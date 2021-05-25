DE LAGE LANDEN CIRCULARITY L4SME-MIDCAPS II

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Financing of small scale projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps as part of DLL's circular economy programme.
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.
The project supports the financing of small scale
projects carried out by SMEs and Mid-Caps in the Netherlands and Belgium with high
relevance in terms of Circular Economy ("CE") under De Lage Landen CE programme. The project has a very good policy contribution as
it addresses access to finance for SMEs and Mid-Caps with focus on CE and Climate
Action & Environmental Sustainability. The operation is a step in the
implementation of the CE concept via financial intermediaries, targeting a
specific, challenging sub-segment of SME lending. The project quality and
results scoring is very good driven by the capacity and soundness of the
intermediary, the project's improving access to finance and financing
conditions for final beneficiaries. The implementation capacity of the
intermediary is considered excellent as demonstrated by its track record on previous
facilities and the soundness of the intermediary within its operating
environment. The improved financing conditions are directed to a specific
segment of final beneficiaries, specifically targeting investment project
contributing to circular economy. The EIB contribution is considered good based
on ongoing engagement between EIB and the intermediary notwithstanding the
limitations of the current interest rate environment's room to offer financial
benefit. EIB's
support helps the mainstreaming of financial
solutions that are driving change towards the circular economy by facilitating
the leasing of second and third life equipment, closing the supply chain loop
through refurbishment/remanufacturing services.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.