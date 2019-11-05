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SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA

Signature(s)

Montant (.*)
78 750 000 €
Pays
Secteur(s)
Cambodge : 78 750 000 €
Transports : 78 750 000 €
Date(s) de signature
1/10/2021 : 13 500 000 €
15/12/2020 : 13 750 000 €
23/12/2019 : 51 500 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 13 500 000 € fourni par ASIAN INVESTMENT FACILITY
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 23/12/2019
20190463
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT - KINGDOM OF CAMBODIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 79 million
EUR 104 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan to co-finance the rehabilitation of rural roads under Component 1: value chain infrastructure of the Sustainable Assets for Agricultural Markets, Business and Trade (SAAMBAT) programme in Cambodia. The programme covers the period 2020-2025.

SAAMBAT Sustainable Rural Development Cambodia programme seeks to sustainably increase rural connectivity, the productivity of rural youth and the rural economy. The project includes two components: firstly, Value Chain infrastructure including the rehabilitation/construction of rural roads and secondly, skills, technology and enterprise and a project management unit. The EIB will specifically support rural roads infrastructure rehabilitation under component 1.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will support the SAAMBAT programme ensuring that it complies with EIB Climate Strategy and Environmental and Social Standards, which will be included in the applicable financing and implementation guidelines.

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA
Date de publication
4 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
105089211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190463
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Cambodge
Disponible au public
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