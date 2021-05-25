Une enveloppe budgétaire approuvée au titre de l’initiative Résilience économique de la BEI financera l’élaboration d’un plan directeur pour le réaménagement du campus principal de l’Université de Sarajevo.

Il s’agira du point de départ d’un important projet de rénovation urbaine à Sarajevo et du premier investissement de la BEI dans le secteur de l’éducation en Bosnie-Herzégovine.

Le projet contribuera à accroître, pour l’avenir, la résilience du secteur de l’éducation de la Bosnie-Herzégovine aux situations d’urgence telles que la pandémie de COVID-19.

Ce jour, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de coopération avec le canton et l’Université de Sarajevo afin de soutenir l’élaboration d’un plan directeur relatif au campus principal situé dans le centre-ville. La subvention de 500 000 EUR est octroyée au titre de l’Initiative pour le financement de projets urbains (UPFI, pour Urban Projects Finance Initiative), en partenariat avec l’Agence française de développement, et financée par les fonds de l’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI. Elle permettra l’élaboration d’un plan directeur et d’une étude de faisabilité en vue du regroupement sur un seul campus de différentes unités d’enseignement et de recherche scientifique de l’Université de Sarajevo.

La stratégie qui sera mise au point dans le cadre de l’assistance technique financée par l’IRE aura pour objectif de réaménager une ancienne caserne militaire dans le centre de Sarajevo et de construire des facultés, des instituts, d’autres installations et les infrastructures connexes, avec à la clé la création d’un campus de grande qualité. Il en résultera de meilleures installations pour les étudiants et le personnel universitaire, ainsi qu’une collaboration efficace entre les facultés, les académies et les instituts de recherche.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Bosnie-Herzégovine : « La BEI est heureuse d’appuyer, aux côtés de l’Union européenne, l’octroi de cette enveloppe budgétaire pour la préparation d’un futur projet essentiel pour améliorer l’offre éducative à la disposition des habitants de Bosnie-Herzégovine. Nous espérons que cet investissement permettra à l’Université de Sarajevo, qui est le plus grand et le plus ancien établissement d’enseignement supérieur de Bosnie-Herzégovine, d’avoir un impact encore plus grand sur le développement du pays en éduquant des générations d’étudiants dans de nouvelles installations d’enseignement regroupées et bien équipées. Grâce à l’initiative Résilience économique de la BEI, nous soutenons des projets à fort impact qui promeuvent la croissance, l’emploi et une résilience accrue. Ce projet améliorera la qualité et l’efficacité des processus pédagogiques et l’expérience éducative, même en cas d’urgence comme la pandémie de COVID-19. »

Edin Forto, Premier ministre du canton de Sarajevo : « Nous lançons enfin l’un des plus grands projets de développement à Sarajevo. Après plus de deux décennies, la vision d’un campus moderne comme centre d’éducation et de progrès devient réalité. Ce projet dépasse tous les intérêts politiques et individuels. Notre société doit être fondée sur la connaissance et sans investissements solides, bien planifiés et audacieux, cette vision ne serait pas possible. Au nom de tous ceux qui en ont rêvé, nous progressons ensemble dans l’accomplissement de notre devoir envers les générations futures. »

Rifat Škrijelj, recteur de l’Université de Sarajevo : « Le projet de rénovation urbaine du campus de l’Université de Sarajevo, qui sera élaboré et mis en œuvre avec l’appui de fonds de la BEI, revêt une importance cruciale pour le futur aménagement de ce complexe appartenant à l’Université de Sarajevo. Compte tenu des défis actuels liés à la multiplication des cas de gestion défaillante de l’environnement urbain dans le cadre d’opérations de promotion immobilière, ce projet revêt la plus grande importance car il donne à l’Université de Sarajevo l’occasion de créer un espace urbain central au sein de la ville dans le respect des normes européennes modernes. En outre, le projet doit être considéré comme une condition préalable à l’élaboration d’un nouveau plan de réglementation pour cette zone de la municipalité de Novo Sarejevo, où l’université aura la possibilité de mettre en œuvre des projets d’équipement et des investissements pour le campus qui formeront le point de départ du développement de l’Université de Sarajevo à l’avenir. Grâce à ce projet, les habitants de Sarajevo et de Bosnie-Herzégovine pourront profiter d’une belle partie de la ville qui tient compte de la protection de l’environnement et qui est propice à l’éducation et à la recherche, qui sont bien sûr les principales missions de l’université. En ma qualité de recteur de l’Université de Sarajevo, je tiens à faire part de ma profonde reconnaissance à la Banque européenne d’investissement pour son soutien au projet et l’importance qu’elle accorde aux investissements dans les sciences et l’enseignement supérieur. La gratitude de l’Université de Sarajevo à cet égard est infinie. »

Johann Sattler, chef de la délégation de l’UE et représentant spécial de l’UE en Bosnie-Herzégovine : « Je félicite le canton de Sarajevo, l’Université de Sarajevo et la BEI pour cette initiative. Elle offre un grand potentiel d’inspiration et d’espoir pour l’avenir et devrait aider à inciter les talents et les esprits les plus brillants à rester en Bosnie-Herzégovine ou à y revenir et à devenir des moteurs du changement. L’éducation constitue un investissement stratégique pour l’avenir. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à soutenir les jeunes en investissant dans leur éducation et leurs compétences. À l’heure actuelle, outre des initiatives telles que celle annoncée aujourd’hui, l’UE aide également les autorités de Bosnie-Herzégovine à mieux aligner les systèmes d’éducation et de formation sur les besoins du marché du travail à l’aide d’un projet d’un montant de 2,6 millions d’EUR. »

On estime que le coût global du futur projet sera de l’ordre de 120 millions à 160 millions d’EUR. En plus d’établissements d’enseignement, il couvrira les infrastructures connexes, telles que la voirie, les parkings, les garages et des espaces verts. Une attention particulière sera accordée à l’efficacité énergétique des bâtiments et aux modalités de gestion, y compris la formation du personnel de gestion et d’entretien pendant la mise en œuvre du projet. Il s’agit de la troisième aide non remboursable signée par la BEI en 2021 en faveur de la Bosnie-Herzégovine, portant ainsi le montant total à 2,6 millions d’EUR.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, la BEI y a investi 3,1 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises.

À propos de l’initiative Résilience économique (IRE)

C’est en réponse à l’appel lancé par le Conseil européen qui l’invitait à intensifier son soutien au voisinage de l’UE que la BEI a mis sur pied l’initiative Résilience économique, dans le but de soutenir la croissance économique et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Cette initiative a pour objectif de mobiliser rapidement un financement supplémentaire pour appuyer une croissance durable, des infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux. L’initiative Résilience économique s’adresse à la fois au secteur public et au secteur privé, à l’appui des activités de la BEI à différents stades du cycle du projet. La BEI contribue au volet d’assistance technique de l’IRE avec une enveloppe de 90 millions d’EUR tirée de ses ressources budgétaires propres.