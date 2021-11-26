© iSTAR

La BEI signe un contrat de 20 millions d’EUR sous forme d’apport de quasi-fonds propres avec iSTAR Medical SA, une société de technologie médicale belge.

MINIject ® , le dispositif innovant d’iSTAR Medical, vise à établir de nouveaux standards en matière d’implants ophtalmiques pour les patients souffrant d’un glaucome, principale cause de cécité irréversible dans le monde.

, iSTAR Medical utilisera ces fonds pour accélérer ses activités de R-D et de développement de produit, particulièrement en ce qui concerne les essais cliniques, les questions réglementaires et la mise sur le marché.

L’opération est conduite au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF) mis sur pied par la BEI avec les pays de l’UE, dont la Belgique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de financement de 20 millions d’EUR sous forme d’apport de quasi-fonds propres avec iSTAR Medical, une société de technologie médicale implantée à Wavre (Belgique). L’annonce et la signature officielle ont eu lieu au siège de la société le 26 novembre, sous la direction de Kris Peeters, vice-président de la BEI, et de Michel Vanbrabant, directeur général d’iSTAR Medical, en présence de Willy Borsus, ministre wallon de l’économie, et (par vidéoconférence) de Michel Lussier, président du Conseil d’administration d’iSTAR Medical.

iSTAR Medical est une société de technologie médicale innovante dans le développement de dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS). Le glaucome est la cause principale de cécité irréversible chez l’adulte[1] et touche environ 100 millions de personnes dans le monde.[2] L'objectif d'iSTAR Medical avec son dispositif MIGS innovant, MINIject®, est de traiter efficacement davantage de patients par MIGS. Les données de quatre essais réalisés sur plus de 150 patients qui ont été rapportées à ce jour par iSTAR Medical font apparaître de manière uniforme que MINIject® allie diminution importante de la pression intraoculaire dans la durée et profil de sécurité favorable.

MINIject® a été autorisé en Europe pour les patients souffrant d’un glaucome primitif à angle ouvert. L’entreprise aborde à présent une étape cruciale de son expansion sur la scène internationale avec le déploiement commercial de son dispositif MINIject® dans certaines régions d’Europe. Le financement de 20 millions d’EUR de la BEI qui, prenant la forme d’un apport de quasi-fonds propres, sera sans effet de dilution, viendra à l’appui des activités de R-D et de développement de produit de l’entreprise, notamment en ce qui concerne de nouveaux essais cliniques, les questions réglementaires et la phase de mise sur le marché. Ce financement est proposé au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), une initiative du Groupe BEI en partenariat avec les États membres de l’UE destinée à soutenir les entreprises européennes dans leur développement, lequel peut s’avérer difficile dans cette période de pandémie.

Kris Peeters, vice-président de la BEI, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Le soutien à l'innovation et à la RDI en Europe est l'un des objectifs clés de la BEI, et les entreprises de technologie médicale telles qu'iSTAR Medical jouent un rôle déterminant dans l'économie de la connaissance en Europe, car elles exercent des activités à forte intensité d'innovation et emploient du personnel hautement qualifié. C'est là que la BEI intervient avec des instruments innovants de dette à risque . » Et d'ajouter : « Par-dessus tout, les entrepreneurs des sciences de la vie apportent des avantages révolutionnaires aux malades. Avec MINIject®, son nouvel implant ophtalmique, iSTAR Medical a établi de nouveaux standards en matière de traitement pour les personnes souffrant d’un glaucome, une cause majeure de cécité, et nous sommes fiers de les soutenir dans leur entreprise. »

Michel Vanbrabant, directeur général d’iSTAR Medical : « Nous sommes ravis de pouvoir désormais compter sur le soutien de la BEI alors qu’iSTAR Medical entre dans une nouvelle phase déterminante après l’autorisation de mise sur le marché récente obtenue en Europe pour notre dispositif d’implant révolutionnaire, MINIject®. Nous sommes convaincus que MINIject® a un potentiel énome pour améliorer la vie des patients souffrant d’un glaucome. Nous avons l’ambition de mettre cette technologie innovante à la portée des patients en Europe et au-delà. »

Willy Borsus, vice-président du Gouvernement wallon, ministre de l’économie : « J’adresse toutes mes félicitations à iSTAR Medical pour son déploiement, pour son innovation et pour son implication en faveur de la santé. Des entreprises telles que celle-ci sont essentielles pour l'économie de notre région, déjà à la pointe dans les technologies médicales et qui souhaite le rester. Je remercie très chaleureusement la BEI pour son soutien et son investissement de tout temps en faveur du développement économique de la Wallonie. ».

Informations générales

À propos de la BEI

En Belgique, avec 1,5 milliard d’euros environ en 2020 affectés à des projets dans divers secteurs d’activité qui vont de la santé à l’industrie, en passant par l’éducation, l’énergie et l’eau, ainsi qu’au financement des petites et moyennes entreprises, le soutien apporté par le Groupe BEI équivaut à 0,30 % du PIB du pays. (La Belgique et la BEI)

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions des États membres de l’UE (dont la Belgique) dans le but de soutenir les entreprises pendant la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie européenne les plus durement touchés.

À propos d’iSTAR Medical

iSTAR Medical s’engage à fournir des solutions révolutionnaires en matière de soins oculaires. Notre produit le plus avancé, MINIject®, est homologué en Europe pour le traitement du glaucome à angle ouvert – la principale cause de cécité irréversible2 – et vise à obtenir de l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Les capacités uniques d’intégration tissulaire de MINIject® offrent une option plus sûre et plus efficace aux patients. Nous sommes en train de constituer une équipe exceptionnelle et une gamme de produits de premier ordre, tels que MINIject®, afin d’établir de nouveaux paradigmes de traitement des pathologies oculaires pour lesquelles les besoins des patients sont les plus importants. Pour de plus amples informations, merci de vous rendre sur : www.istarmed.com

À propos de MINIject®

MINIject® est le dispositif de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) innovant d’iSTAR Medical destiné aux patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert. MINIject® allie la structure poreuse unique de son matériau STAR exclusif à la puissance offerte par l’espace supraciliaire. De ce fait, il est conçu pour améliorer l’écoulement du liquide naturel, réduire la pression intraoculaire (PIO) et le besoin de médicaments, tout en bio-intégrant les tissus environnants et en limitant l’inflammation, la fibrose et les complications ultérieures.

Le glaucome est une maladie évolutive qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde, dont le glaucome primitif à angle ouvert est la forme la plus courante.2,[3] La réduction de la PIO, au moyen de médicaments ou d’une intervention chirurgicale, permet de retarder la progression de la maladie.3 Les médicaments constituent généralement le traitement de première intention, mais l’ajout progressif de plusieurs collyres peut entraîner des effets secondaires, des problèmes d’observance et des coûts pour les patients.2,3 La chirurgie invasive peut présenter des risques de complications irréversibles.2,3 La chirurgie micro-invasive du glaucome est le traitement du glaucome le plus prometteur et celui qui connaît la plus forte croissance en raison de son profil de sécurité amélioré.2 MINIject® est potentiellement le meilleur de sa catégorie en raison de son efficacité et de sa sécurité prometteuses à long terme.

