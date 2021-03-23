L’opération est un signal fort pour le marché allemand du capital-risque.

Le financement à risque de la banque de l’UE est octroyé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un financement à risque de 50 millions d’EUR au maximum au Wachstumsfonds Bayern 2 (WBF2), un fonds de capital-risque créé à l’initiative de l’État libre de Bavière. WBF2 est géré par le gestionnaire de fonds Bayern Kapital GmbH. Le fonds vise une taille de 165 millions d’EUR, la LfA Förderbank Bayern (ci-après « LfA ») s’étant déjà engagée à investir jusqu’à 115 millions d’EUR. Il s’agit du premier projet bénéficiant de l’appui du FEIS mené en Allemagne avec une banque régionale de promotion économique. Cette opération constituera un autre signal fort pour le marché allemand du capital-risque, car les investissements de ce type réalisés dans le pays restent inférieurs à la moyenne de l’UE.

La banque de l’UE fournit ce financement à risque soutenu par le FEIS dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent étroitement en tant que partenaires stratégiques afin de stimuler l’investissement et de créer des emplois et de la croissance en rationalisant davantage l’utilisation des ressources financières existantes et nouvelles. Le prêt de la BEI, appuyé par le FEIS, aura un impact significatif dans la mesure où il apporte un soutien financier et une certaine souplesse aux jeunes pousses innovantes de Bavière actives dans différents domaines (robotique, numérisation, processus de fabrication industrielle, intelligence artificielle, sciences de la vie, etc.), en leur permettant de conserver leur longueur d’avance dans ces domaines, de faire évoluer leurs activités et de poursuivre leur expansion.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations de la banque de l’UE en Allemagne : « Je me félicite vivement de la coopération avec la LfA Förderbank Bayern pour la mise en place du WBF2. Les jeunes pousses hautement innovantes sont reconnues comme des sources essentielles d’emploi, notamment durables, et de croissance de la productivité. Pour la BEI, qui bénéficie de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe, le soutien à des investissements visant à accroître la compétitivité est une priorité absolue. Cela est encore plus important dans la conjoncture économique difficile que nous connaissons actuellement en raison de la pandémie de COVID-19. »

Hubert Aiwanger, ministre des affaires économiques, du développement régional et de l’énergie de Bavière, se félicite de la participation de la BEI au WFB2 : « Les 50 millions d’EUR de la BEI rendront le fonds WFB2 encore plus efficace. Un nombre encore plus grand de jeunes pousses bavaroises bénéficieront ainsi d’un appui solide pour des tours de financement de grande ampleur et pourront poursuivre leurs stratégies d’internationalisation, la prospection de nouveaux marchés, la réalisation d’études d’homologation et la diversification ou le développement accrus de leurs propres gammes de produits. Le financement de l’expansion des entreprises de haute technologie bénéficie en fin de compte à l’ensemble de l’espace commercial européen. De nombreux modèles d’activité innovants sont créés dans divers secteurs d’avenir, générant ainsi un grand nombre de nouveaux emplois à l’épreuve du temps. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : Je suis heureux de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques dont bénéficie le Wachstumsfonds Bayern 2. Ce fonds de capital-risque contribuera à financer de jeunes pousses allemandes innovantes dans des domaines tels que la robotique, la numérisation, la fabrication industrielle, l’intelligence artificielle ou les sciences de la vie, et à développer leurs activités et maintenir leur avantage concurrentiel. Les jeunes pousses et l’innovation demeurent au cœur de la prospérité future de l’Europe et constituent une source essentielle de nouveaux emplois. »

Les jeunes pousses technologiques implantées dans toute la Bavière expérimentent quotidiennement des modèles d’activité innovants », a déclaré Otto Beierl, président du conseil d’administration de la LfA Förderbank Bayern. « L’un des principaux obstacles auxquels ces entreprises sont confrontées est le financement à forte intensité de capital qui est nécessaire pendant la phase de croissance, période pendant laquelle les entreprises s’efforcent d’accroître la pénétration de leurs produits sur le marché et de renforcer leur position commerciale. Le Wachstumsfonds Bayern 2, un fonds qui intervient toujours en tant que partenaire de co-investissement, joue un rôle clé dans la mise en relation d’investisseurs privés et de capitaux du secteur public pour le financement de jeunes pousses. C’est pourquoi nous nous réjouissons de la décision de la Banque européenne d’investissement de mobiliser des capitaux supplémentaires pour les innovations « made in Bavaria » en proposant cet important pilier de financement. »

Informations générales

À propos de LfA

LFA Förderbank Bayern, fondée en 1951, est la banque de promotion économique spécialisée de l’État libre de Bavière. Elle a pour mission d’utiliser des instruments bancaires pour appuyer le financement de projets mis en œuvre par des entreprises et professions commerciales dans presque tous les secteurs d’activité, ainsi que d’autres mesures destinées à améliorer la conjoncture économique et à renforcer les secteurs des transports, de l’énergie et de l’environnement en Bavière.

À propos de Bayern Kapital GmbH

Bayern Kapital GmbH, basée à Landshut, a été fondée à l’initiative du Land de Bavière en 1995. Elle est détenue à 100 % par la banque bavaroise LfA Förderbank. En tant qu’organisme de capital-risque de Bavière, Bayern Kapital accorde des financements par fonds propres aux fondateurs de jeunes entreprises technologiques innovantes bavaroises. À l’heure actuelle, Bayern Kapital gère 12 fonds d’investissement pour un volume total d’environ 500 millions EUR. À ce jour, elle a investi quelque 350 millions d’EUR dans environ 290 entreprises innovantes dans divers secteurs technologiques, notamment les sciences de la vie, les logiciels et les technologies de l’information, les technologies médicales, les matériaux existans et nouveaux, les nanotechnologies et les technologies environnementales. Plus de 8 000 emplois à long terme dans des entreprises durables ont ainsi été créés en Bavière.