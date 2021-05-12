533 millions d’EUR pour améliorer la production, le transport et la distribution d’énergie verte

272 millions d’EUR en faveur des hôpitaux et des écoles

200 millions d’EUR pour l’initiative COVAX relative aux vaccins

250 millions d’EUR pour la distribution d’eau en Italie

250 millions d’EUR pour des investissements mis en œuvre par des entreprises dans les pays de la Baltique

Les nouveaux financements d’un montant total de 1,5 milliard d’EUR approuvés ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI) renforceront le soutien à la distribution de vaccins contre le COVID-19 dans le monde entier par l’intermédiaire de l’initiative COVAX, amélioreront la production et la distribution d’énergie verte, appuieront les investissements dans les secteurs de l’aménagement urbain, de la santé, de l’éducation et de l’eau, et faciliteront l’accès des entreprises au financement.

« La semaine dernière, à Porto, les dirigeants de toute l’Europe et de l’Inde se sont félicités des efforts volontaristes déployés par la BEI pour s’attaquer aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19, renforcer les investissements sociaux et mettre en œuvre la transition verte. Les projets approuvés aujourd’hui reflètent la manière dont, aux côtés de ses partenaires européens et mondiaux, la banque de l’UE continue de s’appuyer sur sa réaction rapide et énergique face au COVID-19 pour soutenir des projets à fort impact qui contribuent à un avenir meilleur et plus vert », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni aujourd’hui en visioconférence, a donné son aval à de nouveaux financements ayant vocation à soutenir des investissements prioritaires en Europe et dans le monde entier.

Un concours de 200 millions d’EUR destiné à accroître le soutien apporté à COVAX par l’équipe d’Europe et à élargir l’accès aux vaccins contre le COVID-19

COVAX, le mécanisme mondial qui promeut un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19, a déjà fourni des vaccins aux groupes vulnérables et aux travailleurs de première ligne, tout en apportant de l’espoir à des millions de personnes dans plus de 100 pays.

La BEI a décidé aujourd’hui de fournir 200 millions d’EUR supplémentaires pour élargir l’accès aux vaccins anti-COVID-19 par l’intermédiaire de la garantie de marché du mécanisme COVAX. Cet engagement en faveur du mécanisme fait suite à un financement de 400 millions d’EUR de la BEI validé en décembre dernier, le soutien le plus important jamais apporté par la BEI en faveur de la santé publique à l’échelle mondiale.

Le nouveau financement de la BEI à l’appui de COVAX devrait bénéficier de la garantie du Fonds européen pour le développement durable et renforcer le soutien de l’équipe d’Europe au mécanisme, en plus des subventions octroyées par la Commission européenne.