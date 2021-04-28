La BEI prêtera 30 millions d’EUR à Intesa Sanpaolo Banka dd BiH afin d’accélérer le redressement des entreprises de Bosnie-Herzégovine pénalisées par la pandémie de COVID-19.

Ces fonds font partie du programme de financement de l’équipe d’Europe pour le redémarrage socio-économique de la région après la crise sanitaire.

L’opération aidera les PME et les ETI à préserver l’emploi et à assurer la continuité de leurs activités.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Intesa Sanpaolo Banka dd BiH (ISP BiH) ont signé un prêt de 30 millions d’EUR pour accélérer le redressement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Bosnie-Herzégovine face aux difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19. ISP BiH rétrocédera ces fonds aux entreprises des secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’agriculture et des services. L’objectif est de permettre aux entreprises locales d’accéder à des financements à moyen et à long terme, assortis de conditions plus souples et plus favorables, et de les aider à maintenir leurs niveaux d’activité, de croissance et d’emploi dans cette conjoncture économique difficile.

Cette opération soutient également la création d’emplois pour les jeunes en Bosnie-Herzégovine par le biais de l’initiative européenne en faveur de la formation et de l’emploi des jeunes dans les Balkans occidentaux en encourageant les entreprises à fournir des emplois et une formation professionnelle à ce public.

Ces fonds s’inscrivent dans le cadre du programme de financement de la BEI en faveur des Balkans occidentaux qui est destiné à aider la région à se relever de la crise pandémique et qui a été annoncé lors du sommet UE-Balkans occidentaux tenu à Zagreb en mai 2020.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « En soutenant les PME et les ETI, qui représentent l’épine dorsale de l’économie et la principale source d’emplois, le projet contribuera à soutenir la croissance du secteur privé et à maintenir l’emploi en Bosnie-Herzégovine. En fournissant des ressources supplémentaires à Intesa Sanpaolo Banka dd BiH, notre partenaire de longue date, cette opération lui permettra d’aider les entités les plus vulnérables qui subissent la pandémie à faire face à leurs besoins les plus urgents pour qu’elles puissent préserver leur activité, l’emploi et leur trésorerie, mais aussi se relever de manière pérenne après la crise. L’objectif de la BEI est d’accroître l’accès et la disponibilité de financements assortis de conditions favorables pour les entreprises afin de leur permettre d’affronter les défis de la crise actuelle. »

Marco Trevisan, PDG d’ISP BiH : « Il s’agit d’une étape importante dans les efforts que nous déployons pour apporter un soutien concret à la relance de l’économie réelle en Bosnie-Herzégovine. Grâce à notre excellente coopération avec la BEI, nous avons pu adapter une ligne de crédit spécifiquement destinée à répondre aux besoins de notre clientèle de PME et d’ETI, qui a été frappée par la pandémie mais qui a néanmoins continué à investir, à embaucher de jeunes talents et à conquérir de nouveaux marchés. Cette ligne permettra à ces entrepreneurs courageux d’accéder au crédit à des taux favorables et d’envisager l’avenir en étant mieux armés. Nous veillons à ce que cela puisse se réaliser dans le plein respect de nos règles ESG, qui reposent sur des principes de financement durable prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux. »

Johann Sattler, chef de la délégation de l’UE et représentant spécial de l’UE en Bosnie-Herzégovine : « Nous nous félicitons de la signature de ce nouveau dispositif de prêt mis en place par la BEI pour le redressement des entreprises de Bosnie-Herzégovine pénalisées par la pandémie de COVID-19. Les investissements en faveur de la compétitivité du secteur privé des Balkans occidentaux sont au cœur du plan économique et d’investissement de l’Union européenne dont le montant pourra atteindre 9 milliards d’EUR.

Ce nouveau financement destiné aux entreprises de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et autres services devrait stimuler les investissements et ainsi renforcer la compétitivité des PME et accroître la création d’emplois. Il devrait également tirer parti du programme de mesures spéciales de l’UE qui est doté de 18 millions d’EUR et vise à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises actives dans des secteurs compétitifs (relance EU4Business) et sur les filières agricoles (relance UE4Agri). »

Depuis 2009, la BEI a prêté 430 millions d’EUR au secteur privé en Bosnie-Herzégovine, ce qui a contribué à maintenir plus de 90 000 emplois. Ce nouveau financement est une autre preuve de l’appui durable que la BEI apporte à la reprise économique et au développement durable du pays sur le chemin de l’intégration régionale et européenne.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, elle a investi 3,1 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et à l’appui des petites et moyennes entreprises. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Bosnie-Herzégovine, veuillez consulter la page suivante :

https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 8,6 milliards d’EUR.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : http://www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans

À propos de l’équipe d’Europe et de la riposte face au COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’équipe d’Europe (#TeamEurope), la riposte globale de l’UE face à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’UE, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. En ce qui concerne plus particulièrement les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR à l’appui principalement des PME et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans

À propos de Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, filiale du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo, est un partenaire de longue date de la BEI. Elle dessert l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine avec un large réseau d’agences.