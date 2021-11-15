© INBRE

Financement de 49 millions d’EUR en faveur d’Iniziative Bresciane (INBRE), qui prêtera à son tour les fonds de la BEI à Iniziative Toscane (Intos) pour la construction de 12 mini-centrales hydroélectriques et la remise en état de 13 barrages le long de l’Arno

Soutien à l’Italie pour la décarbonation du secteur de l’énergie

Projet d’amélioration de la gestion hydrique de l’Arno dans le respect de la biodiversité et du patrimoine historique toscan

La Banque européenne d’investissement (BEI) va soutenir au moyen d’un prêt de 49 millions d’EUR le projet d’Iniziative Bresciane S.p.A. (INBRE) visant le renforcement et la remise en état de 13 barrages fluviaux et l’installation de 12 mini-centrales hydroélectriques au fil de l’eau en Toscane, le long de l’Arno. La société INBRE de Brescia, qui compte plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le développement de projets relatifs à l’énergie hydraulique, prêtera à son tour les fonds de la BEI à Iniziative Toscane S.r.l. (« Intos »), qui est chargée de la construction des centrales hydroélectriques et de la remise en état des barrages.

Grâce au soutien de la BEI, INBRE réhabilitera les infrastructures de gestion du cours de l’Arno dans le but d’améliorer la résilience climatique du territoire, par exemple en reboisant les zones adjacentes. Le financement visera à réduire l’impact environnemental des éléments architecturaux préexistants et à préserver la biodiversité locale.

L’opération contribuera à la mise en place d’environ 10 mégawatts de capacité de production d’énergie d’origine renouvelable, avec une efficacité estimée à 55 Gigawatts/heure par an, ce qui améliorera encore la sécurité hydraulique de l’Arno. La BEI estime que ces installations fourniront suffisamment d’énergie propre pour approvisionner près de 22 600 ménages par an. La mise en œuvre se déroulera de manière à préserver pleinement le patrimoine historique des zones de Sieci, Compiobbi, San Niccolò et Isolotto en contribuant à la prévention des crues le long de l’Arno.

Le financement concourra à la réalisation des objectifs de décarbonation de l’État italien conformément à ce qui est prévu dans l’accord de Paris, et il favorisera, de manière transversale, la concrétisation des objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat, de prévention de la pollution et d’adaptation aux changements climatiques.

Le prêt est signé dans le cadre de l’initiative de la BEI « Green Developer Financing Program ». Cette initiative vise à appuyer des projets d’entreprises actives dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la mobilité verte.

Les promoteurs de petite et moyenne dimension jouent un rôle essentiel dans la construction de nouvelles centrales et la mise en œuvre de nouveaux investissements dans le domaine des énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. Par ailleurs, leur contribution au processus de transition énergétique est fondamentale. Le prêt de la BEI s’appuie sur la solidité financière et économique de l’entreprise et sur les flux de trésorerie provenant du parc de centrales existantes pour financer de nouveaux projets à un stade précoce. Ce mécanisme permet aux promoteurs de monétiser les flux de trésorerie futurs qui, avec les prêts d’autres institutions financières, leur donnent accès aux ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux projets.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes fiers que la BEI, en tant que banque du climat, soutienne des projets de qualité porteurs d’avantages à long terme pour l’Italie, aux côtés d’une société très bien implantée sur le territoire et proche des citoyens. Il est essentiel de favoriser le développement d’un écosystème énergétique conforme à nos objectifs et à ceux de l’Union européenne pour remporter la bataille contre les changements climatiques. »

Battista Albertani, président du conseil d’administration d’INBRE : « Nous sommes très heureux d’être parvenus à un résultat majeur en signant ce financement de la BEI ; avec cette opération, notre entreprise confirme son engagement en faveur de l’intégration de la logique économico-financière et des aspects environnementaux et sociaux qui, dans notre domaine d’activité lié à la production d’énergie d’origine renouvelable, revêt aujourd’hui plus que jamais une importance capitale. Nous espérons, grâce à ce projet, pouvoir récolter le fruit des efforts que nous avons déployés pour mettre en pratique un modèle de développement équilibré et susciter une croissance continue et durable à long terme. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 23 milliards d’EUR.

Iniziative Bresciane S.p.A. est une société spécialisée dans la construction et la gestion de petites centrales hydroélectriques, ainsi que dans les investissements y relatifs, en Italie. Fondée en 1988 (ses activités hydroélectriques remontent à 1996), elle est cotée à la Bourse de Milan depuis 2014 sur le marché Euronext Growth Milan.