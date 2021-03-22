La Banque européenne d’investissement (BEI) appuiera les PME pénalisées par le COVID-19 dans les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná, au Brésil.

Le nouvel accord élargira les critères d’admissibilité de l’actuel prêt-cadre BRDE CLIMATE ACTION, d’un montant de 80 millions d’EUR, afin de favoriser et d’accélérer les prêts aux entreprises du secteur privé.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la réponse de l’équipe d’Europe (Team Europe) face à la pandémie de COVID-19.

Une partie du prêt-cadre servira à financer des projets urbains bénéficiant d’une aide au titre du mécanisme Felicity, qui est mis en œuvre en collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ont annoncé des financements ciblés en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná, au Brésil, visant à faire face à la pandémie de COVID-19.

Le nouvel accord est un avenant au contrat signé en 2018, qui permet aux deux institutions de faire preuve de souplesse et d’élargir les critères d’admissibilité de l’actuel prêt-cadre BRDE CLIMATE ACTION d’un montant de 80 millions d’EUR, le but étant de soutenir et d’accélérer l’octroi de prêts aux entreprises du secteur privé touchées par la crise sanitaire qui frappe l’Amérique latine, et en particulier le Brésil. Grâce à cette souplesse, les PME, et en particulier les microentreprises, des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Paraná pourront accéder plus rapidement à des financements à hauteur de 15 millions d’EUR.

La BEI et BRDE s’associent pour soutenir une série de projets relatifs à l’action en faveur du climat au Brésil. Il s’agit notamment d’aménagements liés à l’énergie solaire photovoltaïque, à l’hydroélectricité à petite échelle et à d’autres sources d’énergie renouvelables. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le partenariat a été adapté pour contribuer à répondre aux besoins spécifiques des PME aux prises avec cette nouvelle situation difficile, en permettant d’accélérer le décaissement des prêts qui leur sont destinés.

Dans le cadre du prêt-cadre BRDE CLIMATE ACTION, une enveloppe de 30 millions d’EUR au maximum servira à financer des projets urbains soutenus par Felicity, un mécanisme de préparation de projets financé par l’Initiative internationale allemande pour le climat (IKI), mise en œuvre en collaboration avec GIZ. Felicity aide les promoteurs de projets urbains à réaliser des études de faisabilité et à établir d’autres mesures préparatoires et de renforcement des capacités à présenter à BRDE.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations en Amérique latine : « La promotion de l’esprit d’entreprise est cruciale pour une croissance durable, en particulier en ces temps difficiles. Nous sommes heureux d’annoncer cet accord avec BRDE sous forme d’avenant qui vise à apporter un soutien financier supplémentaire aux petites entreprises pénalisées par le COVID-19 au Brésil. Ce financement destiné à faire face à la pandémie de COVID-19 a pour but d’accélérer le déploiement des fonds par BRDE et leur absorption par les entreprises brésiliennes. L’accord, fruit d’une collaboration avec l’équipe d’Europe, met en évidence nos priorités en Amérique latine : contribuer à promouvoir une croissance économique durable et inclusive en stimulant les investissements productifs. »

Leany Lemos, directrice générale de BRDE, a confirmé que l’accord conclu avec la BEI était le résultat d’efforts considérables déployés par les deux institutions et qu’il arrivait à un moment clé pour les petites et moyennes entreprises. « La phase actuelle de la pandémie a eu pour effet d’accentuer les difficultés que de nombreuses branches d’activités connaissent depuis un an. Le soutien mis en place pour surmonter cette phase est synonyme de survie pour beaucoup de petites entreprises, mais surtout, il signifie le maintien d’emplois et de revenus, de même que de meilleures perspectives au moment de la reprise », a-t-elle souligné.

