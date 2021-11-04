Le fonds polonais de crédit-bail Europejski Fundusz Leasingowy a mené à bien sa deuxième titrisation d’un portefeuille de créances de crédit-bail d’un montant de près de 2,2 milliards de PLN. L’opération est l’une des plus importantes du genre sur le marché polonais ces dernières années. « Lease ABS 2021-1 DAC », une structure ad hoc créée par EFL, a émis au total 1,7 milliard de PLN sous forme d’obligations qui ont été achetées par la Banque européenne d’investissement et ING Bank Śląski. Le Fonds européen d’investissement a également participé à l’opération, en garantissant une partie des obligations. Les produits d’émission serviront à financer les activités de crédit-bail d’EFL, qui soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises en Pologne. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et StormHarbour Securities LLP conseillaient EFL pour ce programme.

Dans le cadre de l’opération, la structure ad hoc a acquis un portefeuille de créances de crédit-bail d’un montant total de 2,2 milliards de PLN auprès d’Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) S.A. Ce portefeuille constitue une garantie pour les obligations souscrites par les institutions financières pour 1,7 milliard de PLN. Le programme couvre des créances de crédit-bail d’actifs fixes neufs et usagés tels que les voitures et les camions, les équipements et les machines. Les obligations émises sont assorties d’un taux d’intérêt variable basé sur le WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) à 3 mois. L’investisseur principal est la Banque européenne d’investissement (BEI), qui a acheté des obligations pour un montant de 0,9 milliard de PLN. Le solde des obligations a été garanti par le Fonds européen d’investissement (FEI) et acquis par ING Bank Śląski.

« C’est la deuxième fois que les investisseurs européens placent leur confiance dans le nom EFL. Une nouvelle fois, nous avons passé haut la main le test de crédibilité à l’issue de l’examen de multiples aspects de notre entreprise. Nous conduisons nos activités de manière efficace et régulière depuis 30 ans. Cet accomplissement a été apprécié par les investisseurs qui ont acheté les titres. Grâce à cette nouvelle opération de titrisation, nous avons pu obtenir un financement à long terme important, qui servira à financer les besoins de nos clients dans les mois à venir », a déclaré Radosław Woźniak, président du conseil d’administration d’EFL S.A.

« La reprise économique prend de l’ampleur dans toute l’Europe, y compris en Pologne. Le Groupe BEI entend faire en sorte que les petites et moyennes entreprises profitent autant que possible de cette dynamique et participent activement à la reprise après la pandémie. C’est l’un des postulats de base qui sous-tendent notre soutien à l’investissement, et cela se reflète également dans l’opération que nous avons conclue avec Europejski Fundusz Leasingowy », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir EFL à nouveau dans le cadre de cette opération d’envergure. Le crédit-bail est une source de financement très importante pour les petites et moyennes entreprises polonaises et notre objectif est de faciliter l’accès aux ressources dont elles ont besoin », a ajouté Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI.

Il s’agit d’une opération conclue pour trois ans sur une base renouvelable, ce qui signifie que la partie remboursée du portefeuille titrisé pourra être remplacée par de nouvelles créances de crédit-bail. La date finale de remboursement des obligations dépend du taux réel de remboursement à l’issue de la période renouvelable de trois ans.

EFL a mené son précédent programme de titrisation en 2017

Dans le cadre de l’opération, la structure ad hoc a acheté à EFL S.A. un portefeuille de créances de crédit-bail d’un montant de 2,2 milliards de PLN et émis pour 1,8 milliard de PLN d’obligations. Les titres ont été achetés par des institutions financières internationales et nationales. La BEI est devenue l’investisseur principal, avec 1,1 milliard de PLN d’obligations. La participation de la BEI a rendu les conditions de financement de l’opération très attrayantes. Le Fonds européen d’investissement (FEI) a également apporté son soutien : le solde des obligations a été garanti par le FEI et placé auprès d’investisseurs privés.