© Pula Advisors

Principal fonds de participation dédié au financement axé sur les femmes reconnu comme un fleuron du Défi 2X

Au moins 30 % des sociétés en portefeuille du fonds pour remplir les Critères du Défi 2X

Stimuler l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine

Lors du Forum Génération Égalité, Women’s World Banking Asset Management LLC s’est engagée à appliquer les critères du Défi 2X à ses investissements au travers de son fonds WWB Capital Partners II. Fort de cet engagement, WWB Capital Partners II, un fonds de capital-investissement qui réalise des investissements directs en fonds propres et est spécialisé dans les institutions financières axées sur les femmes en Afrique subsaharienne, Asie et Amérique latine, remplit les critères du Défi 2X. Ce fonds a par ailleurs été sélectionné par le « 2X Flagship Funds Committee » en tant que fonds pionnier du Défi 2X. Le Défi 2X est une initiative de premier plan qui vise à déployer et mobiliser des capitaux en vue de contribuer à l’autonomisation des femmes et de renforcer leur participation économique dans les pays émergents.

Le fonds Capital Partners II de Women’s World Banking a reçu le soutien de l’International Development Finance Corporation des États-Unis (DFC) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui se sont récemment entendues pour convenir des critères à suivre par le fonds afin de répondre aux objectifs des fonds pionniers du Défi 2X. En tant que membres du Défi 2X, la DFC et la BEI soutiendront le fonds pour qu’il remplisse les objectifs du Défi 2X.

Le fonds cherche en effet à ce que 30 % au moins de ses sociétés en portefeuille remplissent les critères du Défi 2X. Il entend faire augmenter le nombre de femmes représentées et en position de responsabilité dans toutes ses sociétés et veut les accompagner pour qu’elles proposent des produits et des services qui améliorent considérablement les conditions de vie des femmes en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine. En outre, Women’s World Banking Asset Management LLC s’engage à promouvoir et préserver un équilibre entre les hommes et les femmes au niveau des gestionnaires de fonds en améliorant l’égalité et la diversité, de même qu’en instaurant une culture qui valorise activement les différences.

« La DFC est ravie d’appuyer le fonds Capital Partners II de Women’s World Banking, désormais reconnu comme un fleuron des fonds pionniers du Défi 2X. En effet, ce fonds œuvre en faveur du déblocage du potentiel économique des femmes en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine », a déclaré Algene Sajery, vice-présidente de la DFC chargée des affaires extérieures et directrice des initiatives en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. « Aux côtés de la BEI, nous sommes impatients de travailler avec l’équipe dédiée de Women’s World Banking car cette ONG investit dans des institutions financières axées sur les femmes, par la promotion de pratiques d’investissement sexospécifiques comme modèle de réussite pour accroître l’inclusion financière. »

Thomas ÖSTROS, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) :

« Afin d’accélérer le développement et de réduire la pauvreté, nous devons nous atteler aux obstacles qui freinent le potentiel des femmes. Des investissements d’impact tels que ceux du fonds Capital Partners II de Women’s World Banking sont essentiels pour donner leur autonomie aux femmes et garantir leur participation pleine et entière à l’économie, notamment dans des pays où les inégalités sont fortes. L’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondatrice en Europe. En tant que vice-président de la banque de l’Union européenne, je suis fier que la BEI soutienne, avec la DFC, le Défi 2X et ce fonds qui est l’un de ses fleurons. »

Christina (CJ) Juhasz, directrice de l’investissement de Women’s World Banking Asset Management : « Nous sommes très reconnaissants à nos investisseurs de référence, la DFC et la BEI, pour leur soutien à notre stratégie visant à resserrer l’écart entre les femmes et les hommes en matière d’inclusion financière dans les pays émergents. Avec cet appui, nos sociétés en portefeuille vont se saisir de la part de marché importante que représentent les femmes mal desservies sur le plan financier. Ces sociétés vont également en retirer un avantage concurrentiel en attirant des profils féminins talentueux dans tous les pans de leurs organisations. Nous sommes flattés que notre fonds soit désigné comme l’un des fleurons du Défi 2X. Nous nous sommes engagés, avec l’appui de la DFC et de la BEI, à atteindre les ambitions du Défi 2X — au bénéfice des femmes et des économies à travers le monde. »