La Banque européenne d’investissement accorde à Vandewiele un prêt de 100 millions d’EUR qui bénéficiera d’un soutien du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

Ce financement de 100 millions d’EUR servira à intensifier ses activités de recherche-développement et innovation (RDI) pour préserver son avantage concurrentiel et à renforcer ses investissements en faveur de la durabilité environnementale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Vandewiele (VDW) ont conclu un contrat de prêt de 100 millions d’EUR pour stimuler les investissements de VDW dans la recherche-développement et l’innovation, ainsi que pour améliorer l’empreinte carbone de l’entreprise. Ce prêt est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par la Commission européenne en 2015.

Les fonds serviront à soutenir la transition numérique en cours que VDW met en œuvre dans un secteur traditionnel, et le développement de produits innovants. En même temps, l’entreprise vise à diminuer son empreinte environnementale en faisant baisser sa consommation d’énergie, sa production de déchets et son utilisation de matières premières, ce qui entrera également dans le cadre des activités financées au titre de cette opération.

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Grâce à l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe et de la BEI, l’entreprise technologique belge Vandewiele pourra dynamiser ses investissements dans l’innovation, la transition numérique et la production à impact réduit sur l’environnement. Il s’agit d’un exemple remarquable de la manière dont l’UE peut aider les entreprises à investir dans des technologies d’avenir et à faire de leur transition verte et numérique un succès. »

« Le soutien de la BEI a été très important pour Vandewiele, qui a été en mesure d’augmenter fortement ses dépenses de R-D au cours des dernières années. Ces investissements ont permis d’aboutir à des technologies nouvelles et innovantes qui alimenteront la croissance de notre entreprise dans les années à venir », a déclaré Charles Beauduin, directeur général de Vandewiele.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Vandewiele est l’une des principales entreprises familiales belges et un chef de file dans son domaine. L’un des objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe était de stimuler la recherche et l’innovation à la suite de la crise financière, ce qui est d’autant plus pertinent aujourd’hui. La Banque est heureuse d’appuyer Vandewiele dans les efforts qu’elle consent pour rester à l’avant-garde de l’industrie textile, et en particulier parce que tout en s’y employant, l’entreprise s’efforce aussi activement de réduire son empreinte carbone. »

Il s’agit du deuxième prêt de la BEI à Vandewiele, qui a emprunté 100 millions d’EUR en 2015 pour soutenir la RDI relative aux machines textiles et les investissements en capital fixe dans les technologies de fabrication de pointe au cours de la période 2015-2017

Informations générales

La BEI est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’UE, dont elle représente les intérêts. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE. Rien qu’en 2020, la Banque a alloué près de 1,3 milliard d’EUR à l’appui de projets réalisés en Belgique dans divers secteurs, dont la santé, la gestion de l’eau, l’éducation et les PME.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit une garantie couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis de mobiliser à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME.

Vandewiele invente, crée et combine des textiles innovants destinés à la fabrication de revêtements de sol, de linge de maison, ainsi que de tissus tendance et techniques. En partageant son inspiration et son savoir-faire avec ses clients du monde entier, l’entreprise façonne l’industrie textile de demain. La clé du succès pour tous, du fil au produit fini.