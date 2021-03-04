© Shutterstock

Une étape clé de la feuille de route de l’Europe et de Safran vers un transport aérien décarboné à l’horizon 2050

Un projet mené principalement en France destiné à la prochaine génération d’avions moyen-courrier

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à la disposition de Safran un crédit bancaire de 500 millions d’euros afin de financer ses activités de recherche sur des systèmes de propulsion innovants pour la prochaine génération d’avions commerciaux monocouloirs. Il s’agit d’une étape clé de la feuille de route de Safran vers un transport aérien décarboné.

Ce financement souligne la vocation de la BEI, banque européenne du climat, à soutenir la recherche et l’innovation des entreprises au service de la transition vers une économie sobre en carbone et respectueuse de l’environnement.

Le projet est mené par Safran principalement en France. Au cœur de son ambition environnementale, il vise notamment une réduction drastique de la consommation de carburant pour la prochaine génération d’avions moyen-courrier et représente une avancée décisive dans l’objectif ambitieux de la neutralité carbone des vols à l’horizon 2050. Il s’appuie sur quatre piliers principaux : la recherche du meilleur rendement propulsif, l’optimisation intensive de la gestion de l’énergie, le développement de technologies disruptives ainsi que leur intégration. La conjugaison de ces quatre piliers permettra l’utilisation à 100% de carburants alternatifs.

Le prêt sera mis à disposition d’ici à septembre 2022, au choix de Safran, avec une maturité allant jusqu’à 10 ans à compter de la mise à disposition des fonds.

La Banque européenne d’investissement est un partenaire de longue date de Safran à qui elle avait déjà accordé un financement de 300 millions d’euros en 2009 pour le développement du moteur LEAP.

« Cette opération de financement mise en place avec la BEI va contribuer de manière décisive à la recherche de Safran pour une aviation décarbonée, souligne Bernard Delpit, Directeur général adjoint, Directeur financier Groupe. Les ruptures technologiques issues de ces projets ainsi financés doivent contribuer significativement aux objectifs collectifs de neutralité carbone et Safran se réjouit de la relation durable entretenue avec cette institution qui a déjà accompagné le Groupe dans le financement de plusieurs projets. »

« Ce projet emblématique illustre parfaitement la vocation de la BEI de contribuer par son action à faire de l’Europe la première économie parvenant à la neutralité carbone à l’horizon 2050, se félicite Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Pour y parvenir dans le secteur du transport aérien dans lequel l’Europe s’est affirmé comme un acteur industriel mondial de tout premier plan grâce à des entreprises comme Safran, l’innovation dans de nouveaux systèmes de propulsion est indispensable pour réussir cette transition écologique. La BEI est heureuse d’accompagner Safran dans ce défi technologique ».

A propos de Safran:

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.