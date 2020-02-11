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DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 3 000 000 €
Belgique : 24 000 000 €
Pays-Bas : 27 000 000 €
Irlande : 46 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
12/11/2021 : 3 000 000 €
12/11/2021 : 24 000 000 €
12/11/2021 : 27 000 000 €
12/11/2021 : 46 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2020
Statut
Référence
Signé | 12/11/2021
20190007
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DE LAGE LANDEN SUSTAINABILITY L4SME-MIDCAPS
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV,DE LAGE LANDEN LEASING,DE LAGE LANDEN VENDORLEASE BV,DLL IRELAND DAC,DLL LEASING DAC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small scale projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps, as part of DLL's Cleantech program

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises

Additionnalité et impact

The project concerns the financing of small scale projects carried out by SMEs and Mid-Caps as part of DLL's leasing of equipment contributing towards sustainability in the Benelux and Ireland. The project's policy contribution is based on the support in access to finance to SMEs and Mid-Caps with a strong focus on financing Climate Action investments, which is a key strategic area for the EIB and EU. In addition the project addresses carbon and air pollution externalities. The intermediary is well-placed to deploy the project based on its vast experience with EIB's intermediated loan facilities and through its cooperation towards climate action targeted financing. Through the facility financial support will be provided, which will contribute to improve the financial conditions towards SMEs & Mid-Caps investments and will provide a positive signal towards such sustainability investments. EIB's contribution is further strengthened through its non-financial support in the form of technical advice regarding the Climate Action & Environmental Sustainability taxonomy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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