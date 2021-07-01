© Veepee

La contribution de la BEI soutiendra la transformation et le déploiement de la plateforme numérique du principal acteur européen de la vente événementielle en ligne

Premier partenariat entre la banque de financement des infrastructures de l’UE et Veepee.

Le concours de la Banque favorisera la conception de produits et l’élargissement de l’offre grâce à de nouveaux outils d’achats en ligne et améliorera l’expérience des marques à chaque étape de leur partenariat avec Veepee.

Veepee (anciennement vente-privee.com) a signé son premier accord de financement d’un montant de 80 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI).

Il sera notamment utilisé pour financer les investissements consacrés à la stratégie d’innovation de Veepee, et pour soutenir la stratégie durable du groupe qui représente un canal de distribution numérique unique, puissant, innovant et créatif pour les marques. L’entreprise sera ainsi en mesure de proposer à ses membres (les consommateurs) la meilleure gamme de produits et services en ligne à prix attractifs (articles de mode et lifestyle, produits pour la maison et la décoration, voyages, etc.).

Cette importante contribution, complétée par des fonds propres, a déjà permis d’amorcer la convergence du groupe avec le déploiement d’une plateforme unique au service des marques en Europe. Elle favorisera également la mise en place de la stratégie paneuropéenne de Veepee en contribuant à la diminution de son empreinte carbone et au renforcement de ses performances opérationnelles.

C’est la première fois que la BEI signe un accord de financement avec Veepee. Il constitue un symbole fort de l’engagement de la banque de l’UE à soutenir un important acteur européen des ventes événementielles dans un contexte de concurrence intense en constante évolution. Cet accord de financement témoigne également de la confiance de la BEI à l’égard de la solidité du modèle économique que Veepee a mis en place depuis sa création, il y a 20 ans.

Le financement de la transformation numérique de l’économie et de l’innovation est une activité clé de la BEI en France et en Europe. En plus d’accélérer la transformation de l’entreprise, cette opération devrait également avoir des effets positifs pour un nombre important de marques en Europe liées à l’écosystème de Veepee. Grâce à la consolidation des infrastructures informatiques et logistiques et au développement de nouvelles solutions orientées C-2-C et permettant de donner une seconde vie aux produits des marques, ce projet doit contribuer à la multiplication des concepts d’économie circulaire dans le secteur.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « En tant que banque de l’Union européenne, nous sommes ravis de pouvoir accompagner les perspectives d’avenir d’un leader français et européen sur le marché du commerce électronique en pleine expansion, accélérée par la récente pandémie de COVID-19. Ce prêt s’inscrit dans le droit fil de la politique de la BEI visant à soutenir à la fois l’innovation au sein des entreprises et l’évolution numérique nécessaire pour faire face à la concurrence mondiale ».

Jean Baptiste Hoyaux, directeur général adjoint de Veepee, à la tête du département Organisations & Synergies : « La signature de cet accord de financement avec la BEI nous permettra de continuer d’offrir une expérience toujours plus qualitative et innovante à nos marques partenaires, pour répondre à toutes leurs problématiques. Cette opération démontre clairement que Veepee est une entreprise de confiance à forte solvabilité et que cet accord de prêt contribuera à renforcer notre structure financière pour la prochaine décennie. »

À propos de Veepee – www.veepee.com

En 2001, vente-privee a bousculé les codes de la consommation en créant le concept des ventes événementielles sur Internet : des produits de marques vendus en quantité limitée, pour une durée limitée dans le temps (entre 3 et 5 jours), proposés avec une forte décote et mis en scène de façon qualitative. En 2019, fort de sa stratégie de développement européen initiée en 2006, vente-privee change de nom et devient Veepee, une marque globale présente dans 10 pays.

D’un généraliste spécialiste du déstockage en ligne de grandes marques, Veepee est devenu un multi-spécialiste, expert dans tous les secteurs où il est présent : Mode, Maison et Décoration, Accessoires, Sport, Enfant, Voyage, Loisirs, Beauté, Vin et Gastronomie. Un partenariat avec 7 000 marques permet de proposer des prix bénéficiant de fortes décotes (-50 à -70%) par rapport aux prix de vente conseillés. Avec 5 500 collaborateurs et 66 millions de membres dans le monde, Veepee a réalisé en 2020 un chiffre de ventes consommateurs de 3,8 milliards d’euros TTC.