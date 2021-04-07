Kris Peeters, vice-président de la BEI pour les pays du Benelux : « L’enquête de la BEI sur l’investissement donne une image claire des défis auxquels les entreprises néerlandaises sont confrontées. La pandémie a des répercussions manifestes sur le climat d’investissement et il est nécessaire d’agir tant au niveau local qu’à l’échelle européenne pour surmonter cette incertitude. Les entreprises néerlandaises ont été bien inspirées d’investir massivement pour s’armer contre les changements climatiques, mais les conséquences du réchauffement de la planète ne doivent pas être sous-estimées, surtout pas aux Pays-Bas. La BEI continuera à contribuer au financement de projets ayant un impact positif sur le climat chaque fois qu’elle le pourra. »

Les Pays-Bas sont nettement en avance sur le reste de l’Europe et sur les États-Unis dans un domaine en particulier : la transition numérique. Le rapport montre notamment que la mise en œuvre de technologies innovantes (intelligence artificielle, impression 3D, internet des objets) dans les activités des entreprises néerlandaises est très avancée par rapport à leurs homologues d’autres pays.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Ses actionnaires sont les États membres de l'UE(un peu plus de 5 % pour les Pays-Bas) ; la BEI peut ainsi emprunter de l’argent sur le marché des capitaux à des taux très favorables. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE liés à la croissance durable, à l’emploi et au climat. L’année dernière, la BEI a consacré près de 2,5 milliards d’EUR à des projets aux Pays-Bas dans les domaines de la santé, des PME et des économies d’énergie. L’enquête sur l’investissement de la BEI a été menée auprès de 480 entreprises néerlandaises et de 12 500 entreprises de l’UE, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États‑Unis et en Chine.