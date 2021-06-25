Le ministre des finances et le ministre des transports, des communications et des travaux publics se réjouissent du soutien de la BEI et du FEI aux investissements prioritaires.

Le président de la BEI et le directeur du FEI se déplacent à Nicosie pendant leur visite de trois jours dans la région.

Une enveloppe de 112 millions d’EUR soutiendra la construction de routes prioritaires, ainsi que l’investissement dans la sécurité routière et l’installation de caméras de sécurité sur les routes.

L’initiative de résistance à la pandémie de COVID-19 baptisée Cyprus Entrepreneurship dotée de 200 millions d’EUR sera lancée dans les prochaines semaines.

Le FEI garantit 50 millions d’EUR en faveur d’Hellenic Bank ; il s’agira de la première opération menée à Chypre au titre du Fonds de garantie paneuropéen pour aider les entreprises à se redresser et à croître après la crise sanitaire.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Alain Godard, directeur du Fonds européen d’investissement (FEI), se sont rendus ce jour à Chypre. Ils étaient accompagnés de Constantinos Petrides, ministre des finances, de Yiannis Karousos, ministre des transports, des communications et des travaux publics, et de Phivos Stasopoulos, directeur général d’Hellenic Bank, afin de confirmer les modalités du nouveau financement de 362 millions d’EUR destiné à des investissements prioritaires dans les transports et à des financements d’entreprise.

« Deux contrats de financement ont été signés aujourd’hui entre la République de Chypre et la BEI. Le premier concerne la signature d’un accord de prêt d’un montant de 112 millions d’EUR au maximum destiné au financement du projet National Roads III. Celui-ci consiste à construire et améliorer des routes et autoroutes classées en priorité par la République de Chypre comme des routes stratégiques d’importance nationale, en ce compris un investissement dans des radars fixes et mobiles de contrôle de la vitesse. Cet accord revêt une grande importance, car l’opération devrait concourir directement à l’économie chypriote, au niveau local et au-delà, essentiellement en permettant aux usagers des transports de gagner du temps et de faire des économies au niveau des coûts d’exploitation de leurs véhicules, ainsi qu’en améliorant la fiabilité et la sécurité routières. L’accord aura également des incidences plus larges sur la productivité, l’emploi et l’investissement induit », a déclaré Constantinos Petrides, ministre des finances de la République de Chypre et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« La seconde signature porte sur l’accord de prêt d’un montant de 100 millions d’EUR concernant le financement de PME par le biais de l’actuel Cyprus Entrepreneurship Fund (CYPEF). Ce dispositif, entré en vigueur pour la première fois en 2014, a été l’un des principaux outils du gouvernement de la République de Chypre pour relancer l’économie après la crise de 2012, lorsque le système bancaire a été confronté à de sérieux problèmes de liquidités. Lors de la deuxième phase du dispositif, en plus des PME, des entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront également admissibles pour bénéficier des produits du CYPEF alors que la limite de prêt maximale, dans chaque cas, sera relevée de 1,5 million d’EUR à 12,5 millions d’EUR par entreprise. La convention du mandat pour la gestion du CYPEF par le Fonds européen d’investissement (FEI) a également été signée ce jour par Alain Godard, directeur du FEI », a ajouté le ministre Petrides.

L’appui le plus important jamais apporté par la BEI à l’investissement dans les transports à Chypre accélérera le déploiement de caméras de sécurité routière sur les zones du pays à haut risque d’accident et contribuera à l’amélioration des routes à Nicosie, Limassol, Paphos et Vasilikos.

La BEI et le FEI sont également convenus de mettre de nouveaux financements à disposition dans la plupart des secteurs de l’économie chypriote, dont le tourisme, l’agriculture, la production manufacturière et les prestataires de services les plus touchés par les défis économiques, commerciaux et sanitaires de la pandémie de COVID-19. Ces financements seront gérés par des banques chypriotes. Leur lancement est prévu dans les prochaines semaines.

