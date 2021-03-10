Independent Power Transmission Operator (IPTO), l’opérateur indépendant de transport d’électricité, annonce la participation de la Banque européenne d’investissement (BEI) au financement de l’interconnexion entre la Crète et l’Attique, un projet doté d’un budget total de 1 milliard d’EUR et mis en œuvre par la filiale à part entière d’IPTO, « Ariadne Interconnection ».

Ariadne Interconnection et la BEI ont signé un contrat de prêt de 200 millions d’EUR comprenant la possibilité d’allouer une rallonge de 100 millions d’EUR. Ce financement garanti par l’État grec a une durée de 20 ans, y compris un différé de remboursement de 5 ans. La possibilité d’une participation de la BEI au financement du projet avait été prévue comme option dans l’accord de prêt signé en juillet 2020 avec Eurobank, une option qui a été activée pour garantir des conditions de financement encore plus avantageuses.

L’interconnexion entre la Crète et l’Attique est le plus grand projet d’infrastructure énergétique actuellement en cours de construction en Grèce. Son financement provient de trois sources, à savoir des prêts bancaires, des ressources propres et des fonds de l’UE. Les ressources propres se montent à 200 millions d’EUR. En ce qui concerne les prêts bancaires, le projet est désormais cofinancé à parts égales par Eurobank et la BEI (à concurrence de 200 millions d’EUR chacune). Le solde de 400 millions d’EUR sera couvert grâce au déploiement des outils de cofinancement de la Grèce et de l’Union européenne.

M. Kostas Skrekas, ministre de l’environnement et de l’énergie, a déclaré : « L’interconnexion électrique entre la Crète et le continent est essentielle à la réalisation de notre objectif qui consiste à rénover le réseau électrique au cours des prochaines années. Le raccordement de la plus grande île grecque au réseau national de transport d’électricité est un pas décisif dans cette direction, ainsi que dans la transition du pays vers une économie à faible empreinte carbone ».

M. Manos Manousakis, président-directeur général d’IPTO, s’est exprimé ainsi : « La participation de la BEI garantit des conditions de financement encore plus avantageuses pour ce projet phare que constitue l’interconnexion entre la Crète et le réseau continental, tout en réaffirmant la confiance de la Banque européenne dans les projets d’IPTO. Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet, qui apporte d’importants avantages économiques et environnementaux à tous les habitants du pays ».

M. Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a commenté l’opération en ces termes : « La Banque européenne d’investissement a la volonté de soutenir des investissements dans l’énergie porteurs de changements sur l’ensemble du territoire grec. Le nouveau financement à long terme de 200 millions d’EUR qu’elle a accordé vient appuyer l’une des liaisons électriques sous-marines les plus longues au monde, qui est essentielle pour accroître le transport de l’énergie verte en provenance de Crète et l’utilisation d’une énergie propre en Grèce. »