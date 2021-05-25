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DE LAGE LANDEN CIRCULARITY L4SME-MIDCAPS II

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 50 000 000 €
Pays-Bas : 75 000 000 €
Lignes de crédit : 125 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2021 : 50 000 000 €
12/11/2021 : 75 000 000 €
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Communiqués associés
DLL et la BEI : financement supplémentaire de 370 millions d’EUR à l’appui de projets climatiques mis en œuvre par des PME du Benelux

Fiche récapitulative

Date de publication
25 mai 2021
Statut
Référence
Signé | 12/11/2021
20200057
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DE LAGE LANDEN CIRCULARITY L4SME-MIDCAPS II
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV,DE LAGE LANDEN LEASING,DE LAGE LANDEN VENDORLEASE BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small scale projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps as part of DLL's circular economy programme.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises.

Additionnalité et impact

The project supports the financing of small scale projects carried out by SMEs and Mid-Caps in the Netherlands and Belgium with high relevance in terms of Circular Economy ("CE") under De Lage Landen CE programme. The project has a very good policy contribution as it addresses access to finance for SMEs and Mid-Caps with focus on CE and Climate Action & Environmental Sustainability. The operation is a step in the implementation of the CE concept via financial intermediaries, targeting a specific, challenging sub-segment of SME lending. The project quality and results scoring is very good driven by the capacity and soundness of the intermediary, the project's improving access to finance and financing conditions for final beneficiaries. The implementation capacity of the intermediary is considered excellent as demonstrated by its track record on previous facilities and the soundness of the intermediary within its operating environment. The improved financing conditions are directed to a specific segment of final beneficiaries, specifically targeting investment project contributing to circular economy. The EIB contribution is considered good based on ongoing engagement between EIB and the intermediary notwithstanding the limitations of the current interest rate environment's room to offer financial benefit. EIB's support helps the mainstreaming of financial solutions that are driving change towards the circular economy by facilitating the leasing of second and third life equipment, closing the supply chain loop through refurbishment/remanufacturing services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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