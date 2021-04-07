Une nouvelle enquête de la Banque européenne d’investissement (BEI) révèle que les entreprises néerlandaises se préoccupent peu des effets à long terme des changements climatiques. Les entreprises en question expliquent que cela est principalement dû au fait qu’elles ont déjà investi beaucoup récemment dans des mesures d’adaptation ou d’atténuation. Bien que les entreprises indiquent souvent qu’elles s’attendent à des changements climatiques majeurs, la mise en place d’une stratégie permettant d’y faire face semble encore se faire attendre. Selon l’enquête de la BEI sur l’investissement 2020, les Pays-Bas sont en pole position pour ce qui est des investissements climatiques déjà effectués.
Cette étude, réalisée par le département Analyses économiques de la banque de l’UE, dont le siège est à Luxembourg, montre en outre que l’accès au financement reste difficile pour les PME néerlandaises, en particulier dans le secteur des services. Cette situation s’accompagne d’un net ralentissement de l’investissement dû à la crise sanitaire qui continue de sévir. L’enquête menée fin 2020 auprès de 480 entreprises néerlandaises montre en outre qu’environ 44 % d’entre elles prévoient d’investir moins en 2021 que les années précédentes. À cet égard, on constate une différence nette entre les grandes entreprises (50 %) et les PME (39 %). De plus, 32 % des entreprises qui prévoyaient d’investir ont déclaré qu’elles abandonneraient ou reporteraient leurs projets d’investissement. L’ensemble du rapport peut être consulté sur le site web de la BEI.
Kris Peeters, vice-président de la BEI pour les pays du Benelux : « L’enquête de la BEI sur l’investissement donne une image claire des défis auxquels les entreprises néerlandaises sont confrontées. La pandémie a des répercussions manifestes sur le climat d’investissement et il est nécessaire d’agir tant au niveau local qu’à l’échelle européenne pour surmonter cette incertitude. Les entreprises néerlandaises ont été bien inspirées d’investir massivement pour s’armer contre les changements climatiques, mais les conséquences du réchauffement de la planète ne doivent pas être sous-estimées, surtout pas aux Pays-Bas. La BEI continuera à contribuer au financement de projets ayant un impact positif sur le climat chaque fois qu’elle le pourra. »
Les Pays-Bas sont nettement en avance sur le reste de l’Europe et sur les États-Unis dans un domaine en particulier : la transition numérique. Le rapport montre notamment que la mise en œuvre de technologies innovantes (intelligence artificielle, impression 3D, internet des objets) dans les activités des entreprises néerlandaises est très avancée par rapport à leurs homologues d’autres pays.
Informations générales
La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Ses actionnaires sont les États membres de l'UE(un peu plus de 5 % pour les Pays-Bas) ; la BEI peut ainsi emprunter de l’argent sur le marché des capitaux à des taux très favorables. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE liés à la croissance durable, à l’emploi et au climat. L’année dernière, la BEI a consacré près de 2,5 milliards d’EUR à des projets aux Pays-Bas dans les domaines de la santé, des PME et des économies d’énergie. L’enquête sur l’investissement de la BEI a été menée auprès de 480 entreprises néerlandaises et de 12 500 entreprises de l’UE, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États‑Unis et en Chine.