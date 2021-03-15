La BEI aidera la République de Macédoine du Nord à accélérer le redressement des PME à la suite du COVID-19.

La BEI appuiera la transition vers une économie plus verte et plus durable en Macédoine du Nord, conformément au plan économique et d’investissement de la Commission européenne. Cela inclut la participation en tant qu’institution financière internationale principale à la dernière phase du corridor ferroviaire VIII, un corridor européen prioritaire reliant la mer Noire à la mer Adriatique

À ce jour, le Groupe BEI a investi environ 1 milliard d’EUR dans le développement économique et social de la Macédoine du Nord, notamment dans des projets d’infrastructures clés et le développement du secteur privé.

La Banque européenne d’investissement (BEI) continuera d’investir dans le développement économique et social de la République de Macédoine du Nord, tout en soutenant l’accélération de la reprise économique du pays et son épine dorsale – les petites et moyennes entreprises (PME) – face à la pandémie de COVID-19. Werner Hoyer, président de la BEI, et Lilyana Pavlova, vice-présidente, ont accueilli Zoran Zaev, Premier ministre de la Macédoine du Nord, Fatmir Besimi, ministre des finances, et Edmond Ademi, conseiller aux affaires étrangères du Premier ministre. La BEI a présenté des plans visant à renforcer le soutien apporté par l’équipe d’Europe, à développer la coopération, à intensifier ses activités en Macédoine du Nord et à soutenir la mise en œuvre par la Commission européenne de son plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux.

La banque de l’UE est prête à étendre sa coopération fructueuse avec le gouvernement de Macédoine du Nord, à contribuer davantage à la compétitivité de l’économie du pays et à soutenir les grands projets d’infrastructure et la transition vers un modèle économique plus écologique et durable. À ce jour, la BEI a investi près de 970 millions d’EUR dans 29 projets en Macédoine du Nord, soutenant des secteurs clés de l’économie : infrastructures, énergie, transports et PME.

La priorité de la banque de l’UE en Macédoine du Nord sera de faciliter le redressement rapide des PME après la crise du COVID-19 et de débloquer de nouvelles sources de financement accessibles, d’aider ce segment à maintenir des emplois, à surmonter les problèmes de liquidité et à continuer d’investir, ce qui, à terme, renforcera sa compétitivité sur les marchés de la région. Le soutien apporté par le Groupe BEI aux PME sous forme de prêts et de garanties renforcera également le secteur financier national et améliorera sa capacité à alimenter la croissance économique sans compromettre sa stabilité à long terme.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Notre priorité est d’aider la Macédoine du Nord à se remettre le plus rapidement possible de la pandémie de COVID-19, à soutenir son processus d’adhésion à l’UE et sa transition vers une économie plus verte, inclusive et durable. Le Premier ministre Zaev et moi-même partageons une vision et un engagement européens en faveur d’une Macédoine du Nord et d’une région des Balkans occidentaux économiquement fortes, et nous aimerions que la Macédoine du Nord bénéficie autant que possible des possibilités offertes par le plan économique et d’investissement de la Commission européenne. En tant que banque européenne du climat, la BEI se félicite de la ferme volonté du Premier ministre Zaev de soutenir la mise en œuvre de l’agenda vert et je suis heureux de voir une impressionnante réserve d’investissements verts pour la Macédoine du Nord à l’avenir. La banque de l’UE a la volonté d’intensifier son action et de soutenir les investissements dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et du numérique. La Macédoine du Nord a particulièrement souffert de la pandémie, mais, tout comme le Premier ministre Zaev et son gouvernement, elle peut compter sur un soutien technique et financier tangible de la BEI pour se relever. »

Zoran Zaev, Premier ministre de la République de Macédoine du Nord : « La Macédoine du Nord a récemment approuvé le scénario vert pour le développement structurel des secteurs des transports, de l’énergie, de l’environnement et des changements climatiques. Nous avons un programme ambitieux qui dépend d’investissements substantiels et de la contribution de plusieurs générations à l’avenir de la Macédoine du Nord, mais aussi de l’Europe dans son ensemble. C’est la ligne directrice suivie par les deux projets pour lesquels nous avons sollicité la participation de la BEI : la station d'épuration de Skopje et la troisième phase de la liaison ferroviaire du corridor VIII, la partie orientale en direction de la Bulgarie. Nous pensons que la Banque européenne d’investissement peut être notre partenaire clé dans cette entreprise et je me réjouis à la perspective d’une coopération étroite et fructueuse dans les années à venir. »

