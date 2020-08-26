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DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 8 000 000 €
France : 9 000 000 €
Italie : 12 000 000 €
Suède : 23 000 000 €
Belgique : 48 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2020 : 8 000 000 €
21/12/2020 : 9 000 000 €
21/12/2020 : 12 000 000 €
21/12/2020 : 23 000 000 €
21/12/2020 : 48 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2020
Statut
Référence
Signé | 21/12/2020
20200147
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
VANDEWIELE NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 248 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the Promoter's research, development and innovation (RDI) programme focusing on digitally integrated textile manufacturing in the European Union over the period 2020-2023.

The major part of the RDI activities involves the development of digitally integrated solutions for textile manufacturing, with the aim of developing more efficient and high-tech high value-added textile production machinery. The two strands of RDI activities to be supported are: i) research and development programmes aiming at new product offerings; and ii) investment plans for further automation and robotisation of internal production processes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development (R&D) as well as investments in advanced manufacturing production systems that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope. As textile manufacturing falls under Annex II of the EIA directive, it is not excluded that the local competent authorities require an environmental impact assessment (EIA) for some of the Advanced Manufacturing components covered in the project. The results of this R&D project are expected to contribute to improving the sustainability of solutions, primarily in terms of improved energy efficiency. All environmental aspects, including the project's contribution to climate and the environment, as well as the overall environmental impact, will be assessed during appraisal of the project.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directives, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Date de publication
13 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133007440
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200147
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Allemagne
Italie
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Date de publication
11 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
242804299
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200147
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
France
Allemagne
Italie
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Date de publication
8 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
137926642
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200147
Dernière mise à jour
8 Feb 2021
Secteur(s)
Industrie
Pays
Belgique, France, Allemagne, Italie, Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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