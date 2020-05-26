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KOSOVO COVID19 RESPONSE FOR SMES

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kosovo* : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2021 : 40 000 000 €
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Communiqués associés
Kosovo* : Équipe d’Europe – Les fonds de la BEI soutiendront la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et les petites entreprises
Projet apparenté
WB COVID-19 RESPONSE - PUBLIC SECTOR AND NPBS PL

Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 28/06/2021
20200526
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KOSOVO COVID19 RESPONSE FOR SMES
KOSOVO* CREDIT GUARANTEE FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Facility provided to the Government of Kosovo to support the economic recovery in the context of the COVID-19 pandemic. The facility will be used to strengthen the Kosovo Credit Guarantee Fund so that it can extend guarantees towards commercial banks to support micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs).

Supporting the financing of working capital needs and investments projects of MSMEs in Kosovo, with particular focus on the sectors most affected by the COVID-19 pandemic. The operation is part of a wider crisis support programme for the countries in the Western Balkans.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the Kosovo Credit Guarantee Fund to take all the requisite measures to ensure that the projects carried out by the final beneficiaries receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require the Kosovo Credit Guarantee Fund to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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