David Geer, ambassadeur de l’UE en Macédoine du Nord : « Si la pandémie de COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est que nous devons tous collaborer pour obtenir des résultats bénéfiques à l’ensemble de la société. L’équipe d’Europe a montré qu’en nous unissant, nous pouvons obtenir de grands résultats et que la solidarité est possible même durant les périodes les plus difficiles. Pour faire face à la crise, l’Union européenne a adapté ses priorités et programmes en Macédoine du Nord. Elle a versé plus de 226 millions d’EUR pour atténuer les risques sanitaires, sociaux et économiques. Alors que nous essayons tous d’aller de l’avant et d’améliorer notre résistance aux crises, l’Union européenne et la République de Macédoine du Nord mettent en place un partenariat qui tente d’aller plus loin. Nous essayons de mettre au point les meilleures solutions pour faire avancer l’agenda vert, promouvoir la connectivité et stimuler les échanges commerciaux au sein du marché régional commun du groupe des six des Balkans occidentaux. La mise en œuvre du plan économique et d’investissement est essentielle dans ce contexte et la Banque européenne d’investissement a un rôle crucial à jouer en la matière. Ensemble, nous pouvons contribuer à la reconstruction d’économies meilleures, plus durables et plus vertes, et nous pouvons aider la Macédoine du Nord dans sa transformation numérique et son adaptation à cette nouvelle ère. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « Nous nous réjouissons de l’avancée de notre coopération avec la République de Macédoine du Nord et de la reconnaissance de notre statut de partenaire fiable pour l’ensemble de la région des Balkans occidentaux. Nous voulons consolider notre partenariat au moyen de nouveaux investissements qui permettront une transition verte et numérique vers un marché plus concurrentiel et de nouvelles possibilités d’emploi. Notre objectif sera d’aider le pays à saisir les possibilités offertes par le plan économique et d’investissement afin de favoriser une reprise rapide et durable après la pandémie de COVID-19, ainsi que la création d’un marché régional plus fort et d’un meilleur climat d’investissement. »

Appui à la Macédoine du Nord et aux Balkans occidentaux face au COVID-19

Dans le cadre des efforts globaux déployés par l’UE au titre de l’équipe Europe pour atténuer les retombées économiques de la pandémie de COVID-19, pour la seule année 2020, la BEI a mobilisé plus de 1 milliard d’EUR pour les économies des Balkans occidentaux. Ces fonds s’inscrivent dans le cadre de la contribution de 1,7 milliard d’EUR de la BEI à l’enveloppe de l’équipe d’Europe de 3,3 milliards d’EUR annoncée par la Commission européenne lors du sommet UE-Balkans occidentaux qui s’est tenu à Zagreb en mai 2020.

Afin de soutenir les PME macédoniennes, le Groupe BEI a investi 20 millions d’EUR pour permettre aux PME d’accéder à de nouvelles sources de financement afin de surmonter les problèmes de liquidité et de préserver l’emploi pendant la pandémie. La Banque est prête à débloquer des sommes importantes pour les PME macédoniennes en 2021 et au-delà.

Partenaire de longue date de la Macédoine du Nord, le Groupe BEI a mis 653 millions d’EUR à la disposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire macédoniennes depuis le début de ses opérations dans le pays, ce qui a permis de maintenir plus de 99 000 emplois.

Action climatique pour des Balkans occidentaux verts

En tant que banque européenne du climat, la BEI est prête à apporter son soutien aux projets relatifs à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à la transformation numérique dans les Balkans occidentaux et à contribuer à l’accélération de sa transition vers un espace économique plus vert, inclusif et durable.

Ces initiatives appuient la mise en œuvre du plan économique et d’investissement de la Commission européenne. La BEI est prête à contribuer, par un soutien financier et technique, à la création d’un marché commun dans la région qui soit compatible avec les chaînes de valeur de l’UE.

Investissements dans les transports, la transformation numérique et les PME

Dans le cadre du plan économique et d’investissement, la BEI examine actuellement un certain nombre de nouveaux projets en Macédoine du Nord, notamment l’expansion du réseau ferroviaire le long du corridor VIII afin de créer des infrastructures de transport plus durables pour la Macédoine du Nord et les Balkans occidentaux. En outre, de nouveaux investissements sont prévus dans le secteur de la protection de l’environnement et de la relance des PME.

Ces investissements renforceront la position de la BEI en tant que l’un des principaux bailleurs de fonds dans la région des Balkans occidentaux et viendront s’ajouter aux 8,5 milliards d’EUR qu’elle a investis depuis 2009 pour soutenir le processus de développement socio-économique et d’adhésion de la région.