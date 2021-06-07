Le prêt de la BEI soutient le plan d’investissement de 70 millions d’EUR de la Région de Prešov, essentiel pour un développement territorial plus équilibré en Slovaquie.

L’opération contribuera à la modernisation et à la rénovation des infrastructures, avec à la clé une efficacité énergétique renforcée et une protection accrue de l’environnement.

Il s’agit du troisième prêt de la BEI pour des investissements dans les infrastructures de la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI) allouera 30 millions d’EUR à l’administration régionale de Prešov, en Slovaquie, pour l’amélioration des infrastructures de transport et sociales de la région. Grâce à ce prêt, la Région de Prešov entend moderniser et rénover des infrastructures diverses, telles que des routes, des ponts, des écoles et des centres culturels. Les fonds de la BEI sont destinés, entre autres, à financer une bibliothèque à Prešov – la capitale régionale –, un établissement de soins pour personnes âgées dans la ville de Bijacovce et un centre socio-éducatif dans la ville de Vranov nad Topl`ou.

Ce prêt est le troisième financement accordé par la BEI pour des investissements dans des infrastructures régionales clés dans la région de Prešov. Il s’inscrit dans le prolongement de l’excellente collaboration qui s’est instaurée entre la BEI et l’administration régionale de Prešov dans le cadre des précédents prêts signés en 2006 et 2014.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Ce nouveau prêt de la BEI permettra à la Région de Prešov d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et de leur offrir de meilleures liaisons de transport, avec des routes plus sûres, ainsi que des services publics modernes et efficaces dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale et de la culture. Grâce à son nouvel investissement de ce jour, la BEI soutient les efforts déployés par la Région pour renforcer la cohésion économique et sociale. Depuis sa création, les objectifs de la politique de cohésion de l’UE sont au cœur de ses activités et de sa mission. Je tiens à remercier nos partenaires de longue date au sein de l’administration régionale de Prešov pour leur excellente coopération. Ensemble, nous faisons de cette belle partie de l’Europe un lieu de vie encore plus attrayant et propice aux affaires. »

Milan Majerský, président de la Région autonome de Prešov : « Je me félicite de la décision de la Banque européenne d’investissement d’accorder un prêt de 30 millions d’EUR à l’appui de plusieurs projets d’infrastructures de la région, concernant en particulier l’éducation, la culture, les affaires sociales et la rénovation de ponts, de routes, de pistes cyclables et de bâtiments publics. Elle soutient ainsi le plan d’investissement de la Région autonome de Prešov, d’un montant total de 70 millions d’EUR au maximum. Ce financement à long terme de la BEI, assorti de conditions avantageuses, nous permettra d’intensifier nos activités d’investissement et d’améliorer la qualité de vie de tous les habitants de notre région. »

L’opération est conforme aux priorités du nouvel Agenda territorial 2030 de l’UE, un document stratégique pour l’aménagement du territoire en Europe, dans ses régions et ses communes.

Informations générales

À propos de la région de Prešov

La Région autonome de Prešov est l’une des huit unités territoriales supérieures de la Slovaquie, situées dans la partie nord-est du pays. Il s’agit de la plus peuplée des régions slovaques, avec plus de 827 000 habitants, et de la deuxième région du pays par la superficie. La Région autonome de Prešov est l’une des premières régions autonomes avec lesquelles la BEI a coopéré en Slovaquie.

La BEI collabore avec la Slovaquie depuis 1992 et y a investi dans les secteurs des petites et moyennes entreprises (PME), des infrastructures, de l’éducation et de la culture. Depuis ses premières opérations dans le pays, la Banque a accordé 9,35 milliards d’EUR de financements à l’appui de 127 projets.