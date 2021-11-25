La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie 185 millions d’EUR à DLL pour de nouveaux prêts aux entrepreneurs du Benelux, assortis de plans en lien avec l’économie circulaire ou le développement durable.

DLL apportera un financement symétrique au prêt de la BEI, ce qui portera à 370 millions d’EUR le total des financements liés au climat mis à la disposition des PME du Benelux.

Ce dispositif de prêt soutient les engagements climatiques des deux institutions ainsi que les objectifs des pays du Benelux, en fournissant davantage de ressources pour le financement de l’action en faveur du climat.

DLL et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé de nouveaux accords de prêt qui mettront jusqu’à 370 millions d’EUR de nouveaux prêts à la disposition des PME du Benelux sensibles aux questions climatiques. La BEI fournira 60 millions d’EUR pour le financement du développement durable en Belgique et aux Pays-Bas, dans le cadre d’un programme européen plus vaste de finance verte, dont une première partie a été récemment signée en Irlande. Parallèlement, la BEI prêtera 125 millions d’EUR à l’appui d’initiatives en faveur de l’économie circulaire dans l’ensemble du Benelux. Étant donné que DLL apportera un financement symétrique aux deux contributions de la BEI, au total, 370 millions d’EUR seront consacrés à des PME qui ont des projets verts ou circulaires.

Catherine Meyers, directrice générale Benelux chez DLL : « Le financement de la Banque européenne d’investissement nous aide, ainsi que nos partenaires, à proposer à nos clients communs des contrats de crédit-bail adaptés, assortis d’un avantage en intérêts qui abaisse les conditions minimales requises pour investir dans des machines d’occasion remises en état. De cette façon, nous encourageons l’économie circulaire et proposons une solution où toutes les parties concernées sont gagnantes. Citons, par exemple, notre collaboration avec Vervaet Rebuild, qui propose notamment des épandeurs de lisier avec injecteur et des arracheuses de betteraves remis en état aux agriculteurs qui ne souhaitent pas investir dans du matériel neuf, mais qui ont besoin de machines dont la qualité, la fiabilité et la capacité ne sont pas inférieures à celles de machines neuves. »

Heddi Khatib, responsable de comptes pour Construction, Transportation et Industriel chez DLL : « Un autre bon exemple est celui des sociétés de location de grues aux Pays-Bas, qui, pour constituer leur flotte, réfléchissent non seulement en termes de tonnage, mais aussi en termes d’équipements neufs et d’occasion, remis en état. Elles prennent des décisions éclairées lorsqu’elles investissent dans des grues mobiles usagées et lorsqu’une grue d’occasion remise en état peut être adaptée pour répondre à leurs besoins, elle conservera sa valeur. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les entreprises vertes continueront à gagner du terrain, comme en témoignent les récents changements de paradigme en matière de prêts, ainsi que d’émissions et d’achats d’obligations. DLL et la BEI sont des partenaires de longue date et nous espérons que cet accord sera également perçu comme un signe que les entreprises vertes se justifient aussi sur le plan financier. »

Les nouveaux prêts accordés par DLL sont destinés aux projets d’économie circulaire et aux initiatives de développement durable des PME, comme le prévoit la taxinomie européenne. Les décisions finales d’octroi de prêt incombent à DLL.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). La BEI ayant pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de ses parts –, elle est donc en mesure de proposer des prêts extrêmement abordables sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements solides qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté environ 2,2 milliard d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Avec plus de 35 milliards d'euros d'actifs gérés, DLL est une entreprise internationale spécialisée dans le financement d’équipements et d’actifs technologiques. Créée en 1969 et ayant son siège social à Eindhoven aux Pays-Bas, DLL propose des solutions de financement à différents secteurs d'activités, comme Agroalimentaire, Santé, Technologies durables, Construction, Transports, Matériel industriel, Imagerie documentaire et Technologies industrielles, dans plus d’une trentaine de pays. DLL entretient des partenariats avec des fabricants, concessionnaires, revendeurs et distributeurs de biens d'équipement, ainsi que des clients finaux sur une base directe, afin de permettre aux entreprises d’accéder plus facilement aux matériels, actifs technologiques et logiciels. L’entreprise fournit également des informations et des conseils à ses partenaires et clients, qui encouragent des modes d’utilisation plus intelligents et plus économiques. DLL allie un sens aigu du client à une connaissance approfondie du secteur d'activité pour proposer des solutions durables tout au long du cycle de vie des actifs, y compris financement de stocks, financement des biens de consommation et financement de matériel d'occasion. DLL est une filiale à 100 % de Rabobank Group.