Ces fonds de l’Union européenne contribueront à protéger la santé publique et l’environnement en aidant à réduire la pollution de l’eau, ainsi qu’à renforcer la résilience face à la pandémie COVID-19 et aux situations d’urgence futures.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec la Bosnie-Herzégovine une subvention de l’UE de 2,1 millions d’EUR pour financer la construction de systèmes d’eau potable et d’assainissement dans les municipalités de Jajce et de Zvornik. Cet investissement contribuera à améliorer les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement existantes et à en mettre en place de nouvelles. Cela augmentera la capacité des puits et diminuera les pertes d’eau. L’objectif est de protéger la santé publique et l’environnement en réduisant la pollution de l’eau et de garantir l’accès à des services fiables d’approvisionnement en eau et d’assainissement à quelque 93 000 habitants.

La subvention de l’UE ira à l’appui de travaux de construction relatifs à l’approvisionnement en eau sur la rive droite de la rivière Vrbas et servira à réduire les pertes d’eau dans le système d’approvisionnement en eau existant de Resnik, dans la municipalité de Jajce. Dans la municipalité de Zvornik, la subvention à l’investissement contribuera à financer la construction d’une station d’épuration des eaux usées à Tabanci et d’un système d’approvisionnement en eau à Lokanj-Pilica. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un projet financé par l’UE qui a été approuvé en 2019 au titre du Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux pour soutenir la mise en œuvre des programmes relatifs à l’eau et à l’assainissement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska.

Johann Sattler, ambassadeur de l’UE en Bosnie-Herzégovine : « Avec cette aide, nous contribuerons à améliorer la qualité et l’efficacité de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées dans les municipalités de Jajce et de Zvornik. Nous restons déterminés à œuvrer pour la réduction de la pollution de l’eau et l’amélioration de la qualité de l’eau potable. En décembre 2020, l’Union européenne a alloué 6 millions d’EUR supplémentaires au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) pour soutenir la mise en œuvre de programmes d’eau et d’assainissement dans l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Bosnie-Herzégovine : « L’une des priorités de la BEI en 2021 sera d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement pour les habitants des Balkans occidentaux et d’aider la région à s’orienter vers des solutions environnementales plus durables. Cet investissement permettra d’améliorer la préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes naturelles en assurant des conditions d’assainissement plus sûres et en réduisant la pollution de l’eau à Jajce, à Zvornik et dans les municipalités avoisinantes. Les conventions de subvention que nous signons aujourd’hui permettront de compléter le financement apporté par deux prêts que la BEI a signés à l’appui du secteur de l’eau et de l’assainissement et dont bénéficient déjà plusieurs municipalités. »

Vjekoslav Bevanda, ministre des finances et du Trésor de Bosnie-Herzégovine : « D’une manière générale, la Banque européenne d’investissement met en œuvre des projets qui répondent aux besoins des citoyens. Cette fois, elle met à disposition des fonds supplémentaires pour améliorer l’approvisionnement en eau à Jajce et à Zvornik, où la population est confrontée à de réels problèmes en matière d’eau potable et de protection de l’environnement. Ces fonds contribueront à améliorer sensiblement la qualité de vie des habitants, et c’est là le résultat le plus important de ces projets ».

À ce jour, la BEI a investi 240 millions d’EUR dans des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des systèmes de protection contre les inondations en Bosnie-Herzégovine, et contribué ainsi à la protection de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie de la population dans tout le pays.

À propos de l’activité de la BEI en Bosnie-Herzégovine

La banque de l’UE est active en Bosnie-Herzégovine depuis 1977. À ce jour, la BEI a investi 3,1 milliards d’EUR, principalement dans le secteur des transports et dans les petites et moyennes entreprises.

Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Bosnie-Herzégovine, veuillez consulter la page suivante :

https://www.eib.org/fr/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm

Le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) apporte des financements et une assistance technique à des investissements stratégiques dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, du développement social, des transports et des infrastructures numériques. Il soutient également des initiatives favorisant l’essor du secteur privé.

https://www.wbif.eu/