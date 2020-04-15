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SAFRAN DECARBONISATION RDI PROGRAM

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 500 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
4/03/2021 : 500 000 000 €
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16/03/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAFRAN DECARBONISATION RDI PROGRAM
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 04/03/2021
20200415
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAFRAN DECARBONISATION RDI PROGRAM
SAFRAN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1125 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Promoter's investments in research, development and innovation (RDI) on innovative propulsion systems for next generation single-aisle airliners. It centres on four main pillars, namely: (i) engine efficiency, (ii) energy management, (iii) disruptive engine concepts for a wider adoption of low-carbon fuels as well as (iv) technology integration. The financed activities will be carried out primarily in France and will cover the period 2020-2024.

The project aims at supporting the Promoter's long-term technology roadmap to drastically improve fuel efficiency of next generation aircraft and represents a step towards the more ambitious target of zero-emission flights by 2050.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope due to the project. The need for an environmental impact assessment (EIA) as per directive 2011/92/EU amended by directive 2014/52 EU is therefore unlikely. The Bank's services will review the environmental aspects of the project during the due diligence process.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to EU public procurement legislation, then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SAFRAN DECARBONISATION RDI PROGRAM
Date de publication
16 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133535778
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200415
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SAFRAN DECARBONISATION RDI PROGRAM
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
252345857
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200415
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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