DE LAGE LANDEN CIRCULARITY L4SME-MIDCAPS II

The project supports the financing of small scale projects carried out by SMEs and Mid-Caps in the Netherlands and Belgium with high relevance in terms of Circular Economy ("CE") under De Lage Landen CE programme. The project has a very good policy contribution as it addresses access to finance for SMEs and Mid-Caps with focus on CE and Climate Action & Environmental Sustainability. The operation is a step in the implementation of the CE concept via financial intermediaries, targeting a specific, challenging sub-segment of SME lending. The project quality and results scoring is very good driven by the capacity and soundness of the intermediary, the project's improving access to finance and financing conditions for final beneficiaries. The implementation capacity of the intermediary is considered excellent as demonstrated by its track record on previous facilities and the soundness of the intermediary within its operating environment. The improved financing conditions are directed to a specific segment of final beneficiaries, specifically targeting investment project contributing to circular economy. The EIB contribution is considered good based on ongoing engagement between EIB and the intermediary notwithstanding the limitations of the current interest rate environment's room to offer financial benefit. EIB's support helps the mainstreaming of financial solutions that are driving change towards the circular economy by facilitating the leasing of second and third life equipment, closing the supply chain loop through refurbishment/remanufacturing services.

