Lancement d’un nouveau fonds visant une taille de 500 millions d’EUR.

Critères d’investissement fondés sur la taxinomie de l’UE pour les activités durables.

Initiative pour les investissements d’impact en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux gestionnaires d’investissements actifs dans le monde, ont lancé aujourd’hui le fonds « Emerging Market Climate Action Fund » (EMCAF) dans le cadre d’un partenariat public-privé. Les investisseurs de référence sont les États allemand et luxembourgeois, le Fonds nordique de développement, Allianz, Folksam et la BEI.

L’EMCAF est un fonds de fonds soutenant des fonds d’investissement et des projets axés sur le climat dans les pays émergents et en développement. Ses priorités sont l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, ainsi que l’accès à l’électricité.

Ciblant une taille de 500 millions d’EUR, l’EMCAF aspire à devenir une initiative européenne phare en matière d’investissements d’impact, qui mobilisera d’importants volumes de capitaux privés pour mettre sur pied des projets appuyant l’action pour le climat en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Ses investissements devraient promouvoir le déploiement d’importantes nouvelles capacités de production d’énergie propre à l’échelle mondiale.

L’EMCAF investit dans des fonds d’investissement spécialisés susceptibles de soutenir des projets tels que des parcs éoliens terrestres, des centrales solaires photovoltaïques ou encore des centrales hydroélectriques de petite et moyenne dimension. Il pourrait également appuyer des projets relatifs à l’efficacité énergétique dans le domaine du logement ou le secteur industriel, ou des projets ayant des retombées positives pour l’environnement ou sur le plan de l’utilisation rationnelle des ressources. Afin d’aider les pays émergents et les pays en développement à s’adapter aux effets des changements climatiques, le Fonds pourrait également financer des projets qui rendent les villes et leurs réseaux de transports publics plus résilients face aux inondations ou à la chaleur.

Alok Sharma, président de la COP 26 à Glasgow : « Les dirigeants mondiaux se réunissent à Glasgow à un moment crucial pour la planète. C’est pourquoi je me réjouis des efforts conjoints menés par la Banque européenne d’investissement et le Groupe Allianz pour renforcer le soutien apporté aux pays en développement et contribuer à mobiliser des financements verts en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Appuyer les projets contribuant à l’action pour le climat dans les pays émergents et en développement est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris et stimuler l’activité économique sur le terrain. En tant que banque européenne du climat, nous disposons d’une longue expérience en matière d’instruments financiers innovants permettant de mobiliser des capitaux privés à grande échelle. Je me réjouis d’annoncer aujourd’hui avec le Groupe Allianz la pose de ce nouveau jalon. Dans le contexte de la COP 26, cela envoie un signal important sur la capacité des partenariats public-privé à combler le déficit de financement de la lutte contre les changements climatiques. »

Tobias Pross, PDG d’AllianzGI : « La pandémie de COVID-19 a révélé de profondes inégalités. Dans les pays en développement, elle a amplifié le déficit de financements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies d’ici 2030. De nombreux investisseurs sont de plus en plus conscients du rôle que leur apport de capital peut et devrait jouer pour remédier à ces déséquilibres. L’investissement d’impact peut aider à atteindre le double objectif consistant à faire une bonne action tout en obtenant un rendement. »

En tant que conseiller en investissement de l’EMCAF, la BEI est chargée des analyses de marché, du recensement des investissements et de leur instruction, y compris l’évaluation des aspects environnementaux et sociaux. AllianzGI interviendra en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (GFIA) responsable de la gestion et du processus décisionnel du fonds. L’EMCAF est conforme à la nouvelle taxinomie de l’UE et est reconnu en tant qu’instrument d’aide publique au développement auprès de l’OCDE. Ses investisseurs seront informés de manière transparente sur l’impact des projets, au moyen de rapports comprenant des indicateurs de performance clés tels que l’électricité produite à partir de sources renouvelables et les émissions de CO 2 évitées.

L’EMCAF est un instrument multitranches associant investisseurs publics et privés. Outre la BEI, Allianz et Folksam, d’autres partenaires se sont déjà engagés à investir dans le fonds : la KfW pour le compte du ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (BMU, pour Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), la BEI pour le compte de l’État luxembourgeois et le Fonds nordique de développement (NDF, pour Nordic Development Fund). La BEI s’est engagée à investir 50 millions d’EUR, les sociétés du Groupe Allianz jusqu’à 200 millions d’EUR et le Groupe Folksam 150 millions d’EUR. Le BMU participera à hauteur de 25 millions d’EUR et le NDF et l’État luxembourgeois à hauteur de 15 millions d’EUR chacun. La BEI gère la participation à la tranche de rang inférieur financée par l’État luxembourgeois via la Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL).

Informations générales

Banque européenne d’investissement

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos d’Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs dynamique de premier plan, qui compte plus de 690 spécialistes de l’investissement intervenant dans 24 bureaux dans le monde. La société gère 633 milliards d’EUR d’actifs pour les investisseurs privés et institutionnels (données au 30 juin 2021). AllianzGI soutient résolument la transition vers un avenir plus durable et vise à faire partie des acteurs mondiaux qui façonnent l’investissement durable. Ce partenariat véritablement complémentaire permettra à AllianzGI de tirer parti de relations conjointes assurant une couverture efficace dans les pays émergents et en développement, de consolider sa position en tant que créateur de durabilité et d’offrir à ses clients de nouvelles possibilités d’investissement. Les changements climatiques sont l’un des défis les plus urgents de notre planète et la priorité d’AllianzGI, en tant qu’entreprise mondiale, est d’orienter ses portefeuilles sur une trajectoire de transition climatique, promesse d’un avenir plus vert et plus durable.