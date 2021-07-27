© Quantum

Le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre du Mécanisme de financement de la croissance européenne, qui offre aux jeunes pousses une alternative à la recherche de nouveaux actionnaires.

Les drones de Quantum-Systems associent les capacités de décollage et d’atterrissage à la verticale et de surveillance à longue portée, qui peuvent aider les États en cas de catastrophes naturelles comme les récentes inondations survenues en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Basée à Munich, FCF Fox Corporate Finance a apporté des services de conseil à Quantum-Systems.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Quantum-Systems, jeune pousse spécialisée dans la conception et la production de drones, ont conclu un accord de prêt d’un montant de 10 millions d’EUR au maximum afin de poursuivre le développement des capacités dans les domaines du vol autonome et de l’intelligence artificielle (IA).

Fondée en 2015, la société Quantum-Systems a mis au point des drones dotés d’un type de voilure permettant des vols longue durée, longue portée et silencieux grâce à l’utilisation de l’efficacité électrique et aérodynamique. Les drones ont la capacité de décoller et d’atterrir verticalement. En 2012, les fondateurs ont déposé un brevet pour un avion de transition sans pilote à décollage vertical.

Les drones peuvent être utilisés dans des opérations de recherche et de sauvetage après des catastrophes naturelles comme les récentes inondations survenues en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. D’autres domaines d’application sont l’agriculture intelligente, le calcul de volume dans l’exploitation minière à ciel ouvert, l’arpentage des grands chantiers de construction, la connaissance de la situation en temps réel, la cartographie tactique et l’inspection automatisée des réseaux ferrés.

La technologie de Quantum-Systems promet des avantages concurrentiels dans des domaines comme la couverture, la fiabilité, l’endurance, les vols en conditions venteuses et à grande vitesse ainsi que les capacités de vol autonome. La société cible le marché gouvernemental en pleine croissance (où, de longue date, les systèmes étaient fournis par un nombre limité d’entreprises basées aux États-Unis et en Israël) et le marché commercial.

Le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre du Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF, pour European Growth Finance Facility), qui offre aux jeunes pousses innovantes la possibilité d’emprunter. Cette alternative à la recherche de nouveaux actionnaires pour lever des fonds propres permet aux fondateurs de conserver leur participation majoritaire. Le programme s’inscrit dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

« La BEI est fière de ce produit de financement unique, mis en place pour répondre à une demande pressante. Le prêt d’amorçage-investissement protège la propriété, alimente la croissance et contribue à la mise sur le marché de nouvelles technologies », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, chargé des opérations en Allemagne et des engagements en lien avec l’environnement, l’action pour le climat et l’économie circulaire. « Si nous voulons soutenir les locomotives du marché de demain, nous devons prendre certains risques. Nous croyons dans le potentiel des entreprises que nous soutenons et nous avons à cœur de les aider à croître en leur apportant un financement sur mesure. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, a salué le programme d’innovation de l’Union européenne : « Nous nous réjouissons de permettre à de petits et grands entrepreneurs de transformer de nouvelles idées en innovations concrètes, et d’améliorer ainsi notre prospérité collective. L’EGFF est un instrument essentiel pour favoriser la compétitivité de l’économie européenne. »

« Avec cette nouvelle injection de capitaux frais, nous voulons étendre nos capacités de recherche-développement dans les domaines du vol autonome et de l’intelligence artificielle et renforcer l’intégration verticale des composants essentiels au système des drones à décollage et atterrissage à la verticale », a déclaré Florian Seibel, PDG et co-fondateur de Quantum-Systems. « Les fonds servent à accroître les activités de commercialisation et de vente ainsi qu’à accélérer la production et l’exploitation, appuyant ainsi la croissance solide de l’entreprise. » En 2020, Quantum-Systems a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 155 % par rapport à l’année précédente.

Les conseillers de FCF Fox Corporate Finance ont appuyé Quantum-Systems dans sa recherche de financement. « En particulier pour les entreprises jeunes et innovantes, le prêt d’amorçage-investissement de la BEI offre d’immenses avantages pour le financement de mesures de croissance comme la R-D, les activités de commercialisation et de vente, ou encore la constitution de fonds de roulement », a déclaré Florian Theyermann, directeur de FCF. « L’un des avantages de ce prêt de la BEI est que, contrairement à une augmentation de capital, les actions du fondateur ne sont pas diluées. »

Informations générales

Plan d’investissement pour l’Europe

Le Plan d’investissement pour l’Europe est l’une des priorités absolues de l’Union européenne ; il vise à dynamiser l’investissement pour créer des emplois et de la croissance en rationalisant davantage l’utilisation des ressources financières nouvelles et existantes. Le Groupe BEI joue un rôle de premier plan dans cette dynamique d’investissement. Grâce à des garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), la BEI et le FEI sont en mesure d’assumer une plus grande partie du risque lié aux projets, encourageant ainsi des bailleurs de fonds privés à participer au financement des opérations. En outre, le FEIS est doté d’un nouveau service de conseil, la Plateforme européenne de conseil en investissement, qui permet à des promoteurs de projets publics et privés de structurer leurs investissements de manière plus professionnelle. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS jusqu’à présent devraient permettre de mobiliser 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de jeunes pousses et de petites et moyennes entreprises (PME) dans l’ensemble des États membres de l’UE.

Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF)

Le Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF, pour European Growth Finance Facility), qui bénéficie de la garantie du FEIS, fournit des financements sous la forme de prêts d’amorçage-investissement à de jeunes pousses innovantes. Afin d’accroître le montant total du financement, ces dernières ont la possibilité d’emprunter, au lieu de recourir au financement en fonds propres, ou de compléter les augmentations de capital avec un financement par la dette. La BEI offre ainsi aux jeunes pousses une alternative à la recherche de nouveaux actionnaires.

Quantum-Systems

Quantum-Systems GmbH conçoit et produit de petits systèmes aériens sans pilote (UAS) pour la communauté géospatiale (ligne de produits commerciale) et le secteur de la défense, de la sécurité et du renseignement (ligne de produits gouvernementale), qui offrent une qualité de données, une efficacité et une facilité d’utilisation opérationnelle inédites.

Les UAS entièrement autonomes dotés de capacités d’IA et de calcul de pointe permettent à leurs utilisateurs de tirer parti de la mégatendance émergente des solutions autonomes d’acquisition de données par UAS qui ouvriront la voie à des applications et des marchés entièrement nouveaux. Tous les UAS de Quantum-Systems associent les capacités de décollage et d’atterrissage à la verticale (VTOL) à une longue portée en utilisant l’efficacité électrique et aérodynamique.

L’intégration continue de capteurs de pointe dans les systèmes permet d’accroître l’intelligence aérienne. Fondée en 2015, Quantum-Systems a son siège à l’aéroport spécial d’Oberpfaffenhofen, à 20 km à l’ouest de Munich.

FCF Fox Corporate Finance

Banque d’investissement spécialisée et spécialiste du financement, FCF apporte des conseils aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) publiques et privées dans les régions germanophones. FCF structure, organise et met en place des opérations d’apport de fonds propres et de financement par la dette et soutient ses clients dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance, de pré-introduction et d’introduction en bourse, d’acquisition ainsi que de financement et de refinancement standard.

Fondée en 2005 et basée à Munich, FCF entretient des relations directes et travaille avec tous les principaux bailleurs de fonds, prêteurs et investisseurs allemands, européens et internationaux qui desservent le marché allemand des PME et de ETI.