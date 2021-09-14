© Shutterstock

Les gains pour les résidents seront multiples : diminution du temps de trajet, amélioration de la qualité de l’air et renforcement de la sécurité routière.

Des infrastructures routières, des rues, des lignes de tramways, des pistes cyclables et des sentiers pédestres seront construits ou modernisés.

Le prêt est accordé à l’appui du plan de mobilité urbaine durable de la Ville de Sofia 2019-2035

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Ville de Sofia ont signé un prêt-cadre de 60 millions d’EUR destiné à promouvoir la mobilité urbaine durable dans la capitale bulgare. Le financement de la BEI soutient la réalisation de l’objectif de la Ville, qui consiste à mettre en place un système de transport durable sur le plan environnemental qui améliore la vie quotidienne de ses habitants.

Conformément aux objectifs du plan général d’aménagement de la Ville et du plan de mobilité urbaine durable de Sofia 2019-2035, la BEI financera des projets portant sur la construction et la remise en état de tronçons du réseau routier, de certaines lignes du tramway et d’infrastructures pour les cyclistes et les piétons. En outre, le prêt permettra également de soutenir des projets liés aux transports publics, notamment au réseau d’autobus et aux infrastructures de recharge des véhicules électriques.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Ville à la croissance la plus rapide de Bulgarie, l’enjeu pour Sofia consiste à poursuivre son développement d’une manière écologiquement durable. La BEI est ravie de signer ce prêt qui permettra de soutenir des projets de mobilité durable et d’améliorer la vie quotidienne des habitants de Sofia. Le financement de la Banque contribuera à stimuler l’emploi, à améliorer la qualité de l’air et à faire de Sofia un endroit plus sûr et plus rapide pour se déplacer. »

Yordanka Fandakova, la maire de Sofia : « La Banque européenne d’investissement est un partenaire fiable de Sofia ; elle soutient nos plus grands projets d’infrastructure. Dans le cadre du programme de construction actuel, nous allons construire les sections manquantes du réseau routier du centre-ville, ce qui permettra de dévier la circulation de cette zone, de réduire les embouteillages et de contribuer à l’assainissement de l’air. Les projets de construction des boulevards T. Kableshkov et Filip Kutev nous permettront d’améliorer la mobilité dans les quartiers sud les plus densément peuplés et les boulevards prévus dans la partie nord de la ville leur donneront un nouvel élan de développement. Le « périphérique vert », un projet phare pour Sofia, reliera de grands quartiers de la ville par des allées cyclables et piétonnes. Nous continuons à construire et à moderniser des lignes de tramway, ce qui contribue à renforcer la connectivité des transports. Les fonds fournis nous permettront prochainement de construire des infrastructures ayant des incidences environnementales majeures, améliorant ainsi la qualité de vie de plus d’un million de citoyens à Sofia. »