La BEI signe un accord de prêt de 250 millions d’EUR avec TenneT pour financer le corridor de transport d’électricité à haute tension, d’une longueur de 40 kilomètres, dans le nord des Pays-Bas, entre Eemshaven et Vierverlaten, ainsi que la nouvelle sous-station haute tension de Vierverlaten.

Après leur mise à niveau, les infrastructures énergétiques soutiendront, entre autres, la connexion des parcs éoliens de la mer du Nord au réseau électrique et garantiront une sécurité d’approvisionnement élevée.

Grâce à ce financement, la contribution globale de la BEI aux projets de TenneT atteint la somme totale de 1,8 milliard d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 250 millions d’EUR avec TenneT Holding B.V. Ce financement sera destiné à la construction d’un corridor de transport d’électricité, long de 40 kilomètres, entre Eemshaven et Vierverlaten, dans le nord des Pays-Bas, qui permettra d’acheminer l’énergie éolienne d’origine marine (dont le volume ne cesse de croître) vers des utilisateurs situés dans le pays et au-delà. Le nouveau corridor de transport d’électricité doublera la capacité du circuit existant (220 kV). Le projet financé par la BEI comprendra une nouvelle ligne à 380 kV entre Eemshaven et Vierverlaten, ainsi qu’une ligne à 110 kV sur un tronçon, et un nouveau poste électrique à 380/220 kV à Vierverlaten.

Une fois que les nouvelles lignes de transport seront opérationnelles en 2024, les lignes existantes, de moindre capacité, situées le long de la même route seront déclassées. Le projet entraînera un doublement de la capacité du circuit existant de 220 kV. Le nouveau raccordement au réseau permettra d’éviter d’encombrer le réseau à haute tension, surtout lorsque les parcs éoliens à proximité, actuellement en construction, seront mis en service, et il facilitera encore le transport de l’électricité verte vers les centres de demande. Eemshaven est déjà un important pôle de production d’électricité aux Pays-Bas et cette position ne sera que renforcée sachant que la ville a, notamment, été désignée récemment par le ministère néerlandais de l’économie pour accueillir le projet de parc éolien offshore « Ten Noorden van de Waddeneilanden » (700 MW).

« Le soutien au transport d’énergie propre est l’un des objectifs clés de la BEI, en tant que banque européenne du climat », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Les objectifs ambitieux des Pays-Bas en matière de production d’énergie renouvelable exigeraient davantage d’investissements dans le réseau de transport et je suis heureux que la BEI puisse contribuer à la réalisation de ces objectifs grâce à ses financements. Grâce à ce projet, les utilisateurs, aux Pays-Bas et au-delà, pourront compter sur une électricité sûre et durable. »

Commentaire d’Otto Jager, directeur financier de TenneT : « TenneT est l’un des plus grands investisseurs en ce qui concerne la transition énergétique européenne et des partenaires à long terme comme la BEI sont nécessaires pour contribuer à son financement. L’opération de ce jour démontre la force de notre relation avec la BEI et nous sommes fiers que cette dernière finance ce corridor qui constitue un projet d’intérêt commun de l’Union européenne. »

La BEI a augmenté le volume total de ses prêts à TenneT pour le porter désormais à 1,8 milliard d’EUR. Elle est le plus grand bailleur de fonds de TenneT. Les prêts de la BEI sont octroyés pour financer la mise à niveau et l’agrandissement des réseaux de transport d’électricité de TenneT aux Pays-Bas et en Allemagne, et d’interconnecteurs (entre pays).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). La BEI a pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital – et, avec 27 États souverains qui la soutiennent, elle est donc en mesure d’emprunter des fonds à des taux très favorables sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté environ 1,9 milliard d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

TenneT est un opérateur européen de réseau électrique de premier plan. Nous nous engageons à fournir un approvisionnement en électricité sûr et fiable 24 heures sur 24, 365 jours par an, tout en contribuant à la transition énergétique dans notre quête d’un avenir énergétique meilleur – plus durable, fiable et abordable que jamais. En tant que premier gestionnaire de réseau de transport transfrontalier, nous concevons, construisons, entretenons et exploitons 23 900 km de réseau électrique à haute tension aux Pays-Bas et dans de grandes parties de l’Allemagne, et nous facilitons le marché européen de l’énergie grâce à nos 16 interconnexions avec les pays voisins. Nous sommes l’un des plus grands investisseurs dans les réseaux électriques terrestres et offshore nationaux et internationaux, avec un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’EUR et un actif total de 27 milliards d’EUR. Chaque jour, nos 5 700 employés prennent leurs responsabilités et sont déterminés à aménager et entretenir des connexions de manière à assurer un équilibre entre l’offre et la demande d’électricité pour plus de 42 millions de personnes. Nous éclairons la voie à suivre ensemble.