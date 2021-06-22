La Banque européenne d’investissement (BEI) et Vitas Palestine ont signé un contrat de prêt de 3,3 millions d’USD dont les bénéficiaires seront des microentrepreneurs en Cisjordanie et à Gaza. Les fonds apportés par la BEI s’inscrivent dans le cadre de la riposte de l’équipe Europe à la pandémie de COVID‑19, et sont susceptibles de financer quelque 1 237 microentrepreneurs, dont 30 % sont des entrepreneuses.

Ce complément financier s’ajoute au montant de 5 millions d’USD faisant l’objet d’un accord de financement signé en décembre 2017 en vue de soutenir le secteur palestinien de la microfinance. Il vise à améliorer la résilience de ce secteur face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré à cette occasion : « Les petites et moyennes entreprises représentent 95 % de l’économie palestinienne et jouent un rôle essentiel dans la création et la sauvegarde de l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes. Cette enveloppe globale permettra d’améliorer l’accès au soutien financier dont le secteur privé palestinien a tant besoin dans le contexte de la crise inédite que nous traversons. En tant que banque de l’UE et contributeur clé à l’équipe d’Europe, nous sommes très attachés à notre partenariat avec les intermédiaires locaux avec lesquels nous mettrons en œuvre les différents projets. »

Alaa Sisalem, PDG de Vitas Palestine a commenté l’opération en ces termes : « Vitas Palestine chérit sa relation continue avec la BEI, qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients dans une situation rendue difficile par la pandémie. Nous tenons à remercier la BEI pour son soutien indéfectible au secteur de la microfinance en général et à Vitas Palestine en particulier, et pour le rôle qu’elle joue notamment dans la mise en place d’un environnement économique propice aux entrepreneurs et à l’autonomisation des femmes. »

Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne, a déclaré : « Six mois après la première réunion de la plateforme d’investissement UE-Palestine, je suis très heureux d’assister aujourd’hui à une cérémonie de signature historique qui voit un soutien accordé au secteur privé palestinien grâce à un volume de financement sans précédent et à des instruments innovants. Cet appui intervient alors que la Palestine traverse une période difficile et il démontre qu’en dépit des nombreux défis auxquels elle est confrontée, la Palestine offre des perspectives commerciales viables dans lesquelles il vaut la peine d’investir. Ce concours financier aidera à renforcer l’économie du pays, en contribuant à son indépendance économique, à sa prospérité et à son bien-être. »

Le contrat de financement a été signé au titre du mécanisme de microfinance pour les pays voisins du Sud – un dispositif de prêt doté d’une enveloppe de 71,3 millions d’EUR qui soutient les investissements sur les marchés de la microfinance dans le voisinage méridional. Ce mécanisme associe des ressources propres de la BEI à des fonds mis à disposition par la Commission européenne au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage.

Le mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud donne accès à des financements par emprunt et par apport de fonds propres à des MPME du bassin méditerranéen afin de soutenir le développement du secteur privé, la croissance inclusive et la création d’emplois dans le secteur privé. Mis en place par la Commission européenne et la BEI, le mécanisme s’appuie sur la réussite du mandat pour les opérations sur capitaux à risques réalisées dans les pays de la FEMIP et de l’IEVP (2007-2013), qui a été intégralement déployé malgré les troubles géopolitiques sans précédent que la région cible a connus. https://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm