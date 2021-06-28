Un prêt de 40 millions d’EUR contribuera à accélérer le redressement des petites entreprises et dynamisera le développement des principaux secteurs économiques.

Les fonds renforceront le Fonds de garantie de crédit du Kosovo, qui octroie des garanties aux institutions financières locales afin de stimuler l’octroi de prêts aux petites entreprises.

Ces fonds font partie du programme financier de l’équipe d’Europe pour la relance socioéconomique de la région après la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accordera un prêt de 40 millions d’EUR au Kosovo pour soutenir l’accès au financement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) touchées par la crise sanitaire. L’opération fournira des fonds au Fonds de garantie de crédit du Kosovo, par l’intermédiaire du ministère kosovar des finances, pour émettre des garanties de crédit en faveur des institutions financières locales et faciliter le financement de fonds de roulement et d’investissements à long terme de petites entreprises. En apportant les ressources financières dont a besoin le Fonds de garantie de crédit du Kosovo, cette opération sera décisive pour stimuler la reprise post-pandémie, le développement du secteur privé, l’emploi et la croissance au Kosovo. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’équipe d’Europe et du programme financier de 1,7 milliard d’EUR adopté par la BEI en 2020 pour appuyer le redressement socioéconomique des Balkans occidentaux après la pandémie de COVID-19.

Les fonds de la BEI permettront aux PME d’accéder à un financement immédiat à des conditions favorables. Ils appuieront également la reprise et la croissance en ciblant des secteurs économiques précis, tels que la production, l’agriculture, les services, l’entrepreneuriat des femmes et les TIC, de manière à doper la compétitivité, la croissance et la résilience de l’économie du Kosovo.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « En rejoignant l’initiative de l’équipe d’Europe, la BEI souhaitait montrer son soutien indéfectible à la région pendant la crise due au coronavirus. Nous savons que les entreprises de petite taille, qui disposent souvent d’un accès restreint aux financements, ont été les plus durement touchées par la pandémie. Le prêt que nous avons signé aujourd’hui contribuera non seulement à la relance de l’économie du Kosovo en injectant des liquidités sur le marché, mais aussi à la poursuite de son développement dans tous les grands secteurs ciblés. Il concourra à la résilience de l’économie par la relance de ses capacités d’offre et de production, le maintien des emplois et le renforcement de sa compétitivité et de son rôle sur le marché régional et européen. »

Hekuran Murati, ministre kosovar des finances, du travail et des transferts : « Je suis très heureux que l’un des premiers accords de financement que je signe soit destiné au secteur privé. Notre gouvernement ayant pris ses fonctions en pleine pandémie de COVID-19, notre objectif principal est de soutenir le secteur privé pour qu’il puisse se redresser durablement. Ce dispositif de garantie mis en place avec le Fonds de garantie de crédit du Kosovo sera essentiel pour reconstruire en mieux notre économie en facilitant l’accès des PME au financement et en les aidant à adopter des bonnes pratiques et des normes environnementales et sociales. Le ministère que je représente se réjouit de la bonne mise en œuvre de ce dispositif et des autres initiatives financées conjointement avec la BEI. »

Besnik Berisha, directeur général du Fonds de garantie de crédit du Kosovo : « Au Fonds de garantie de crédit du Kosovo, nous sommes ravis de participer à la cérémonie de signature consacrant cet accord entre la BEI et l’État kosovar. Il arrive à point nommé, au moment où l’économie du Kosovo commence à se redresser. Ces mesures directes destinées à stimuler l’investissement privé et donc à redynamiser l’activité économique, sont particulièrement nécessaires. Le segment des PME, qui représente l’épine dorsale de l’économie de notre pays, a comme partout ailleurs été le plus durement touché par les conséquences négatives de la pandémie. En plus d’une baisse de leur chiffre d’affaires, nombre de ces entreprises connaissent toujours des difficultés à adapter leurs processus internes et leurs services aux nouvelles conditions. Ce programme, qui sera mis en œuvre par le Fonds de garantie de crédit du Kosovo, ne nous permettra certainement pas de régler tous les problèmes des entreprises privées, mais nous nous emploierons à remédier de façon professionnelle et appropriée à l’une des principales préoccupations de ce segment, qui est d’accéder plus aisément au financement. Cet accord met à la disposition du Fonds de garantie de crédit du Kosovo 40 millions d’EUR de capitaux supplémentaires. Compte tenu du caractère pérenne du Fonds et de l’effet multiplicateur des dispositifs de garantie de crédit, l’impact sur l’économie réelle pourra atteindre 120 millions d’EUR au cours des deux premières années et les fonds continueront à être utilisés et à soutenir ainsi de multiples nouveaux investissements bien au-delà de la période de validité. »

Riccardo Serri, chef adjoint du bureau de l’UE au Kosovo : « Grâce à diverses mesures de relance et d’aide, l’UE continue de soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont confrontées à de nombreux défis inédits du fait de la pandémie de COVID-19. Ce nouveau financement de 40 millions d’EUR servira à apporter des liquidités supplémentaires et un appui structurel aux entreprises privées. L’accord que nous signons aujourd’hui illustre concrètement la manière dont les partenaires de l’équipe d’Europe peuvent favoriser la relance après la pandémie. Nous nous réjouissons que cette signature stimule l’activité des entreprises, qui générera à son tour de l’emploi et de la croissance, pour remettre durablement le Kosovo sur la voie du développement économique. »

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI au Kosovo :

La banque de l’UE intervient au Kosovo depuis 1977 et y a accordé des prêts d’un montant de 240 millions d’EUR depuis 2007, principalement pour soutenir les infrastructures de transports et de télécommunications et le secteur privé.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’une des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8 milliards d’EUR.

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’équipe d’Europe (#TeamEurope), la riposte globale de l’UE face à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR, à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé https://www.eib.org/en/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans). Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.