© Schmitt Photodesign

La société municipale de logement GEWOBAU va mettre à disposition 442 logements neufs ou rénovés et en réhabiliter 564 autres.

Il s’agit du premier projet de construction de logements sociaux cofinancé par la BEI en Allemagne, qui répond aux normes les plus élevées en matière d’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte son appui au programme de construction et de rénovation de la société municipale de logement GEWOBAU d’Erlangen, en lui accordant un prêt de 75 millions d’EUR. Ce projet de logement social est le premier, en Allemagne, à répondre aux normes les plus élevées en matière d’efficacité énergétique.

GEWOBAU a lancé un vaste programme d’investissement pour lutter contre le manque de logements intermédiaires dans la ville d’Erlangen, en pleine croissance. Siemens y possède l’une de ses plus grandes implantations, où elle emploie 23 000 personnes, dont beaucoup travaillent dans le secteur de la santé. L’université attire des étudiants du monde entier. Récemment, comme dans de nombreuses régions métropolitaines d’Allemagne, les loyers ont fortement augmenté Erlangen. Entre-temps, ils ont quasiment atteint le niveau le plus élevé de Bavière, la ville se classant en deuxième position, derrière Munich.

Le projet GEWOBAU porte sur la construction de 442 logements neufs répondant aux normes KfW55 et KfW40, les plus élevées en matière d’efficacité énergétique. 63 % de ces logements seront des logements sociaux, les autres des logements « intermédiaires ». Selon les règles en vigueur en Bavière, la limite de revenu annuel pour les logements intermédiaires se situe à 34 500 EUR pour un ménage de deux personnes.

En outre, GEWOBAU a le projet de réhabiliter 564 logements existants pour qu'ils répondent aux normes d’efficacité énergétique et de construire 126 logements sociaux neufs dans d’autres bâtiments.

Le projet respecte à 100 % les normes de durabilité climatique et environnementale de la BEI. Il contribuera à la réduction des émissions de CO 2 dans le secteur du bâtiment et soutiendra les efforts déployés par la ville d’Erlangen pour devenir climatiquement neutre à l’horizon 2030. Il vise en outre à favoriser l’inclusion sociale et à éviter que les citoyens qui ont des revenus bas ou moyens ne soient évincés de la ville.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, salue ce projet emblématique : « En collaboration avec GEWOBAU, nous montrons que la rénovation visant l’amélioration de l’efficacité énergétique peut également fonctionner pour les logements intermédiaires et que l’efficacité énergétique ne doit pas être synonyme de loyers élevés, même dans les nouvelles constructions. Nous sommes fiers que ce projet contribue à la préservation et à la croissance d’une ville vivante. »

Gernot Küchler, directeur général de GEWOBAU, de confirmer : « La Banque européenne d’investissement contribue de manière décisive à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2025 que s’est fixé GEWOBAU. »

GEWOBAU Erlangen est une entreprise dynamique et tournée vers l’avenir, qui compte plus de 122 collaborateurs. Elle fait partie des grandes sociétés de logement de Bavière. Son parc immobilier compte quelque 8 500 logements. À Erlangen, un citoyen sur cinq environ est logé par GEWOBAU. La mission principale de GEWOBAU Erlangen est de fournir un logement sûr et socialement responsable à de larges couches de la population de la ville dans des conditions économiquement acceptables. Par ses nombreux projets de rénovation et de construction, GEWOBAU Erlangen contribue de manière significative à donner à la ville une image positive.