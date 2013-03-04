Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AEP NIAMEY

Signature(s)

Montant
21 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Niger : 21 000 000 €
Eau, assainissement : 21 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 21 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY
Related public register
24/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AEP NIAMEY
Communiqués associés
Niger: Assurer de l'eau potable à la ville de Niamey, objectif du premier soutien de la BEI au secteur de l'eau nigérien
Communiqués associés
Niger : la BEI finance un projet d’alimentation en eau potable (21 m d'euros)
Communiqués associés
Niger : l’équipe d’Europe se félicite de l’inauguration d’une installation qui assurera l’approvisionnement en eau potable de 400 000 personnes à Niamey

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20130304
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEP NIAMEY
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 21 millions
EUR 60 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey, comprenant une station de traitement (Goudel IV) ainsi qu'un réseau d'adduction et de distribution.

Le projet comprend l’augmentation de la capacité de production avec 40.000 m3/jour pour Niamey, la capitale du Niger, avec l’extension de l’usine de traitement (nouvelle unité Goudel IV), des réseaux d’adduction et de distribution ainsi que l’infrastructure associée (stations de pompage, châteaux d’eau, branchements sociaux et borne-fontaine).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

La conformité du projet avec la législation environnementale nationale applicable ainsi que les principes environnementaux et sociaux de l'UE, des normes et des pratiques seront vérifiés lors de l'instruction; de même pour les procédures du promoteur en matière d’évaluation d’impact et de suivi environnemental. Les travaux prévus dans le cadre du projet concernent des infrastructures relativement simples en milieu urbain qui posent généralement peu de problèmes environnementaux et sociaux. Le projet aura un impact social positif sur l’accès à un service de qualité et sera bénéfique pour la santé publique. Une étude environnementale et sociale est en cours de finalisation, dans le cadre de la préparation du projet. La BEI explorera la situation de l’assainissement ainsi que l’impact du projet, en vue d’éventuelles opérations futures.

Les procédures de passation de marché seront discutées avec les bailleurs et l’emprunteur lors de la mission d’instruction. La SPEN sera l’autorité contractante pour l’ensemble des marchés de services, de fournitures et de travaux et appliquera les procédures de passation de marchés à l’échelle internationale et/ou nationale, en conformité avec les procédures des bailleurs.
Les procédures de passation de marchés devront être conformes au guide de passation de marchés de la BEI, qui impose en particulier un appel d’offres international ouvert pour tous les marchés d’un certain montant et une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Commentaires

En parallèle, la BEI finance le Schéma Directeur Eau Potable de Niamey afin de soutenir la planification des activités futures dans ce domaine.

Documents liés
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY
24/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AEP NIAMEY
Autres liens
Communiqués associés
Niger: Assurer de l'eau potable à la ville de Niamey, objectif du premier soutien de la BEI au secteur de l'eau nigérien
Communiqués associés
Niger : la BEI finance un projet d’alimentation en eau potable (21 m d'euros)
Communiqués associés
Niger : l’équipe d’Europe se félicite de l’inauguration d’une installation qui assurera l’approvisionnement en eau potable de 400 000 personnes à Niamey

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55873716
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130304
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
Date de publication
24 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70020017
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130304
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AEP NIAMEY
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
188826859
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130304
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY
Related public register
24/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AEP NIAMEY
Autres liens
Fiche récapitulative
AEP NIAMEY
Fiche technique
AEP NIAMEY
Communiqués associés
Niger: Assurer de l'eau potable à la ville de Niamey, objectif du premier soutien de la BEI au secteur de l'eau nigérien
Communiqués associés
Niger : la BEI finance un projet d’alimentation en eau potable (21 m d'euros)
Communiqués associés
Niger : l’équipe d’Europe se félicite de l’inauguration d’une installation qui assurera l’approvisionnement en eau potable de 400 000 personnes à Niamey

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Niger: Assurer de l'eau potable à la ville de Niamey, objectif du premier soutien de la BEI au secteur de l'eau nigérien
Communiqués associés
Niger : la BEI finance un projet d’alimentation en eau potable (21 m d'euros)
Communiqués associés
Niger : l’équipe d’Europe se félicite de l’inauguration d’une installation qui assurera l’approvisionnement en eau potable de 400 000 personnes à Niamey
Autres liens
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY
Related public register
24/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AEP NIAMEY - ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POTABILISATION ET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU A NIAMEY
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AEP NIAMEY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes