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ISTAR (EGF VD)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
30/07/2021 : 20 000 000 €
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14/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISTAR (EGF VD)
Communiqués associés
Belgique : iSTAR Medical, société belge innovante en technologie médicale, obtient un financement européen de 20 millions d’euros auprès de la BEI.

Fiche récapitulative

Date de publication
8 décembre 2020
Statut
Référence
Signé | 30/07/2021
20200726
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISTAR (EGF VD)
ISTAR MEDICAL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development of MINIJect, a small ophthalmic implant used in the Minimally Invasive Glaucoma Surgery market to treat patients with open-angle glaucoma or combined with cataract surgery for patients affected by glaucoma.

The project supports a clinical-stage, medical technology company focusing on the development of a novel ophthalmic implant to be used primarily for patients suffering from open-angle glaucoma. The primary objective is to further advance the technology, conduct additional clinical studies to validate the product, obtain regulatory approval and scale-up the manufacturing and quality control measures. The proposed transaction will enable the Promoter to address an increasing demand for Minimally Invasive Glaucoma Surgeries (MIGS) in a safe and tolerable way. In addition, it will encourage the growth and development of European scientific acumen.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment activities such as research, development and clinical studies are expected to be carried out in existing facilities already authorised for that scope, and do not fall under the Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during due diligence.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to the EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISTAR (EGF VD)
Date de publication
14 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139051107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200726
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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14/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISTAR (EGF VD)
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