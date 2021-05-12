© UCI

La BEI a investi 50 millions d’EUR dans une nouvelle titrisation de prêts hypothécaires résidentiels (RMBS Prado VIII) qui contribuera aux projets d’UCI visant à financer la rénovation énergétique du parc résidentiel

Cette opération constitue la seconde collaboration, en douze mois, entre la BEI et UCI. L’opération précédente, d’un montant de 100 millions d’EUR, concernait RMBS Green Belém 1, dont l’émission a été lancée en mai 2020 au Portugal.

Ce projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques, avec des économies d’énergie atteignant environ 57 GWh et une réduction des émissions de CO 2 de l’ordre de 10 269 tonnes par an.

L’opération favorisera l’efficacité énergétique, en appuyant la rénovation de bâtiments existants et l’achat de logements neufs à consommation d’énergie quasi nulle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), coentreprise entre Banco Santander et le groupe BNP Paribas, ont signé un nouvel accord visant à encourager la rénovation de bâtiments existants en Espagne et au Portugal. Cet investissement vert s’inscrit dans la stratégie de financement durable d’UCI destinée aux particuliers et groupements de propriétaires.

Cette nouvelle collaboration entre la BEI et UCI s’articule autour d’un investissement de 50 millions d’EUR dans une titrisation de prêts hypothécaires résidentiels émise en Espagne pour un montant de 480 millions d’EUR (RMBS Prado VIII). Ce financement aidera à rendre de nouveaux prêts verts et durables accessibles aux particuliers et groupements de propriétaires qui investissent dans la rénovation d’immeubles. Bien que le financement soit principalement axé sur la rénovation de bâtiments, les crédits hypothécaires pourront également servir à l’achat de logements respectant des normes d’efficacité énergétique élevées.

Il s’agira de la seconde opération signée avec UCI. Menée à bien en mai 2020, l’opération précédente avait bénéficié de la participation de la BEI dans une tranche de RMBS Green Belém 1 (première émission d’obligations vertes au Portugal lancée par UCI) pour un montant de 100 millions d’EUR. Grâce à cette opération, UCI s’est vue remettre le prix de la finance durable décerné par Euronext Lisbonne pour sa contribution active au développement du marché des capitaux au Portugal et pour son impact positif dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques et s’inscrit dans la « vague de rénovation » de la Commission européenne. En Espagne et au Portugal, on estime que les économies d’énergie atteindront au final 57,3 GWh par an à partir du moment où les fonds seront entièrement décaissés, ce qui correspond à une réduction des émissions de CO 2 de 10 269 tonnes par an ou à la consommation annuelle d’énergie de 14 000 ménages. En outre, les projets financés par UCI avec l’appui de la BEI devraient créer environ 940 emplois par an au cours de la période de construction.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « À l’heure actuelle, environ 75 % du parc immobilier présentent un faible niveau d’efficacité énergétique et, plus important encore, environ 85 à 95 % de ces bâtiments seront encore utilisés en 2050. Nous sommes donc très fiers d’aider UCI à promouvoir des projets verts et des investissements visant à améliorer sensiblement l’efficacité énergétique en Espagne et au Portugal. La pandémie actuelle ne doit pas nous faire oublier que la relance de l’économie européenne doit continuer à se concentrer sur l’action climatique. »

Roberto Colomer, directeur général d’UCI : « Nous nous réjouissons de pouvoir renouveler notre collaboration avec la Banque européenne d’investissement afin de continuer à déployer notre stratégie de financement durable dans la péninsule Ibérique et de contribuer à la décarbonation du parc immobilier de l’Espagne et du Portugal. »

Luca Bertalot, secrétaire général de la Fédération hypothécaire européenne et du Conseil européen des obligations sécurisées (EMF-ECBC) : « Nous sommes heureux de constater que le label EEM (Energy Efficient Mortgages - crédits hypothécaires visant l’efficacité énergétique) fait office de catalyseur du marché en permettant la rencontre des parties prenantes du secteur privé et du secteur public qui partagent l’objectif de la sensibilisation aux questions écologiques et de la création d’un nouveau paradigme vert apportant des avantages concrets aux consommateurs et de la transparence aux investisseurs. Le marché tourne une page et entame le chapitre d’un avenir plus durable pour tous et toutes. »

Les prêts couverts par cette collaboration respecteront les critères établis par la Fédération hypothécaire européenne dans le cadre de l’initiative « Energy Efficient Mortgages » (EEMI). Les opérations de rénovation notamment devraient conduire à une amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments d’au moins 30 %, tandis que les financements pour l’achat de logements neufs concerneront des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. Ces deux critères sont conformes à ce qui a été établi pour l’accès au label EEM, initiative pour laquelle UCI fait également figure de pionnier en Espagne et au Portugal.

Informations générales

La banque européenne du climat

Récemment adoptée, la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » lui permettra de mettre en œuvre son ambitieux programme qui vise à soutenir des investissements à hauteur de 1 000 milliards d’EUR en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la prochaine décennie, ainsi qu’à consacrer plus de 50 % des prêts de la BEI à ces deux domaines prioritaires d’ici 2025. En outre, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

En 2020, pour la cinquième année consécutive, le Groupe BEI a augmenté la part de son activité en Espagne destinée à promouvoir des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. La part octroyée atteint 38 % (2,85 milliards d’EUR), une progression de 9 % par rapport à l’exercice précédent. L’Espagne occupe le troisième rang des pays de l’UE par le volume de financements mis à sa disposition en vue de la réalisation de cet objectif. Par ces financements, la BEI contribue à la mise en place de transports propres, à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la modernisation des réseaux électriques, parmi d’autres projets.

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) est une institution financière forte de plus de 30 années d’expérience. Elle est présente en Espagne, au Portugal, en Grèce et au Brésil (pour ce dernier en tant que coentreprise avec le groupe Provincia). UCI emploie plus de 600 personnes, dispose d’un encours de plus de 10 milliards d’EUR et compte plus de 350 000 clients. Elle a pour objectif de répondre à la demande de logements grâce à des solutions de financement responsables, transparentes et personnalisées. UCI favorise l’accès au logement et contribue à la rénovation du parc immobilier pour rendre les villes plus durables, non seulement par l’intermédiaire de ses prêts hypothécaires, mais aussi grâce à des prêts personnels dédiés à la rénovation accessibles aux particuliers et aux groupements de propriétaires. Depuis 2015, UCI a émis plus de 4 milliards d’EUR de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels de très grande qualité, dans le cadre de ses programmes Prado et Belém.

L’initiative « Energy Efficient Mortgage », emmenée par la Fédération hypothécaire européenne (FHE), à laquelle participent plus de 90 établissements financiers et autres parties prenantes du marché hypothécaire européen et mondial, vise à concevoir et à proposer des crédits hypothécaires visant l’efficacité énergétique (EEM) ainsi qu’un accompagnement, en plus de collecter et de diffuser des données relatives à ce type de prêts hypothécaires.