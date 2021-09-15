© Shutterstock

Nordea et le Groupe BEI ont signé un accord, le premier du genre dans la région, qui permettra de soutenir la transformation durable des entreprises dans les pays nordiques.

Le Groupe BEI va garantir un portefeuille de 1,8 milliard d’EUR de prêts Nordea, libérant des capitaux pour de nouveaux prêts attrayants en faveur d’investissements verts en Suède et en Finlande.

L’opération bénéficie du soutien de la Commission européenne au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), lequel fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe.

Nordea a signé un accord de garantie avec le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Dans le cadre de cet accord, l’appui de l’UE garantira un portefeuille de prêts de Nordea à hauteur de 1,8 milliard d’EUR, libérant ainsi des capitaux pour de nouveaux prêts destinés à des initiatives durables d’entreprises suédoises et finlandaises. Les prêts verts seront proposés aux PME admissibles et seront assortis de marges réduites pour des projets reconnus comme tels. L’initiative bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe de l’Union européenne, qui vise à encourager une croissance économique durable et à long terme en Europe.

« Nous sommes fiers de participer à la mise en œuvre de cette initiative européenne et de contribuer à la transformation durable des PME grâce à des prêts verts et à des services de conseil qui leur permettront de réduire durablement leurs émissions de CO 2 », ont déclaré Aleksi Lehtonen, directeur de Nordea Business Banking en Finlande et Peter Dalmalm, directeur de Nordea Business Banking en Suède.

Dans le cadre de l’accord avec le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, Nordea s’est engagée à octroyer des financements à des conditions attrayantes à l’appui de projets verts admissibles. Nordea sera ainsi en mesure d’offrir aux PME clientes en Finlande et en Suède des taux inférieurs à ceux habituellement pratiqués pour financer des investissements répondant à des critères de durabilité bien définis.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce projet est un bon exemple de la manière dont le soutien financier de l’UE peut avoir des incidences réelles et directes sur l’économie, tout en encourageant les investissements verts. » Le Groupe BEI a été très actif dans la région pour soutenir les entreprises qui devaient relever les défis liés au COVID‑19, mais il est clair pour nous que les enjeux des changements climatiques sont bien plus importants. Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus à Nordea pour soutenir les entreprises sur la voie de l’avenir. »

« Le Groupe BEI est très heureux d’avoir mené à bien sa première opération de titrisation avec Nordea et de fournir des financements verts aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Cette opération stimule l’offre de financement dans l’économie réelle en ces temps difficiles et favorise une reprise économique basée sur une transformation verte durable », a ajouté Alain Godard, directeur général du FEI.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif pour une économie au service des personnes : « L’accord conclu ce jour entre le Groupe BEI et Nordea permettra aux PME finlandaises et suédoises de disposer de nouveaux prêts attrayants pour financer des projets durables. Je me félicite de ce soutien important en faveur des investissements verts, qui, dans le même temps, stimulent notre reprise et contribuent à la réalisation de nos objectifs en matière de climat. Le plan d’investissement pour l’Europe continue de produire des résultats. »

Nordea s’est engagée à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 et à réduire les émissions de CO 2 de son portefeuille de prêts de 40 à 50 % d’ici 2030.

« Cet accord nous aidera certainement à atteindre nos objectifs en matière de durabilité. Dans le même temps, nous pouvons proposer une offre de produits axés sur la durabilité adaptée aux PME, lesquelles s’intéressent de plus en plus à la finance durable », ont ajouté Aleksi Lehtonen, responsable de Nordea Business Banking en Finlande et Peter Dalmalm, directeur de Nordea Business Banking en Suède.

Au troisième trimestre 2021, Nordea sera prête à conseiller ses clients concernant la nouvelle offre de prêts et commencera à accorder les nouveaux prêts durables garantis. En mars dernier, Nordea a déjà signé un accord avec le FEI afin de soutenir des PME suédoises, finlandaises et danoises grâce à des prêts attrayants, d’aider des entreprises mises temporairement en difficulté par la pandémie de COVID‑19 et (ou) d’accélérer leur croissance, dans le but de soutenir la croissance et l’emploi dans les pays nordiques.

Informations générales

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans davantage de projets présentant souvent un risque plus élevé. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis de mobiliser à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME.

Nordea est une banque universelle nordique de premier plan. Nous aidons nos clients à réaliser leurs rêves et à répondre à leurs aspirations – et nous le faisons depuis 200 ans. Nous voulons véritablement changer la donne pour nos clients et les collectivités que nous desservons, en étant un partenaire financier solide et personnel. L’action Nordea est cotée sur les Bourses Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhague et Nasdaq Stockholm.