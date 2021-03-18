Le projet Goudel IV relatif à l’eau potable fait figure de modèle en matière d’action pour le climat en Afrique.

La coopération néerlandaise (RVO), la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Agence française de développement (AFD) ont mobilisé 60,4 millions d'euros de financement pour ce projet transformateur. Ce financement est apporté sous forme de don par les Pays-Bas et de prêts à long terme par la BEI et l’AFD.

Une nouvelle station de traitement d’eau potable, inaugurée cette semaine, permettra d’élargir l’approvisionnement en eau potable, d’améliorer la santé publique et de faire face à l’accroissement de la population.

L’approvisionnement en eau potable de plus de 400,000 personnes, dont 200000 avec un premier accès, vivant à Niamey, capitale du Niger et ville qui compte parmi celles où il fait le plus chaud et où la population croît le plus au monde, sera assuré après l’achèvement de la station de traitement d’eau potable Goudel IV et l’extension du réseau de distribution d’eau. Le projet a été officiellement inauguré par S.E. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, ce matin.

Plus de 15 700 foyers supplémentaires ont été raccordés au réseau d’approvisionnement en eau et 170 nouveaux points d’accès à l’eau ont été construits dans le cadre de ce projet porteur de transformations soutenu par des partenaires européens : la Banque européenne d’investissement, l’Agence française de développement et la Coopération au développement des Pays-Bas.

L’importance de nouveaux investissements en faveur de la fourniture d’eau potable à Niamey et de l’augmentation de l’approvisionnement en eau pour faire face à l’accroissement de la population urbaine et mieux protéger la santé publique a été soulignée lors de l’inauguration de la station de traitement d’eau potable Goudel IV, en présence de l’ambassadrice de l’Union européenne au Niger.

« Le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Niamey (Goudel 4) qui sera inauguré par le président de la république du Niger, chef de l’Etat , ce 18 mars 2021, nous permettra de faire face avec optimisme à la gestion de la pointe 2021 pour satisfaire les besoins en eau d’une population de plus en plus nombreuse et exigeante et ceci jusqu’à l’horizon 2026. » a déclaré Amadou Mamadou Sekou, Directeur Général de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN).

« Team Europe est déterminée à s’attaquer à l’impact des changements climatiques en Afrique et à renforcer les investissements durables au Niger. La coopération financière et technique de la Banque européenne d’investissement, de l’Agence française de développement et de la Coopération au développement des Pays-Bas avec la Société de patrimoine des eaux du Niger améliorera la santé publique et ouvrira des perspectives économiques à des centaines de milliers de personnes à Niamey », a déclaré Denisa-Elena Ionete, ambassadrice de l’Union européenne au Niger.

« La journée d’aujourd’hui marque une étape importante dans la coopération entre le Niger et les partenaires européens, de même que dans l’action pour le climat en Afrique. La Banque européenne d’investissement est heureuse d’apporter un financement et un soutien technique à long terme pour la station de traitement d’eau potable Goudel IV et d’assurer l’approvisionnement en eau potable de milliers de personnes à Niamey dans le cadre de l’équipe d’Europe. La construction et le bon fonctionnement du nouveau projet relatif à l’eau potable protégeront la santé et les moyens de subsistance de la population lors de futures sécheresses et inondations », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La France se félicite de la mise en service de la station de traitement d’eau potable Goudel IV. Étendre l’approvisionnement en eau potable à Niamey accélérera la réalisation des objectifs de développement durable au Niger », a expliqué Alexandre Garcia, ambassadeur de France au Niger.

« Team Europe félicite le Niger et la Société de patrimoine des eaux du Niger pour l’achèvement du projet Goudel IV, qui permettra d’étendre l’accès à l’eau potable à des milliers de personnes à Niamey », a déclaré Paul Tholen, ambassadeur des Pays-Bas au Niger.

Protéger des populations vulnérables contre les changements climatiques

Le Niger est l’un des pays les plus chauds de la planète et les températures moyennes à Niamey sont rarement inférieures à 32 °C.

Grâce à son extension, le réseau de Niamey comprend 170 nouveaux points d’accès à l’eau qui permettront d’étendre considérablement l’approvisionnement en eau potable à certaines parties de la capitale qui, auparavant, étaient tributaires d’une eau non traitée.

Niamey est l’une des villes au monde où la population croît le plus rapidement et le nouveau projet permettra d’y répondre à la demande accrue en eau potable.

Une coopération technique et financière qui a un impact sur le développement

La station de traitement d’eau potable Goudel IV et le projet AEP Niamey bénéficient d’un soutien à hauteur de 60,4 millions d’EUR prenant la forme d’un financement à long terme apportés par trois partenaires européens : la Banque européenne d’investissement (34,5 %), l’Agence française de développement (30 %) et la Coopération au développement des Pays-Bas (35,5 %).

Le projet Goudel iV est complémentaire aux investissements de stockage et du réseau de distribution financés par la Coopération Belge.