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). L’opération devrait aider les petites entreprises à remédier aux pénuries de liquidités causées par la crise du coronavirus.

Cette opération a été structurée de manière à respecter les exigences STS pour les titrisations synthétiques. Elle fait partie des toutes premières opérations relevant des nouvelles règles relatives aux titrisations synthétiques simples, transparentes et standardisées (STS), qui ont été adoptées par le Parlement européen en avril 2021. Les critères STS pour les titrisations synthétiques favorisent l’utilisation d’un label commun associé à des opérations de haute qualité à des fins d’allégement des fonds propres.

Cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour mobiliser des investissements dans l’économie européenne. Le Groupe BEI est constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), lequel accorde des prêts aux petites entreprises à des conditions favorables.

Le FEI émettra une garantie de 75 millions d’EUR en faveur de Deutsche Bank couvrant une tranche mezzanine d’un portefeuille de prêts de 1 milliard d’EUR dans une structure de titrisation synthétique. La BEI mettra en place une contre-garantie d’un montant équivalent à l’engagement du FEI et prendra ainsi en charge le risque de crédit lié à la tranche mezzanine qui sera décaissée par l’intermédiaire de Deutsche Bank en faveur des PME allemandes.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « En raison de la pandémie de COVID-19, beaucoup d’entreprises subissent depuis des mois une forte baisse de la demande de leurs biens et services, et nombre d’entre elles luttent pour pouvoir maintenir leur activité. En fournissant une garantie à Deutsche Bank au bénéfice des PME et des ETI, le Groupe BEI complète les dispositifs nationaux de lutte contre le COVID-19. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec Deutsche Bank et la BEI afin de donner aux PME et aux ETI l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement des fonds du FEIS offre une solution de financement concurrentielle à Deutsche Bank, qui lui permettra d’accroître l’offre de financements en faveur de l’économie réelle. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « L’Union européenne s’emploie en permanence à soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire dans toute l’Europe, compte tenu du rôle central qu’elles jouent dans notre économie. Grâce à cette garantie fournie par le Groupe BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, Deutsche Bank sera en mesure d’accorder de nouveaux prêts aux entreprises en Allemagne, ce qui les aidera à investir, à créer des emplois et à accélérer la reprise après la crise liée au COVID-19. »

Hauke Burkhardt, responsable des prêts aux entreprises chez Deutsche Bank : « Deutsche Bank est heureuse de s’associer à la BEI et au FEI pour soutenir son importante clientèle de petites et moyennes entreprises en Allemagne. La pandémie a retardé les investissements nécessaires et la transformation numérique et durable nécessite des dépenses d’investissement massives. Grâce à cette opération, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients des conditions favorables pour financer ces futurs investissements. »

Oliver Moschuering, directeur exécutif, gestionnaire de portefeuille mondial pour les prêts stratégiques aux entreprises chez Deutsche Bank : « Nous sommes ravis d’enrichir notre plateforme de titrisation synthétique existante avec cette première opération de transfert de risque de crédit d’un milliard d’EUR menée avec le FEI et la BEI. »

Oliver Gehbauer, directeur de la structuration de crédits chez Deutsche Bank : « Dans un contexte incertain concernant le traitement futur des marges excédentaires synthétiques, nous bénéficions de la première opération de titrisation synthétique du FEI selon la nouvelle norme STS et de l’une des premières sur le marché. »

Deutsche Bank

Deutsche Bank est la première banque commerciale d’Allemagne. Deutsche Bank propose des produits et services de banque de détail et de banque privée, de banque d’entreprise et d’investissement, des prêts, des services de gestion d’actifs et de patrimoine, ainsi que des services de banque d’investissement pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les grandes sociétés, les États et les investisseurs institutionnels. Première banque d’Allemagne, Deutsche Bank s'appuie sur de solides racines européennes et un réseau mondial.