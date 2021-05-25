La Commission européenne, la BEI et le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires ont signé des accords visant à faciliter l’élaboration et la mise en œuvre du programme de relèvement de l’Ukraine.

La coopération comprend une subvention de 7 millions d’EUR provenant de la plateforme d’investissement pour le voisinage de l’UE, qui vient compléter le prêt de la BEI de 340 millions d’EUR destiné à renforcer la résilience des infrastructures en Ukraine.

Le programme permettra de soutenir la remise en état des infrastructures et d’améliorer le cadre de vie et l’environnement économique dans les régions de l’est de l’Ukraine touchées par le conflit, y compris celles qui accueillent un nombre important de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

La Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires ont signé, ce jour, un accord portant sur l’octroi d’une subvention de 7 millions d’EUR destinée à soutenir la préparation et la mise en œuvre du programme de relèvement de l’Ukraine. Ce programme, qui a bénéficié d’un financement de 340 millions d’EUR de la BEI fin 2020, contribuera au rétablissement de conditions de vie décentes et de l’activité économique dans les zones touchées par le conflit dans l’est de l’Ukraine. Il financera aussi les besoins en infrastructures de base des personnes déplacées et des communautés d’accueil.

Le programme de relèvement de l’Ukraine financera plusieurs centaines de projets de petite ou moyenne dimension à l’échelle locale. Ils contribueront à rétablir des infrastructures sociales, à améliorer des services d’utilité publique et à remettre en état des bâtiments administratifs endommagés et d’autres infrastructures sociales essentielles (hôpitaux, écoles, jardins d’enfants, bureaux de poste, éclairage public, réseaux d’égouts, transports municipaux, infrastructures de transport importantes notamment). Ce prêt devrait bénéficier à quelque 13,7 millions de personnes, stimuler le développement régional et favoriser une croissance économique nationale plus rapide.

La subvention, qui est attribuée au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) de l’UE et complète le financement alloué par la BEI au programme, contribuera à renforcer la résilience des infrastructures ukrainiennes.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « En tant que banque de l’Union européenne, la BEI est un partenaire de longue date de l’Ukraine. Notre appui considérable ciblera des régions de l’Ukraine touchées par le conflit armé et contribuera à leur relèvement. Avec les autres institutions de l’UE, nous concourons à améliorer le quotidien de milliers de personnes vivant dans une zone vulnérable où la vie est rude. L’amélioration et la modernisation des infrastructures constituent un investissement important dans l’avenir des populations de l’est de l’Ukraine. Nous sommes heureux que l’UE complète le financement que nous apportons au programme de relèvement de l’Ukraine par une subvention de la plateforme d’investissement pour le voisinage. Celle-ci facilitera le travail de nos partenaires ukrainiens et les soutiendra dans la bonne mise en œuvre du programme. »

Katarína Mathernová, directrice générale adjointe au sein de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne : « L’Ukraine est un partenaire prioritaire de l’Union européenne. Au moyen de notre accord avec la Banque européenne d’investissement, nous apportons notre pierre à la mise en œuvre du programme de relèvement de l’Ukraine via une subvention de 7 millions d’EUR. L’amélioration et la modernisation des infrastructures sociales continuent de représenter un investissement important dans l’avenir des localités de l’est de l’Ukraine qui bénéficie à leurs habitants et favorise le développement de la région tout comme la croissance économique du pays. La combinaison des financements de la BEI et des subventions de l’UE s’est avérée parfaitement adaptée aux besoins des Ukrainiens. »

Ivan Lukeria, vice-ministre ukrainien du développement des communautés et des territoires : « Nous apprécions vivement notre coopération avec nos partenaires européens – la Commission européenne et la BEI – et leur soutien au programme de relèvement de l’Ukraine. L’accord portant sur le versement d’une subvention signé ce jour contribuera à la mise en œuvre du programme conformément aux meilleures pratiques et aux intérêts des municipalités ukrainiennes en vue de la remise en état d’hôpitaux, d’écoles, de jardins d’enfants et d’autres infrastructures essentielles de l’est de l’Ukraine. Je suis certain que ce programme sera aussi efficace que le programme de soutien au relèvement rapide de l’Ukraine, qui a déjà soutenu la rénovation de 246 bâtiments d’infrastructures locales et de petite dimension et a bénéficié à plus de 5 millions d’Ukrainiens. Cette coopération ne se limite pas aux infrastructures et à la rénovation d’écoles, d’hôpitaux et d’installations sportives. Elle vise surtout à fournir des services pratiques, accessibles et de haute qualité à la population, car c’est elle qui constitue la priorité du programme. »

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Ukraine

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. Cette dernière met l’accent sur les infrastructures sociales et économiques, les transports et la connectivité, le développement du secteur privé local, l’efficacité énergétique, l’action climatique et l’innovation. À l’heure actuelle, la BEI est l’un des principaux investisseurs en Ukraine avec des projets signés d’un montant de quelque 7 milliards d’EUR.

À propos de la plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV)

La plateforme d’investissement pour le voisinage (PIV) vise à soutenir les pays partenaires de l’UE relevant de la politique européenne de voisinage dans les efforts qu’ils déploient en faveur de l’amélioration de la gouvernance et du développement économique et social. Elle permet d’assortir les prêts des institutions européennes de financement (dont la BEI) de subventions de l’UE. La PIV soutient principalement des projets d’infrastructure dans les secteurs de l’énergie, des transports et de l’environnement, mais aussi le développement du secteur privé. Les subventions d’assistance technique servent à améliorer la mise en œuvre des projets financés. Elles renforcent ainsi la cohérence stratégique entre les décisions de la BEI relatives aux projets, les réformes économiques nationales et sectorielles et les grands objectifs de la politique européenne de voisinage.

Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires est chargé du développement des infrastructures publiques et de logement.