- Principal fonds de participation dédié au financement axé sur les femmes reconnu comme un fleuron du Défi 2X
- Au moins 30 % des sociétés en portefeuille du fonds pour remplir les Critères du Défi 2X
- Stimuler l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine
Lors du Forum Génération Égalité, Women’s World Banking Asset Management LLC s’est engagée à appliquer les critères du Défi 2X à ses investissements au travers de son fonds WWB Capital Partners II. Fort de cet engagement, WWB Capital Partners II, un fonds de capital-investissement qui réalise des investissements directs en fonds propres et est spécialisé dans les institutions financières axées sur les femmes en Afrique subsaharienne, Asie et Amérique latine, remplit les critères du Défi 2X. Ce fonds a par ailleurs été sélectionné par le « 2X Flagship Funds Committee » en tant que fonds pionnier du Défi 2X. Le Défi 2X est une initiative de premier plan qui vise à déployer et mobiliser des capitaux en vue de contribuer à l’autonomisation des femmes et de renforcer leur participation économique dans les pays émergents.
Le fonds Capital Partners II de Women’s World Banking a reçu le soutien de l’International Development Finance Corporation des États-Unis (DFC) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui se sont récemment entendues pour convenir des critères à suivre par le fonds afin de répondre aux objectifs des fonds pionniers du Défi 2X. En tant que membres du Défi 2X, la DFC et la BEI soutiendront le fonds pour qu’il remplisse les objectifs du Défi 2X.
Le fonds cherche en effet à ce que 30 % au moins de ses sociétés en portefeuille remplissent les critères du Défi 2X. Il entend faire augmenter le nombre de femmes représentées et en position de responsabilité dans toutes ses sociétés et veut les accompagner pour qu’elles proposent des produits et des services qui améliorent considérablement les conditions de vie des femmes en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine. En outre, Women’s World Banking Asset Management LLC s’engage à promouvoir et préserver un équilibre entre les hommes et les femmes au niveau des gestionnaires de fonds en améliorant l’égalité et la diversité, de même qu’en instaurant une culture qui valorise activement les différences.
« La DFC est ravie d’appuyer le fonds Capital Partners II de Women’s World Banking, désormais reconnu comme un fleuron des fonds pionniers du Défi 2X. En effet, ce fonds œuvre en faveur du déblocage du potentiel économique des femmes en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine », a déclaré Algene Sajery, vice-présidente de la DFC chargée des affaires extérieures et directrice des initiatives en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. « Aux côtés de la BEI, nous sommes impatients de travailler avec l’équipe dédiée de Women’s World Banking car cette ONG investit dans des institutions financières axées sur les femmes, par la promotion de pratiques d’investissement sexospécifiques comme modèle de réussite pour accroître l’inclusion financière. »
Thomas ÖSTROS, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) :
« Afin d’accélérer le développement et de réduire la pauvreté, nous devons nous atteler aux obstacles qui freinent le potentiel des femmes. Des investissements d’impact tels que ceux du fonds Capital Partners II de Women’s World Banking sont essentiels pour donner leur autonomie aux femmes et garantir leur participation pleine et entière à l’économie, notamment dans des pays où les inégalités sont fortes. L’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondatrice en Europe. En tant que vice-président de la banque de l’Union européenne, je suis fier que la BEI soutienne, avec la DFC, le Défi 2X et ce fonds qui est l’un de ses fleurons. »
Christina (CJ) Juhasz, directrice de l’investissement de Women’s World Banking Asset Management : « Nous sommes très reconnaissants à nos investisseurs de référence, la DFC et la BEI, pour leur soutien à notre stratégie visant à resserrer l’écart entre les femmes et les hommes en matière d’inclusion financière dans les pays émergents. Avec cet appui, nos sociétés en portefeuille vont se saisir de la part de marché importante que représentent les femmes mal desservies sur le plan financier. Ces sociétés vont également en retirer un avantage concurrentiel en attirant des profils féminins talentueux dans tous les pans de leurs organisations. Nous sommes flattés que notre fonds soit désigné comme l’un des fleurons du Défi 2X. Nous nous sommes engagés, avec l’appui de la DFC et de la BEI, à atteindre les ambitions du Défi 2X — au bénéfice des femmes et des économies à travers le monde. »
Informations générales
À propos du fonds WWB Capital Partners II
Le fonds WWB Capital Partners II est un fonds de capital-investissement avec panachage de financement dans l’optique de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il est assorti d’un mécanisme dédié d’assistance technique qui investit dans des sociétés financières des pays émergents favorables à l’inclusion et à l’autonomisation financières des femmes. Ce fonds est géré par WWB Asset Management LLC, premier et plus important investisseur dans l’optique du genre favorable à l’inclusion financière, dont l’approche d’investissement innovante a été pensée pour améliorer les résultats au bénéfice des femmes en tant que clientes, employées et chefs d’entreprise et qui débouche sur une performance financière supérieure.
À propos du Défi 2X
Le Défi 2X vise à faire progresser les possibilités qui s’offrent aux femmes en matière d’accès à l’entrepreneuriat, à des postes de direction, à des évolutions de carrière, à des emplois de qualité, ainsi qu’à des produits et services qui renforcent la participation des femmes à l’économie. L’initiative Défi 2X entend repérer les entreprises admissibles directement ou par le biais d’intermédiaires financiers qui sont adhèrent à une ou plusieurs de ces thématiques. Elle s’est récemment fixé le nouvel objectif ambitieux de lever 15 milliards d’USD en 2021-2022 après avoir réuni le double de son objectif initial de 3 milliards d’USD.
À propos de la DFC
L’International Development Finance Corporation des États-Unis (DFC) est la banque de développement de l’Amérique. La DFC s’associe au secteur privé pour financer des solutions aux enjeux les plus décisifs qui se posent dans le monde contemporain. Elle investit dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie, la santé, les infrastructures critiques et les technologies. L’institution américaine de financement du développement apporte également des financements à des petites entreprises et à des femmes entrepreneurs dans l’optique de créer des emplois dans les pays émergents. Les investissements de la DFC suivent des normes rigoureuses et respectent l’environnement, les droits de l’homme et les droits des travailleurs.
À propos de la Banque européenne d’investissement
Afin de renforcer les incidences positives de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.
La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.
