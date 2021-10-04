La BEI a obtenu une subvention de 15 millions d’EUR de l’Union européenne pour le projet SAAMBAT, qui cible les actifs durables pour les marchés, les entreprises et les échanges commerciaux dans le domaine agricole au Cambodge.

SAAMBAT est conçu pour améliorer les routes rurales, les liaisons à l’échelle du pays et la résilience face aux catastrophes naturelles, et pour lutter contre les pénuries alimentaires saisonnières.

Le projet favorisera l’amélioration des conditions de vie de 200 000 familles rurales et la création de 4 500 emplois (avec une attention particulière pour les jeunes) et de 500 petites et moyennes entreprises dans l’ensemble du Cambodge.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’UE, a obtenu une subvention de 15 millions d’EUR de l’Union européenne afin d’accélérer la mise en œuvre du projet SAAMBAT (Sustainable Assets for Agriculture Markets, Business and Trade, soit actifs durables pour les marchés, les entreprises et les échanges commerciaux dans le domaine agricole, en français). Cette subvention comprend 1,5 million d’EUR destinés à l’assistance technique à la préparation de projet, qui sera essentielle pour accélérer la mise en œuvre du projet.

SAAMBAT est un investissement de 105 millions d’EUR effectué dans le cadre d’un partenariat entre le Fonds international de développement agricole (FIDA), la BEI et le Royaume du Cambodge. Il est conçu pour améliorer le niveau de vie et la facilité de faire des affaires pour quelque 200 000 familles rurales au Cambodge en créant un réseau routier fiable et plus sûr toute l’année, de meilleures infrastructures rurales et un approvisionnement alimentaire fiable.

Après avoir initialement investi 51,5 millions d’EUR dans le projet, la BEI complète cet investissement par 13,7 millions d’EUR supplémentaires dans le cadre du soutien apporté par l’Équipe Europe à l’accélération de la reprise du Cambodge après la pandémie de COVID-19.

Grâce aux investissements et aux subventions de l’Équipe Europe et du FIDA, ainsi qu’aux fonds du Royaume, le Cambodge construira quelque 650 km de routes revêtues et 150 km de routes non revêtues, et améliorera 50 zones de marchés ruraux et environ 25 autres installations logistiques faisant partie de la chaîne de valeur (débarcadères de ferries, points de collecte, etc.)

Kris Peeters, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque au Cambodge : « La BEI est très fière de sa contribution continue à l’accélération de la reprise au Cambodge après la pandémie de COVID-19, mais aussi à son développement durable et vert sur le long terme. En tant que membre de l’Équipe Europe, nous nous réjouissons d’être considérés par le Royaume du Cambodge comme des partenaires fiables dans la construction d’un Cambodge plus fort, plus résilient et plus sûr. Cette subvention de l’UE constitue une nouvelle étape vers un partenariat encore plus étroit entre l’Union européenne et le Cambodge et, plus important encore, elle aura un impact direct sur la qualité de vie de centaines de milliers de Cambodgiennes et Cambodgiens. »

Bryan Fornari, chef de la coopération au sein de la délégation de l’UE au Cambodge : « Nous sommes heureux de participer au volet routier du projet SAAMBAT, qui permettra d’améliorer la vie de milliers de personnes vivant dans les zones rurales du pays. Avec 105 millions d’EUR d’investissements au Cambodge, SAAMBAT permettra aux agriculteurs et aux familles rurales de bénéficier d’un meilleur accès aux marchés, appuyant ainsi la croissance des petites et moyennes entreprises du secteur agricole. Ce projet contribuera à la croissance de l’économie rurale et créera de nouvelles possibilités d’emploi dans les campagnes cambodgiennes. Grâce à notre collaboration avec la Banque européenne d’investissement, ce projet insuffle l’esprit de l’Équipe Europe à notre partenariat avec le Royaume du Cambodge, ainsi qu’avec le FIDA. »

Hem Vanndy, secrétaire d’État au ministère cambodgien de l’économie et des finances : « Le Royaume du Cambodge salue la subvention de 15 millions d’EUR accordée par l’Union européenne au programme SAAMBAT. Les subventions constituent une contribution importante au développement rapide et durable des collectivités rurales au Cambodge et à la relance verte après la pandémie mondiale de COVID-19. En étendant les avantages du financement précédemment signé par la BEI, cette subvention de l’UE renforcera les efforts d’adaptation aux changements climatiques déployés par le Cambodge. Il s’agit donc d’un investissement précieux dans un avenir plus sûr pour notre population et dans la viabilité à long terme de notre économie nationale. Nous nous réjouissons que l’Équipe Europe soutienne concrètement les efforts déployés par le Royaume du Cambodge pour bâtir un avenir plus sûr, durable et prospère pour notre population. »

Des investissements clés à l’appui de meilleures infrastructures, d’une économie rurale résiliente et d’un approvisionnement alimentaire fiable

Le projet SAAMBAT financera l’amélioration des infrastructures et de la sécurité routières ainsi que de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles, et soutiendra le développement d’infrastructures rurales clés telles que les marchés locaux. Celles-ci sont vitales pour le Cambodge, où les deux tiers des ménages ruraux sont confrontés chaque année à des pénuries alimentaires saisonnières en raison du sous-développement des infrastructures.

Le projet permettra également de créer jusqu’à 4 500 emplois et 500 petites et moyennes entreprises, et de former 25 000 Cambodgiennes et Cambodgiens à l’utilisation des technologies numériques afin d’améliorer leurs activités et de développer les échanges.

L’accent sera mis tout particulièrement sur la création d’entreprises et de débouchés professionnels pour les jeunes ruraux.

Sur le long terme, SAAMBAT renforcera l’intégration du Cambodge dans la sous-région Bassin du Mékong et la coopération avec ses partenaires de l’ASEAN, tout en soutenant la stratégie de l’UE visant à relier l’Europe à l’Asie.

Ce projet sera financé au moyen d’un prêt de 53,3 millions d’USD et d’un don de 1,2 million d’USD du FIDA, d’un prêt de 65,2 millions d’EUR de la BEI, et d’une contribution financière de 12,41 millions d’USD du Royaume du Cambodge.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI soutient le développement économique en Asie et dans le Pacifique via des projets allant de la réduction des délais de transport – avec notamment une nouvelle ligne de métro destinée aux habitants de Bangalore – à la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans le Népal occidental.

En Asie, la BEI met l’accent sur des prêts à l’appui de l’action en faveur du climat dans tous les secteurs. Par l’intermédiaire de ses financements, la BEI agit comme un catalyseur permettant d’attirer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos du FIDA

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) investit dans les populations rurales en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté, d’accroître la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de renforcer la résilience. Depuis 1978, le FIDA a octroyé environ 22,4 milliards d’USD sous forme de prêts à faible taux d’intérêt et de dons en faveur de projets qui ont bénéficié à quelque 512 millions de personnes. Le FIDA est une institution financière internationale et une agence spécialisée des Nations unies ayant son siège à Rome, le centre névralgique des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.