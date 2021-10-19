France : la BEI accorde un prêt de 15 millions d’EUR à Quantum Surgical pour le lancement commercial d'Epione®, son robot médical

© Quantum Surgical

Ce financement va permettre à Quantum Surgical d’accélerer l’adoption clinique de ce robot chirurgical destiné au traitement des cancers du foie.

L’opération s’inscrit dans une levée de fonds globale de 40 millions d’euros aux côtés notamment du groupe d’investissement Ally Bridge spécialisé dans les sciences de la vie, de Bpifrance et de la Caisse d’Epagne Languedoc-Roussillon.

Cet investissement est mené dans le cadre du Fonds de garantie européen doté de 25 milliards d’euros afin de soutenir les entreprises européennes dans le cadre de la relance de l’activité après la pandémie de Covid-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la start-up montpelliéraine Quantum Surgical spécialisée dans la «medtech» annoncent la signature d’un accord de financement d’un montant de 15 millions d’euros. L’opération qui vise à financer la commercialisation du robot médical Epione conçu pour le traitement mini-invasif du cancer du foie s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de 40 millions d'euros au total. Menée par le groupe d’investissement mondial spécialisé dans les sciences de la vie Ally Bridge Group (ABG), via un investissement de 20 millions d'euros, elle comprend également des financements de Bpifrance et de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon. Cette opération porte le montant total des fonds levés par Quantum Surgical à 50 millions d’euros depuis sa création en 2017.

Ce financement, qui fait suite à l'obtention du marquage CE annoncée en septembre dernier, soutiendra les opérations de l’entreprise consacrées au lancement commercial d'Epione®, un robot médical conçu pour aider les médecins à réaliser des ablations tumorales percutanées dans l'abdomen, à la fois plus sûres et plus efficaces. Epione® vise à permettre à davantage de patients de bénéficier d'un traitement mini-invasif du cancer du foie, à travers une technique consistant à insérer une aiguille par voie percutanée pour détruire une tumeur.

« La BEI est heureuse de contribuer au développement de Quantum Surgical et de sa technologie innovante pour améliorer le traitement du cancer du foie. Face aux défis continus que pose le Covid-19, ce financement de 15 millions d'euros, avec le soutien du Fonds paneuropéen de garantie (FEM), témoigne de l'importance que l'Europe accorde au soutien de l'innovation et des technologies prometteuses dans le domaine des soins de santé, un secteur essentiel pour le bien-être des populations », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement.

« Nous sommes ravis d'avoir clos ce tour de financement et honorés du soutien solide et continu de notre investisseur historique, Ally Bridge Group, et cela depuis notre précédente société Medtech SA, avant son acquisition par Zimmer Biomet en 2016. Ces fonds supplémentaires nous aideront à accélérer l'adoption clinique d’Epione® notre robot médical pour le traitement du cancer du foie », a déclaré Bertin NAHUM, président et cofondateur de Quantum Surgical.

« En tant qu'investisseur de la première heure de Quantum Surgical, ABG est fier de continuer à soutenir les réalisations remarquables de l'entreprise pendant la pandémie de Covid-19, comme en témoigne sa récente obtention du marquage CE », a déclaré Frank Yu, fondateur, PDG d'Ally Bridge Group. « Nous nous attendons à ce que Quantum Surgical franchisse à court terme des étapes de développement importantes, qui permettront à Epione® de traiter un plus grand nombre de patients atteints de cancer du foie plus rapidement et plus efficacement que les soins actuellement proposés. »

Informations générales

À propos de Quantum Surgical

Quantum Surgical est une entreprise innovante de robotique médicale qui contribue au développement des soins de santé de demain. Elle vise à faciliter le traitement du cancer en permettant à davantage de patients de bénéficier de traitements innovants, ciblés et moins invasifs.

Le robot Epione® développé par Quantum Surgical est une solution robotique conçue pour aider les praticiens à planifier, guider et évaluer l’ablation percutanée des tumeurs situées dans l’abdomen, une technique qui consiste à insérer une aiguille à travers la peau jusqu’à la tumeur pour la détruire.

Cofondé en 2017 par Bertin NAHUM, Quantum Surgical est basée à Montpellier, en France.

À propos d’Ally Bridge Group

Ally Bridge Group est un groupe d'investissement mondial dans le domaine de la santé, axé sur l'innovation à fort impact dans le domaine des sciences de la vie sur les marchés privés et publics. La société a été fondée en 2013 par Frank Yu, directeur général et directeur des investissements, et dispose de bureaux à New York et Hong Kong. Grâce à ses recherches scientifiques et cliniques, ainsi qu'à son expertise en matière de fusions et acquisitions et de marchés de capitaux, Ally Bridge Group cherche à saisir des opportunités d'investissement à travers la structure du capital pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits.