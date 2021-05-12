- 533 millions d’EUR pour améliorer la production, le transport et la distribution d’énergie verte
- 272 millions d’EUR en faveur des hôpitaux et des écoles
- 200 millions d’EUR pour l’initiative COVAX relative aux vaccins
- 250 millions d’EUR pour la distribution d’eau en Italie
- 250 millions d’EUR pour des investissements mis en œuvre par des entreprises dans les pays de la Baltique
Les nouveaux financements d’un montant total de 1,5 milliard d’EUR approuvés ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI) renforceront le soutien à la distribution de vaccins contre le COVID-19 dans le monde entier par l’intermédiaire de l’initiative COVAX, amélioreront la production et la distribution d’énergie verte, appuieront les investissements dans les secteurs de l’aménagement urbain, de la santé, de l’éducation et de l’eau, et faciliteront l’accès des entreprises au financement.
« La semaine dernière, à Porto, les dirigeants de toute l’Europe et de l’Inde se sont félicités des efforts volontaristes déployés par la BEI pour s’attaquer aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19, renforcer les investissements sociaux et mettre en œuvre la transition verte. Les projets approuvés aujourd’hui reflètent la manière dont, aux côtés de ses partenaires européens et mondiaux, la banque de l’UE continue de s’appuyer sur sa réaction rapide et énergique face au COVID-19 pour soutenir des projets à fort impact qui contribuent à un avenir meilleur et plus vert », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.
Le Conseil d’administration de la BEI, réuni aujourd’hui en visioconférence, a donné son aval à de nouveaux financements ayant vocation à soutenir des investissements prioritaires en Europe et dans le monde entier.
Un concours de 200 millions d’EUR destiné à accroître le soutien apporté à COVAX par l’équipe d’Europe et à élargir l’accès aux vaccins contre le COVID-19
COVAX, le mécanisme mondial qui promeut un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19, a déjà fourni des vaccins aux groupes vulnérables et aux travailleurs de première ligne, tout en apportant de l’espoir à des millions de personnes dans plus de 100 pays.
La BEI a décidé aujourd’hui de fournir 200 millions d’EUR supplémentaires pour élargir l’accès aux vaccins anti-COVID-19 par l’intermédiaire de la garantie de marché du mécanisme COVAX. Cet engagement en faveur du mécanisme fait suite à un financement de 400 millions d’EUR de la BEI validé en décembre dernier, le soutien le plus important jamais apporté par la BEI en faveur de la santé publique à l’échelle mondiale.
Le nouveau financement de la BEI à l’appui de COVAX devrait bénéficier de la garantie du Fonds européen pour le développement durable et renforcer le soutien de l’équipe d’Europe au mécanisme, en plus des subventions octroyées par la Commission européenne.
533 millions d’EUR pour accélérer les investissements à l’appui de l’énergie verte
La BEI a approuvé un nouveau soutien à des investissements à fort impact afin de permettre à 1,5 million de personnes sur tout le continent africain d’accéder à une énergie propre et de fournir 55 000 installations solaires domestiques en coopération avec l’État allemand.
La BEI a également décidé d’appuyer de nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie en Italie et en Europe centrale afin de mieux intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux nationaux de transport d’électricité et d’accélérer le déploiement de compteurs intelligents.
Initiative de 250 millions d’EUR pour faciliter l’accès au financement des entreprises dans les pays qui bordent la Baltique
L’accès au financement est essentiel pour faire en sorte que les entreprises du secteur privé puissent se développer, créer des emplois et s’adapter aux défis commerciaux causés par le COVID-19.
La BEI a accepté de soutenir une nouvelle initiative de financement simplifié des entreprises pour soutenir les investissements en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Suède.
302 millions d’EUR pour des investissements en faveur des écoles, des hôpitaux et de l’aménagement urbain durable
La construction ou la rénovation de 22 écoles, garderies et installations sportives dans la ville d’Espoo, de même que le soutien à la rénovation et l’agrandissement de l’hôpital de Laponie centrale, bénéficieront à l’offre éducative et médicale en Finlande.
La BEI a également approuvé un soutien destiné à des dispositifs relatifs au transport propre à petite échelle, à l’éducation, à la culture, à l’action sociale et à l’environnement dans la région de Presov en Slovaquie, mettant ainsi à profit la coopération de longue date entre la Banque et des partenaires locaux.
Soutien à des aménagements dans le secteur de l’eau en Italie
La BEI a approuvé 250 millions d’EUR de nouveaux financements pour appuyer des investissements effectués par des compagnies des eaux locales intégrées en Lombardie, dans le nord de l’Italie.
Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI
Informations détaillées sur le Fonds de garantie paneuropéen