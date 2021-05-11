© La Comunidad de Madrid

Le financement de la BEI soutiendra le programme de vaccination de la Communauté de Madrid, les dépenses de santé et l’achat de fournitures médicales.

La banque de l’UE octroie ce financement dans le cadre de son train de mesures visant à aider les États membres à faire face à la pandémie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va renforcer son appui à la Communauté de Madrid pour l’aider à répondre aux défis économiques entraînés par la pandémie. La banque de l’UE fournira à cette région 200 millions d’EUR, à des conditions favorables et sur le long terme, qui viendront s’ajouter aux 600 millions d’EUR mis à disposition en mai 2020 pour faire face à l’urgence sanitaire liée au COVID-19.

Plus précisément, ces nouveaux fonds de la BEI contribueront à soutenir à la fois le programme de vaccination de la Communauté de Madrid contre le coronavirus et les dépenses opérationnelles extraordinaires entraînées par le COVID-19, en plus de l’achat de fournitures médicales et d’équipements de protection liés à la campagne de vaccination.

Afin d’aider l’Espagne à faire face à la première vague d’infections et à se préparer à lutter contre la pandémie, la BEI a accordé, en avril 2020, 600 millions d’EUR à la Communauté de Madrid, suivis de 50 millions d’EUR supplémentaires à la Communauté forale de Navarre et de 80 millions d’EUR à la Galice.

Ce nouveau financement de 200 millions d’EUR octroyé à la Communauté de Madrid s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées par la BEI pour accélérer ses procédures et assouplir ses politiques internes dans le but, entre autres, de déployer son soutien le plus rapidement possible et de financer des coûts auxquels la banque de l’UE ne contribuerait pas en temps normal, comme les charges d’exploitation des entreprises et les dépenses extraordinaires des administrations publiques.

« En Espagne, comme dans le reste de l’UE, le COVID-19 pèse lourdement sur le secteur de la santé. C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement continue de renforcer la réponse sanitaire à cette crise, en soutenant la campagne de vaccination de la Communauté de Madrid et en finançant l’achat de fournitures médicales et d’équipements de protection pour éradiquer la pandémie. Le secteur de la santé est aujourd’hui plus important que jamais », a souligné Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la Banque en Espagne.

À cet égard, Javier Fernández-Lasquetty, conseiller pour les finances de la Communauté de Madrid, a souhaité saluer l’appui d’une institution telle que la BEI et rappeler que « la Communauté de Madrid est confrontée à la pire crise sanitaire de son histoire, qui nécessite un effort budgétaire extraordinaire, les communautés autonomes livrant cette bataille dans les hôpitaux et adoptant des mesures destinées à relancer l’économie. »

Informations générales

Les mesures de la BEI visant à atténuer les effets de la pandémie se concentrent sur deux axes principaux : le soutien au secteur de la santé et l’appui aux PME. Dans cette optique, le Groupe BEI a signé, en 2020, 46 opérations pour un montant de 4,9 milliards d’EUR et a approuvé des opérations représentant un montant de 12,1 milliards d’EUR en Espagne, ce qui hisse le pays au rang de premier bénéficiaire en volume de financements approuvés pour des projets destinés à répondre à la crise du COVID-19.

Des informations plus détaillées sur le soutien proposé par la BEI et le FEI sont disponibles sur la page web suivante : https://www.eib.org/about/initiatives/covid-19-response/index.htm.