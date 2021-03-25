Le projet favorisera la rénovation et la réfection d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ce qui permettra d’améliorer considérablement la qualité de l’environnement et la santé des citoyens.

L’accord de prêt bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 28,2 millions d’EUR au maximum qui servira à financer des investissements en vue de l’optimisation de la distribution d’eau d’Águas do Interior – Norte (AdIN), une société qui fournit exclusivement des services d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets à huit municipalités du nord du Portugal. L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Grâce au soutien de la banque de l’UE, AdIN pourra mener à bien son programme d’investissement quinquennal destiné à améliorer l’approvisionnement en eau et les services de gestion des déchets pour quelque 95 000 habitants de Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo et Vila Real.

La BEI permettra ainsi à l’entreprise de remettre en état ses systèmes d’approvisionnement en eau afin de réduire les pertes et de moderniser et rationaliser ses équipements de collecte et de traitement des eaux usées conformément aux exigences environnementales de l’UE et de la région. Dans l’ensemble, l’investissement de la BEI, qui bénéficie du soutien du FEIS, contribuera à réduire la pollution, en améliorant la qualité des effluents rejetés dans les eaux de surface de la région, et à renforcer la résilience face aux risques climatiques.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme PENSAAR 2020, la réforme du secteur de l’eau voulue par les autorités portugaises. Adopté en 2015, ce programme vise à réorganiser le secteur, au moyen notamment du regroupement des opérateurs au niveau municipal, afin d’accroître la qualité et l’efficacité des services tout en garantissant une plus grande cohésion territoriale en matière d’accès à des prestations de qualité et de tarification des services.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque au Portugal : « En tant que principal bailleur de fonds international du secteur de l’eau au Portugal, nous sommes ravis d’appuyer le programme d’investissement d’AdIN destiné à améliorer la fourniture de services publics de base tels que l’approvisionnement en eau potable et la gestion efficace des eaux usées pour les citoyens du nord du Portugal. Cette opération met en évidence le succès du Plan d’investissement pour l’Europe et renforce le soutien de longue date de la BEI au secteur de l’eau du pays. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Cet accord entre la BEI et Águas do Interior – Norte, appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, contribuera à améliorer les services d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets au profit de quelque 95 000 personnes dans le nord du Portugal. Il s’agit d’une contribution importante de l’Union européenne à la préservation des ressources hydriques du pays, ce qui est particulièrement important dans le contexte de l’augmentation des risques liés au climat. »

« La signature de cet accord de prêt avec la BEI constitue un pas important vers la réalisation des objectifs qui ont inspiré la constitution de l’entreprise. L’état actuel des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement nécessite des investissements non négligeables, impossibles à mettre en œuvre uniquement avec des ressources autofinancées et des cofinancements des communautés. Les montants concernés, les conditions de remboursement et les taux d’intérêt qu’applique la BEI ne peuvent être comparés à ceux disponibles sur le marché. Les nombreux avantages de ce prêt pour l’entreprise se traduiront par la protection à long terme de l’environnement, la qualité du service fourni aux utilisateurs et l’évolution des tarifs à appliquer », a déclaré Carlos Silva, président du Conseil d’administration d’AdIN.

Informations générales

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets liés au climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour concrétiser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à 50 % au moins d’ici à 2025. L’ensemble des activités de financement du Groupe BEI sera aligné sur les objectifs de l’accord de Paris d’ici la fin de l’année 2020.

Águas do Interior – Norte, EIM, SA (« AdIN ») a été constituée le 15 novembre 2019 conformément à la loi 50 du 31 août 2012 (cadre juridique de l’activité commerciale des municipalités) en entreprise publique locale par les municipalités de Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo et Vila Real. AdIN assure la gestion des services municipaux d’approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées dans les municipalités susmentionnées.