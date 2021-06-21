© Getty Images

La titrisation synthétique menée par le Groupe BEI permettra à LBBW de prêter jusqu’à 570 millions d’EUR aux petites et moyennes entreprises allemandes pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

Cette opération bénéficie d’une garantie au titre du FEIS dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé une garantie de 95 millions d’EUR à Landesbank Baden Württemberg (LBBW). La garantie libèrera du capital pour LBBW et permettra à la plus grande banque régionale d’Allemagne d’accorder de nouveaux prêts pour un montant maximum de 570 millions d’EUR à des petites et moyennes entreprises. L’opération devrait aider les petites entreprises à remédier aux pénuries de liquidités causées par la crise du coronavirus. La BEI table sur un montant total prêté atteignant 800 millions d’EUR grâce à l’engagement d’autres prêteurs, et l’opération devrait soutenir 28 000 emplois.

Cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour mobiliser des investissements dans l’économie européenne. Le Groupe BEI est constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), lequel accorde des prêts aux petites entreprises à des conditions favorables.

Le FEI émettra une garantie de 95 millions d’EUR en faveur de LBBW couvrant une tranche mezzanine d’un portefeuille de prêts de 1,8 milliard d’EUR dans une structure de titrisation synthétique. La BEI mettra en place une contre-garantie d’un montant équivalent à l’engagement du FEI et prendra ainsi en charge le risque de la tranche mezzanine avec LBBW.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « En raison de la pandémie de COVID-19, beaucoup d’entreprises subissent une forte baisse de la demande pour leurs biens et services et elles sont nombreuses à lutter pour pouvoir maintenir leur activité. Les opérations comme celle réalisée avec LBBW sont cruciales pour permettre à ces entreprises d’accéder à des financements. Elles aident les entreprises à surmonter la crise et à préserver des dizaines de milliers d’emplois. Je suis heureux que nous puissions compter sur le partenaire de confiance qu’est LBBW pour fournir les moyens financiers dont les entreprises allemandes ont tant besoin en ces temps difficiles. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec LBBW et la BEI afin de donner aux PME et aux ETI l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement des fonds du FEIS offre une solution de financement concurrentielle à LBBW, qui lui permettra d’accroître l’offre de financements en faveur de l’économie réelle. En ces temps difficiles, il est important que nous collaborions avec des partenaires de confiance afin d’apporter un soutien indispensable aux entreprises européennes. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Je me félicite de ce soutien apporté aux petites et moyennes entreprises allemandes par l’intermédiaire de Landesbank Baden Württemberg, avec une garantie du Groupe BEI et du Plan d’investissement pour l’Europe. Grâce à cet accord, les entreprises auront un accès supplémentaire aux financements pour maintenir leurs activités et sauvegarder l’emploi. Nous continuerons d’apporter un soutien massif aux entreprises en cette période difficile. »

Karl Manfred Lochner, membre du conseil d’administration de LBBW responsable des services bancaires aux entreprises : « Pour LBBW, la priorité absolue est de soutenir ses clients dans cette crise tout en les aidant de façon fiable dans leur transformation. Il est particulièrement difficile pour les PME d’investir suffisamment dans la recherche et l’innovation dans la situation actuelle. »

Jürgen Harengel, directeur général de l’activité de services bancaires aux entreprises : « Dans un tel contexte, nous sommes heureux d’être l’une des premières banques allemandes à profiter de cette possibilité qui s’offre avec la BEI, dans la crise actuelle, de fournir à nos clients des financements à coût réduit. »

Christian Ricken, membre du conseil d’administration responsable de l’activité liée aux marchés des capitaux chez LBBW : « Cette opération est un excellent exemple de la façon dont les instruments des marchés des capitaux peuvent être utilisés habilement pour créer des possibilités de financement supplémentaires pour les PME. »

Christian Sagerer, chef de la division Institutions financières et entreprises chez LBBW : « Les solutions des marchés des capitaux peuvent également apporter de la valeur ajoutée pour les PME dans de nombreux autres domaines. C’est pourquoi nous prévoyons d’élargir encore nos activités de manière ciblée. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque et de capital de croissance, de garantie ainsi que de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché.

À propos de LBBW

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) est à la fois une banque universelle tournée vers les PME et l’organisme central du réseau des caisses d’épargne du Bade-Wurtemberg, de Saxe et de Rhénanie-Palatinat. Avec un actif total de 276 milliards d’EUR et 10 000 collaborateurs (au 31 décembre 2020), LBBW fait partie des plus grandes banques d’Allemagne. Ses activités principales sont les services bancaires aux entreprises, et en particulier aux PME, et les services de banque de détail, ainsi que l’épargne. Elle cible également le financement immobilier et les activités de marchés des capitaux orientées clients avec des banques, des caisses d’épargne et des investisseurs institutionnels.

À propos du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Plan d’investissement pour l’Europe est l’une des priorités absolues de l’Union européenne ; il vise à dynamiser l’investissement pour créer des emplois et de la croissance en rationalisant davantage l’utilisation des ressources financières nouvelles et existantes. Le Groupe BEI joue un rôle de premier plan dans cette dynamique d’investissement. Grâce à des garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), la BEI et le FEI sont en mesure d’assumer une plus grande partie du risque lié aux projets, encourageant ainsi des bailleurs de fonds privés à participer au financement des opérations. En outre, le FEIS est doté d’un nouveau service de conseil, la Plateforme européenne de conseil en investissement, qui permet à des promoteurs de projets publics et privés de structurer leurs investissements de manière plus professionnelle. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS jusqu’à présent devraient permettre de mobiliser 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de jeunes pousses et de PME dans les États membres de l’Union européenne.