Ignacio Ybáñez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil : « L’appui aux entreprises du secteur privé, en particulier les PME, qui sont les principaux moteurs de la création d’emplois, compte parmi nos principaux objectifs dans l’UE et ses États membres. Il s’agit également d’un volet important du programme de coopération de l’Europe avec les pays partenaires. Dans le contexte pandémique actuel, il importe d’autant plus que nos efforts aillent dans le même sens afin d’assurer un redressement durable des entreprises et de réduire autant que possible les conséquences socioéconomiques négatives implicites découlant d’un ralentissement de l’activité économique. Nous sommes fiers de confirmer que nous soutenons la mise en place de ce dispositif depuis le début, étant donné qu’il relève du mandat de prêt extérieur de la BEI, qui comprend une garantie de l’UE. Nous saluons la conclusion de cet accord qui, outre l’objectif du contrat initial consistant à donner la priorité à l’action en faveur du climat, conformément à l’approche actuelle du pacte vert pour l’Europe, offre également la possibilité d’utiliser 15 millions d’EUR au maximum des fonds approuvés pour aider les PME frappées par la pandémie de COVID-19 dans les États de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de Paraná, situés dans le sud du Brésil. »

La réponse globale de la BEI et de l’équipe d’Europe face à la pandémie de COVID-19

Le financement d’urgence proposé s’inscrit dans le cadre de la réponse stratégique et opérationnelle de la BEI, en étroite collaboration avec la Commission européenne, face à la pandémie de COVID-19 à l’extérieur de l’UE. Il relève de la contribution de la BEI à la réponse de l’équipe d’Europe face à la crise du coronavirus.

Garantie de l’UE et objectifs de développement durable

La banque de l’UE apporte son concours, qui peut couvrir jusqu’à 75 % au maximum du coût d’investissement final du projet, dans le cadre du mandat de prêt extérieur 2014-2020 pour l’Amérique latine. L’accord signé ce jour bénéficie dès lors de la garantie de l’UE. L’appui apporté au projet permet à la BEI de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en donnant accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne tout en luttant contre les changements climatiques.

La BEI et le mécanisme Felicity

Les trois premiers projets soutenus par Felicity au Brésil représentent un volume d’investissement d’environ 140 millions de BRL (l’équivalent de 20 millions d’EUR) en faveur des financements climatiques. En outre, ils présentent un potentiel de réduction des émissions allant jusqu’à 257 Mt de CO 2 sur une période de 15 ans. De plus, les formations ont été suivies par quelque 500 spécialistes de la préparation, du financement et de la mise en œuvre de projets d’infrastructure à faible empreinte carbone dans les villes.

Dans le cadre de Felicity, la BEI et GIZ collaborent non seulement au Brésil, mais également au Mexique et en Équateur pour la préparation de projets de gestion des déchets urbains et d’assainissement.

La BEI en Amérique latine

La BEI, la banque de l’Union européenne, est la plus grande institution financière internationale au monde. Environ 10 % de ses prêts et autres financements soutiennent des partenaires situés à l’extérieur de l’Union européenne. En tant que banque de l’UE, la BEI soutient les relations entre l’UE et l’Amérique latine en finançant des projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de la politique extérieure européenne que sont le développement des infrastructures économiques, environnementales et sociales, le développement du secteur privé ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

En Amérique latine, la BEI est devenue un promoteur de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, où elle a signé des opérations totalisant plus de 880 millions d’EUR entre 2013 et 2018. L’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets sont la principale priorité de la BEI dans la région, où les projets soutenus par la Banque mettent l’accent sur l’environnement, et en particulier sur la promotion des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des systèmes de transports publics durables. Les projets en rapport avec l’adaptation aux effets des changements climatiques comprennent l’amélioration d’infrastructures existantes afin de les rendre plus résilientes face à des régimes météorologiques plus instables et imprévisibles, en les préparant à des incidences directes et indirectes.

La BEI appuie économiquement des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des financements pour un total de 10,4 milliards d’EUR à l’appui de 140 projets dans 14 pays de la région.