AEP NIAMEY

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Fiche récapitulative
Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, comprenant une station de traitement (Goudel IV) ainsi qu'un réseau d'adduction et de distribution.
Le projet comprend l’augmentation de la capacité de production avec 40.000 m3/jour pour Niamey, la capitale du Niger, avec l’extension de l’usine de traitement (nouvelle unité Goudel IV), des réseaux d’adduction et de distribution ainsi que l’infrastructure associée (stations de pompage, châteaux d’eau, branchements sociaux et borne-fontaine).
La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; de même pour les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l’accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. Une étude environnementale et sociale est en cours de finalisation, dans le cadre de la préparation du projet. La BEI explorera la situation de l’assainissement ainsi que l’impact du projet, en vue d’éventuelles opérations futures.
Les procédures de passation de marché seront discutées avec les bailleurs et l’emprunteur lors de la mission d’instruction. La SPEN sera l’autorité contractante pour l’ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l’échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs.
Les procédures de passation de marchés devront être conformes au guide de passation de marchés de la BEI, qui impose en particulier un appel d’offres international ouvert pour tous les marchés d’un certain montant et une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.
En parallèle, la BEI finance le Schéma Directeur Eau Potable de Niamey afin de soutenir la planification des activités futures dans ce domaine.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.