« Le Groupe BEI s’est engagé à soutenir l’investissement prioritaire à Chypre et à aider les entreprises chypriotes confrontées à des défis inédits en raison de la crise due à la pandémie de COVID-19. L’enveloppe de 362 millions d’EUR allouée aux nouvelles opérations déjà signées ou approuvées est destinée à soutenir la sécurité routière et la capacité de résistance de l’économie chypriote. Elle permettra de sauver des vies et de protéger l’emploi. La visite prévue cette semaine sera l’occasion d’entamer des discussions avec les ministres Petrides et Karousos et d’autres partenaires chypriotes pour savoir comment renforcer davantage l’impact de la BEI et l’engagement du FEI à Chypre », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

Déploiement de caméras de sécurité routière et modernisation des routes à Chypre

La Banque européenne d’investissement a formalisé ce jour son accord pour mettre à disposition 112 millions d’EUR en vue de l’installation de radars de contrôle de la vitesse, de l’amélioration de la sécurité routière et de la réduction de la congestion du trafic sur quatre tronçons du réseau routier chypriote.

« L’accord signé ce jour est le plus important appui jamais apporté par la BEI à l’investissement dans le secteur des transports à Chypre. Il débloquera de nouveaux investissements à hauteur de 276 millions d’EUR qui engloberont des projets décisifs dans les infrastructures de transport terrestre conçus par le ministère des transports, des communications et des travaux publics. Cet appui accélèrera l’utilisation des radars de contrôle de la vitesse, réduira les goulets d’étranglement sur les principaux axes, améliorera la connectivité des zones isolées, renforcera la sécurité du réseau chypriote et réduira le nombre de décès sur les routes dans notre pays », a indiqué Yiannis Karousos, ministre des transports, des communications et des travaux publics.

Le soutien de la BEI contribuera à étendre et améliorer 30 km de routes jouant un rôle clé à Chypre, notamment à Nicosie, Limassol, Paphos et Vasilikos.

Soutien aux entreprises chypriotes touchées par la crise due à la pandémie de COVID-19

Des précisions sur un nouveau financement d’un montant total de 250 millions d’EUR destiné aux entrepreneurs et entreprises chypriotes touchés par la crise sanitaire ont été dévoilées.

Ce financement se compose de 200 millions d’EUR de financement d’entreprise ciblé au titre du Cyprus Entrepreneurship Scheme II destiné à s’atteler aux enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les PME et les ETI à Chypre. Les modalités de ce nouveau financement qui sera géré par des banques locales seront dévoilées dans les prochaines semaines.

Alain Godard, directeur du FEI, a également confirmé l’approbation, en début de semaine, d’une nouvelle enveloppe de financement d’entreprise de 50 millions d’EUR à Chypre qui sera mise à disposition par l’intermédiaire de son partenaire local, Hellenic Bank, au titre de la première opération dans le pays à être garantie par le Fonds de garantie paneuropéen.

« Le Fonds européen d’investissement intensifie son engagement en Europe à soutenir les entreprises les plus touchées par la pandémie. Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouvel engagement à Chypre. Il s’agit de la première opération du Fonds de garantie paneuropéen à Chypre ; en d’autres termes, 50 millions d’EUR de financement d’entreprise seront mis à la disposition d’entreprises locales afin qu’elles surmontent les difficultés, qu’elles se développent et créent des emplois », indique Alain Godard, directeur du FEI.

« Nous sommes honorés qu’Hellenic Bank soit la première banque de Chypre dont la participation a été approuvée au titre du Fonds de garantie paneuropéen. Hellenic Bank prévoit de soutenir davantage le marché, en injectant des liquidités dans l’économie, à des taux d’intérêt favorables et de meilleures conditions financières. Ces instruments financiers jouent un rôle fondamental pour accélérer la reprise durable des entreprises saines dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la santé, l’hôtellerie et l’éducation, tout en leur permettant de continuer à soutenir l’emploi et améliorer l’innovation », précise Phivos Stasopoulos, directeur général par intérim d’Hellenic Bank.

Le Fonds de garantie paneuropéen doté de 25 milliards d’EUR a été créé par le Groupe BEI et les États membres de l’UE dans les semaines qui ont suivi le début de la pandémie afin de protéger les entreprises européennes durement frappées par la crise liée au COVID-19, mais considérées comme viables à long terme.

En contribuant à couvrir les pertes et à libérer du capital pour des intermédiaires financiers, les garanties du Fonds de garantie paneuropéen permettent à des intermédiaires financiers de prêter davantage de fonds aux entreprises à de meilleures conditions, aidant les entreprises à accéder à un financement rapide et avantageux et à surmonter les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Antécédents du Groupe BEI à Chypre

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde ; elle a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE.

L’an dernier, la BEI a apporté 245 millions d’EUR pour de nouveaux investissements à Chypre. Depuis la crise financière de 2013, elle a apporté près de 2 milliards d’EUR d’investissements publics et privés dans le pays.