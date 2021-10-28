© DLL

DLL entend renforcer son activité de financement en crédit-bail pour les investissements contribuant à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

Grâce à une nouvelle initiative pour les technologies propres, le recours à l’énergie solaire, à l’éclairage économe en énergie et aux tracteurs et excavatrices à faibles émissions s’intensifie dans les entreprises.

Les représentants de la BEI et DLL dévoilent un nouveau programme de financement d’investissements verts lors d’une visite à Dublin.

L’Irlande est un partenaire de premier plan dans le cadre du programme de financement vert paneuropéen.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et DLL Ireland ont officiellement approuvé une nouvelle initiative de 80 millions d’EUR destinée à soutenir les investissements verts des entreprises irlandaises, afin d’accélérer l’utilisation d’équipements et de machines à basse consommation d’énergie et à faibles émissions.

Grâce à la coopération qui vient de s’engager, les entreprises, agriculteurs et entrepreneurs irlandais pourront mettre en œuvre de nouveaux investissements qui réduiront tant la consommation d’énergie que les émissions et les coûts grâce à l’utilisation d’énergies de substitution et renouvelables et à une meilleure gestion de l’eau et des déchets.

Le soutien de la Banque européenne d’investissement à l’initiative de financement des entreprises de DLL a été annoncé à l’occasion d’une visite de Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, au siège de DLL Ireland à Dublin.

« Il est primordial d’accélérer les investissements verts des entreprises pour parvenir à une économie neutre pour le climat et permettre à ces entreprises de réduire leur facture énergétique et leurs émissions et de créer des emplois. La Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir soutenir l’approche visionnaire de DLL à l’appui du financement des investissements d’entreprises contribuant à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale dans toute l’Europe. L’Irlande est le principal bénéficiaire de la nouvelle initiative, ce qui témoigne des ambitions et des possibilités de renforcement des investissements verts dans ses entreprises », a affirmé Christian Kettel Thomsen.

« DLL voit dans la durabilité un facteur essentiel de réussite à long terme, pour nos partenaires, nos entreprises et notre monde. Le partenariat plus étroit avec la BEI améliorera l’accès à des financements sur mesure qui aideront les entreprises de toute l’Irlande à accélérer les investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique, de l’énergie propre et de l’environnement », a déclaré Fergal O’Mongain, directeur général de DLL Ireland.

L’Irlande partenaire de premier plan dans l’initiative européenne de 200 millions d’EUR pour le financement des investissements verts des entreprises

Le nouvel accord conclu entre la BEI et DLL Ireland s’inscrit dans un programme de financement vert paneuropéen plus vaste mis en œuvre par la BEI et DLL. Dans le cadre de ce programme d’un montant total de 200 millions d’EUR, DDL accordera des financements ciblés pour des investissements contribuant à l’action en faveur du climat en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Soutenir les investissements verts dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation et dans l’industrie manufacturière

Le programme pionnier financera des investissements axés sur la durabilité, assortis de retombées positives explicites en matière d’action pour le climat. Il soutiendra l’activité de financement des entreprises qui sera menée par DLL au cours des années à venir et couvrira des opérations de crédit-bail pour des entreprises agricoles et agroalimentaires ainsi que pour d’autres projets d’efficacité énergétique.

L’accord juridique concernant le nouvel appui de la BEI à l’activité de financement en crédit-bail de DLL pour les investissements contribuant à l’action en faveur du climat en Irlande devrait être finalisé dans les semaines à venir.

En 2020, le Groupe BEI a octroyé 1 milliard d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés en Irlande.

DLL

DLL est une entreprise mondiale spécialisée dans le financement d’actifs dans le domaine des équipements et des technologies. Elle gère un portefeuille de plus de 35 milliards d’EUR. Fondée en 1969, DLL, dont le siège se trouve à Eindhoven, aux Pays-Bas, fournit des solutions financières pour les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, de la santé, des technologies propres, de la construction, des transports, de l’industrie, de l’équipement bureautique et des technologies dans plus d’une trentaine de pays. DLL s’associe directement avec des fabricants d’équipements, des intermédiaires et des distributeurs, ainsi qu’avec des clients finals pour permettre aux entreprises d’accéder plus facilement à des équipements, des technologies et des logiciels. L’entreprise apporte des éclairages et des conseils à des partenaires et clients à l’origine de modes d’utilisation plus intelligents et plus économiques. L’attention que DLL porte à la clientèle et sa connaissance approfondie du secteur lui permettent de proposer des solutions durables sur la totalité du cycle de vie des actifs, y compris dans le domaine du financement commercial, de détail et d’équipement d’occasion. DLL est une filiale à 100 % de Rabobank Group.