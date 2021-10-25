© HIPRA

Le projet financé par la BEI sera coordonné et mené à bien dans les locaux d’HIPRA sur la période 2021-2022.

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance, au moyen d’un prêt de 45 millions d’EUR, une partie des investissements, des fonds de roulement et des activités de recherche-développement (R-D) nécessaires à HIPRA pour la mise au point d’un nouveau vaccin contre le COVID-19.

HIPRA est une société pharmaceutique spécialisée dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de vaccins et d’autres solutions immunologiques, dans le domaine de la santé aussi bien animale qu’humaine. La pandémie de COVID-19 a accéléré l’arrivée de l’entreprise sur le segment de la santé humaine grâce à ses vastes connaissances et compétences lui permettant de s’atteler à la mise au point d’un vaccin contre le COVID-19.

Le projet financé par la BEI renforcera les connaissances et les capacités de production d’HIPRA afin de faire face aux pandémies actuelles et à venir. En outre, il contribuera à assurer une chaîne d’approvisionnement européenne pour la fabrication d’un vaccin commercial fondé sur des technologies innovantes comme la protéine recombinante.

En soutenant ce projet, la BEI contribue à la production de connaissances scientifiques au niveau européen tout en préservant et en promouvant des possibilités d’emploi hautement qualifié. Il s’agit du second prêt de la BEI à HIPRA, après une première opération de financement de 35 millions d’EUR signée en deux tranches en 2019 et 2021.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes très fiers de collaborer de nouveau avec HIPRA et, cette fois, sur un projet particulièrement important qui vise la mise au point et la production d’un vaccin contre le COVID-19. Cette opération témoigne de la volonté ferme de la BEI d’encourager la capacité d’innovation dans les entreprises du domaine médical, ainsi que d’améliorer la qualité de vie. »

Un représentant d’HIPRA : « Toute l’équipe d’HIPRA se consacre à la mise au point d’un nouveau vaccin contre le COVID-19. Nous pensons que ce projet contribuera également à renforcer la capacité stratégique de l’Europe afin qu’elle puisse faire face aux nouveaux défis à venir. L’intervention de la BEI appuie cette vision. »

Informations générales

Le soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi que l’appui à l’innovation figurent parmi les grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. En 2020, la Banque a consacré à ces objectifs plus de 4,195 milliards d’EUR et 878 millions d’EUR respectivement.

HIPRA est une société pharmaceutique qui se concentre sur la prévention et le diagnostic dans le domaine de la santé animale et humaine, avec une large gamme de vaccins hautement innovants et un service de diagnostic avancé. L’entreprise s’engage à proposer des solutions qui améliorent la santé mondiale. Présente à l’international dans plus de 39 pays, HIPRA possède ses propres filiales, ainsi que 11 centres de diagnostic et deux sites de production. La recherche-développement constituant le cœur de ses connaissances, l’entreprise consacre 10 % de son chiffre d’affaires annuel aux activités de R-D.