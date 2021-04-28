© Shutterstock

Renforcement de l’accès des entreprises zimbabwéennes aux financements grâce à une nouvelle ligne de crédit en USD

Premier partenariat de la BEI avec une banque commerciale zimbabwéenne et premier engagement de la Banque au Zimbabwe depuis 22 ans

Première ligne de crédit dans le cadre d’une initiative de financement du secteur privé au Zimbabwe

La Banque européenne d’investissement a approuvé l’octroi de 15 millions d’EUR dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement à long terme à l’appui d’entrepreneurs et d’entreprises sur tout le territoire zimbabwéen, mise en place en coopération avec la Central Africa Building Society (CABS), une banque locale de premier plan. Ce premier partenariat entre la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, et la CABS permettra d’accorder des prêts à plus long terme et de faciliter l’accès des entreprises du pays à des financements en USD.

Ce nouveau financement à l’appui du secteur privé aidera les entreprises les plus touchées par le COVID-19. Il s’inscrit dans le cadre de la réponse rapide apportée par la BEI en Afrique pour renforcer la résilience économique face à la pandémie.

La coopération entre la BEI et la CABS visant à soutenir les investissements des entreprises au Zimbabwe a été annoncée officiellement aujourd’hui à Harare, dans le cadre d’une cérémonie virtuelle à laquelle ont participé Mehluli Mpofu, directeur exécutif de la CABS, Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, Timo Olkkonen, ambassadeur de l’UE, et Jim Hodges, nouveau représentant régional de la BEI pour l’Afrique australe.

Mehluli Mpofu, directeur exécutif de la CABS : « Partout au Zimbabwe, les entreprises et la population ont été touchées par la pandémie de COVID-19. La CABS s’est engagée à soutenir les investissements du secteur privé dans le pays et à permettre à sa clientèle d’entreprises, d’entrepreneurs et d’exploitants agricoles d’investir pour l’avenir et de créer des débouchés économiques. Grâce aux 15 millions d’EUR mis à disposition par la Banque européenne d’investissement, la CABS pourra accorder de nouveaux prêts au secteur privé par l’intermédiaire de ses succursales réparties dans l’ensemble du pays. Grâce à la coopération étroite entre les experts financiers de la CABS et de la BEI au cours des derniers mois, les entreprises zimbabwéennes pourront accéder à des prêts à plus long terme en devises étrangères, qui sont essentiels à leur croissance en cette période de crise. Cette coopération permettra également de veiller à ce que le Zimbabwe bénéficie du dispositif de réponse rapide mis en place par la BEI pour renforcer la résilience économique face à la pandémie de COVID-19 en Afrique ».

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel d’assurer l’accès des entreprises et des entrepreneurs zimbabwéens aux financements. Ce n’est qu’ainsi que pourront être surmontés les incertitudes et les problèmes économiques qui ont été exacerbés par la pandémie. Dans le cadre de l’équipe d’Europe, la Banque européenne d’investissement a le plaisir de mettre à la disposition de la CABS 15 millions d’EUR pour de nouveaux financements destinés à soutenir le secteur privé. Ces financements sont essentiels pour stimuler les investissements, créer des emplois et accélérer la relance du pays après la pandémie. Le nouvel accord conclu aujourd’hui est l’illustration de l’alliance nouée entre l’équipe d’Europe et les partenaires africains pour vaincre le COVID-19 et aider les entreprises à prospérer ».

Timo Olkkonen, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne au Zimbabwe : « L’Union européenne est déterminée à soutenir le secteur privé au Zimbabwe. La nouvelle coopération de la BEI avec la CABS stimulera les investissements car elle permettra aux entreprises de l’ensemble du Zimbabwe d’accéder à des financements ciblés. En soutenant la résilience du secteur privé, le nouveau dispositif de financement de 15 millions d’EUR contribuera à créer des emplois, stimulera la croissance des entreprises et contribuera à atténuer la pauvreté dans les années à venir ».

Soutenir les investissements des entreprises zimbabwéennes en période de crise

Grâce au prêt de 15 millions d’EUR sur 7 ans de la BEI, la CABS pourra mettre à disposition de nouveaux financements à l’appui d’entreprises privées, notamment des PME, dans l’ensemble du Zimbabwe.

Ce nouveau financement permettra d’accorder des prêts à plus long terme aux entreprises, qui correspondent mieux à la durée de vie économique de leurs investissements.

Dans le cadre de cette initiative, la CABS fournira des financements en USD à des clients admissibles du secteur privé dans l’ensemble du pays.

Ces nouveaux financements contribueront également à renforcer la compétitivité des entreprises zimbabwéennes.

Mobilisation rapide de la BEI en faveur du Zimbabwe pour renforcer la résilience économique du pays face à la pandémie de COVID-19

Ce prêt accordé à la CABS représente la première coopération de la BEI avec une banque commerciale zimbabwéenne pour soutenir l’investissement des entreprises dans le pays.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’engagement accru de la BEI dans l’ensemble de l’Afrique pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à accéder aux financements lorsqu’elles sont confrontées à des défis sanitaires, économiques et commerciaux sans précédent liés au COVID-19. Cet engagement accru a été approuvé par les ministres des finances de l’Union européenne en avril 2020, dans les semaines qui ont suivi la reconnaissance de l’impact de la pandémie.

Premier engagement de la BEI au Zimbabwe depuis 22 ans

Entre 1982 et 1999, la BEI a financé des investissements dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des télécommunications et de l’industrie au Zimbabwe.

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde. L’année dernière, elle a prêté plus de 4,7 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.