Cet apport de nouveaux fonds servira à financer la R-D et à soutenir la croissance de l’entreprise.

Le financement de la banque de l’UE est octroyé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 7,5 millions d’EUR à la disposition de Cortical.io AG, un éditeur de logiciels autrichien qui développe une technologie innovante d’intelligence artificielle (IA) reposant sur un système de compréhension des langues naturelles, capable d'interpréter et de traiter des textes en langage humain. Le logiciel est en mesure d’effectuer des recherches et des analyses en fonction de la signification des mots ou des phrases ; les applications actuelles incluent la recherche intelligente et la classification des informations dans les contrats et les courriels. La technologie de Cortical.io peut rechercher, extraire, annoter et analyser des informations clés provenant de textes non structurés, même dans un vocabulaire spécialisé, dans plusieurs langues et secteurs d’activité. La société a déjà commencé à développer des produits standardisés pour accélérer le déploiement de cette technologie. Le financement de la Banque européenne d’investissement couvre la recherche-développement (R-D) ainsi que les investissements opérationnels appuyant la croissance de l’entreprise.

Le prêt de la banque de l’UE est octroyé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent étroitement en tant que partenaires stratégiques afin de stimuler l’investissement et de créer des emplois et de la croissance en rationalisant davantage l'utilisation des ressources financières existantes et nouvelles. Le prêt de la BEI, appuyé par le FEIS, aura un impact significatif dans la mesure où il apporte à Cortical.io un soutien financier et une flexibilité lui permettant de conserver sa longueur d’avance dans ce domaine, d’intensifier ses activités et de poursuivre son expansion géographique.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’une des conséquences économiques immédiates de la pandémie de COVID-19 est la pénurie soudaine de liquidités, qui touche principalement les petites et moyennes entreprises (PME). Pour faire face aux répercussions économiques de la pandémie, la BEI concentre ses activités sur les besoins de financement des PME et leur apporte une aide immédiate. C’est pourquoi je me réjouis de notre coopération avec Cortical.io, qui est une jeune entreprise innovante. Les jeunes pousses à forte croissance sont reconnues comme des sources essentielles d’emploi, de croissance de la productivité et d’innovation, et pour la BEI, appuyer, avec le soutien du Plan d'investissement pour l'Europe, les investissements axés sur une plus grande compétitivité constitue une priorité majeure, en particulier dans cette conjoncture économique difficile en raison de la pandémie de COVID-19. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Cet accord entre la BEI et Cortical.io AG, éditeur autrichien de logiciels d’intelligence artificielle innovants, illustre clairement le soutien que l’UE apporte aux entreprises qui contribuent à la transition numérique, moteur important de notre économie. Ce nouveau financement, appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, permettra à Cortical.io AG de continuer à développer ses activités et à faire évoluer ses solutions innovantes en matière de langage et d’intelligence artificielle destinées aux entreprises. »

Thomas Reinemer, directeur des opérations de Cortical.io : « Les possibilités offertes par l’IA, en tant que technologie, suscitent un vif enthousiasme. Nous souhaitons, pour notre part, mettre en œuvre notre technologie innovante pour apporter des solutions globales aux problèmes auxquels les entreprises sont actuellement confrontées. Grâce à des solutions ayant fait leurs preuves, comme l’intelligence appliquée aux contrats et l’intelligence appliquée aux messageries, ce financement nous permettra de développer l’entreprise et d’accroître nos efforts de R-D pour fournir des solutions intelligentes de traitement de documents.

À propos de Cortical.io

Cortical.io propose des solutions pour les entreprises reposant sur l’IA qui sont plus rapides, plus performantes et plus faciles à mettre en œuvre que celles disponibles actuellement. Sa méthode brevetée de compréhension des langues naturelles permet aux entreprises de rechercher, d’extraire et d’analyser plus efficacement des informations provenant de textes non structurés. Les solutions qu’elle propose, dont l’IA appliquée aux contrats et l’IA appliquée aux messageries, couvrent un large éventail de cas d’utilisation et ont été mises en œuvre avec succès par des entreprises figurant dans le classement Fortune 500. Cortical.io travaille sur le supercalcul sémantique, c'est-à-dire la capacité de traiter des flux de contenu de langage naturel à grande échelle et en temps réel par le recours à l’accélération matérielle. Cortical.io a des bureaux en Europe (Vienne) et aux États-Unis (New York et San Francisco).