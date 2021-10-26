© Getty Images

La banque de l’UE et la JBIC recenseront les possibilités de cofinancement dans le domaine de la connectivité des infrastructures de l’Union européenne (transports, énergie et numérique) et de projets contribuant à la neutralité carbone de l’UE.

En Asie, en Afrique et dans les pays voisins de l’UE, la BEI et la JBIC coopéreront au recensement des possibilités de cofinancement de projets favorisant la connectivité (transports, énergie et numérique).

Les deux banques étendent leur protocole d’accord initial signé en 2018.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, et la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sont convenues d’élargir leur coopération à une série d’investissements pertinents à l’échelle internationale et ce, dans le monde entier. Il s’agit notamment d’inventorier les possibilités de cofinancement en matière de connectivité des infrastructures (transports, énergie et numérique) et de projets contribuant à la neutralité carbone dans l’Union européenne, notamment les interconnexions sous-marines, les parcs éoliens en mer, les installations de stockage sur batteries et les technologies de l’hydrogène en phase de développement. En Asie, en Afrique et dans les pays voisins de l’UE, la BEI et la JBIC ont décidé de coopérer pour cofinancer des projets favorisant la connectivité (transports, énergie et numérique).

Les deux banques coopéreront également à l’élaboration de projets novateurs à travers le monde qui soient pertinents pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment des investissements dans des projets favorisant la durabilité des océans et la prévention de la pollution marine.

L’accord a été formalisé en élargissant le protocole d’accord signé entre la JBIC et la BEI en 2018. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Nobumitsu Hayashi, vice-gouverneur de la JBIC, ont signé le 22 octobre 2021 ce nouveau protocole d’accord étendu.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « En tant que banque de l’Union européenne, la BEI est heureuse de renforcer ses bonnes relations et sa coopération avec le Japon ainsi que de mobiliser de nouveaux financements plus abordables à l’appui d’investissements dans des secteurs essentiels au succès de l’action mondiale pour le climat, à une reprise plus rapide après la pandémie de COVID-19 et au développement durable. Nous sommes fiers d’avoir établi un partenariat avec la JBIC, car il contribuera à une économie mondiale plus durable, plus verte et plus moderne. »

Nobumitsu Hayashi, vice-gouverneur de la JBIC : « La JBIC est heureuse d’élargir le protocole d’accord avec la BEI, qui contribue à l’intégration économique et à un développement équilibré tant en Europe qu’ailleurs dans le monde. Depuis la signature de leur protocole d’accord en octobre 2018, la JBIC et la BEI ont tenu des discussions successives à différents niveaux afin de préciser le champ de leur collaboration et de consolider leur coopération. Nous pensons que ce protocole d’accord élargi renforcera encore la coopération entre les deux institutions financières au service des politiques publiques dans des domaines tels que la lutte contre les changements climatiques et environnementaux, vis-à-vis desquels le Japon et l’Union européenne joueront un rôle de premier plan. »

Vers une coopération accrue entre l’UE et le Japon

En juillet 2017, la Commission européenne et l’État japonais sont parvenus à un accord de principe sur les principaux éléments d’un partenariat économique UE-Japon. Cela s’est traduit par la signature de deux autres accords importants en juillet 2018 : l’accord de partenariat stratégique et l’accord de partenariat économique.

Dans ce cadre, la BEI s’est engagée avec ses homologues japonais à établir une coopération en vue de trouver des possibilités communes de co-investissement. En conséquence, en octobre 2018, la BEI a signé deux protocoles d’accord avec la JBIC (ci-après le « mémorandum d’accord de 2018 ») et avec Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). En 2019, la BEI a également signé un protocole d’accord avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le présent protocole d’accord fait suite à la stratégie de l’UE visant à relier l’Europe à l’Asie signée en 2018 et soutient le partenariat UE-Japon récemment approuvé en matière de connectivité durable. Il permet aux deux banques de travailler sur des possibilités de cofinancement et de co-investissement en faveur de projets menés dans des pays en développement. Les opérations seront conformes aux « principes du G20 pour des investissements de qualité dans les infrastructures », approuvés lors du sommet du G20 d’Osaka en juin 2019.

En mai 2021, l’Union européenne et le Japon ont annoncé leur intention de former une alliance verte pour accélérer la transition des deux économies vers la neutralité climatique, la circularité et l’utilisation efficace des ressources dans les décennies à venir.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI soutient le développement économique en Asie et dans le Pacifique via des projets allant de la réduction des délais de transport – avec notamment une nouvelle ligne de métro destinée aux habitants de Bangalore – à la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans le Népal occidental.

En Asie, les prêts de la BEI ciblent prioritairement l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Par l’intermédiaire de ses financements, la BEI agit comme un catalyseur permettant d’attirer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de la JBIC

La Japan Bank for International Cooperation (JBIC) est une institution financière au service des politiques publiques, détenue à 100 % par l’État japonais, qui réalise des opérations de prêt, d’investissement et de garantie. La JBIC a pour mission de contribuer au bon développement du Japon ainsi que de l’économie internationale et de la société dans sa globalité.